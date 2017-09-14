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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9905990699079908

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:57

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:де я писав про шашлики та каву? де я таке підтримував?

ти пишеш що треба менше негативу і треба брехати про позитив якого немає.
чи сам не розумієш що пишеш?
не люблю тупих.

ти вже не перший раз переходиш на особистості - я так розумію, аргументів не вистачає. але такі тупі накиди мене не надто зачіпають :D

це війна, тут звісно позитивних новин немає. позитив буде після закінчення війни. а щоб закінчення наступило треба дивитися - на рівень втрат Раші - хоча згоден 600 т малувато, треба значно більше. те що в Раші вже немає резерву танків та броні, й все більше тупо валять м'ясом. а м'ясо закінчується, й в них дилема, а де його брати далі, це м'ясо.

Курська волость - непогана новина. ще пару терактів, й нам таки дозволять бити вглибину. та й так вже трошки пошарпали їх НПЗ - й це ми ще не починали по-дорослому.

а тебе в нас ніякого позитиву, лише один негатив - читай вище, що тобі треба зробити з так настроєм по життю 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

важко зі мною дискутувати, в методичках таке не передбачено? :lol:

давай накидай
Подоляк про план перемоги: Жодного заморожування війни, передачі Росії територій та припинення вогню
але по перше, це позиція Подоляка. по-друге, як там - хочеш щось отримати, проси вдвічі більше - така стратегія перемовин теж існує.

також уважно читаємо
Наразі не існує жодного плану щодо завершення війни, де фігурувало б заморожування конфлікту, припинення вогню або передача Росії якихось територій.

плану на поточний момент не існує - а що буде далі, це невідомо
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 17:07

Бразилія залишиться нейтральною в конфлікті між Україною та Росією. Учасники війни, які зараз закликають до діалогу з Бразилією, повинні були зробити це до початку бойових дій.

Про це заявив президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Correio Braziliense.

"Для Бразилії важливо залишатися осторонь цього конфлікту і виступати за мирне врегулювання. Ті, хто хоче говорити з нами зараз, могли б зробити це до початку війни", - наголосив він.

Лула да Сілва додав, що Бразилія вже засудила російське вторгнення, однак наполягає на мирному розв'язанні конфлікту, прагнучи уникнути участі у військових діях.

https://bin.ua/news/politics/political/319224-braziliya-zalishitsya-nejtralnoyu-u-konflikti.html
Умилило выделенное.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 17:07

урезать и задержать поставки оружия, запретить бить по обьектам на территории рф; а потмо многозначительно заявить - решение о переговорах принимать будете сами.

союзники они такие союзники...


Союзники Украины рассматривают прекращение огня в стране в 2025 году, — Bloomberg со ссылкой на источники

Однако агентство отмечает, что официальные лица четко дали понять, что любое решение о переговорах будет принимать Киев и никто не давит на Зеленского. Ему якобы было бы политически трудно подписать любое соглашение, предусматривающее территориальные уступки.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... could-work
Xenon
 
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