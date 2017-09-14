Shaman написав:де я писав про шашлики та каву? де я таке підтримував?
ти пишеш що треба менше негативу і треба брехати про позитив якого немає. чи сам не розумієш що пишеш? не люблю тупих.
ти вже не перший раз переходиш на особистості - я так розумію, аргументів не вистачає. але такі тупі накиди мене не надто зачіпають
це війна, тут звісно позитивних новин немає. позитив буде після закінчення війни. а щоб закінчення наступило треба дивитися - на рівень втрат Раші - хоча згоден 600 т малувато, треба значно більше. те що в Раші вже немає резерву танків та броні, й все більше тупо валять м'ясом. а м'ясо закінчується, й в них дилема, а де його брати далі, це м'ясо.
Курська волость - непогана новина. ще пару терактів, й нам таки дозволять бити вглибину. та й так вже трошки пошарпали їх НПЗ - й це ми ще не починали по-дорослому.
а тебе в нас ніякого позитиву, лише один негатив - читай вище, що тобі треба зробити з так настроєм по життю
урезать и задержать поставки оружия, запретить бить по обьектам на территории рф; а потмо многозначительно заявить - решение о переговорах принимать будете сами.
союзники они такие союзники...
Союзники Украины рассматривают прекращение огня в стране в 2025 году, — Bloomberg со ссылкой на источники
Однако агентство отмечает, что официальные лица четко дали понять, что любое решение о переговорах будет принимать Киев и никто не давит на Зеленского. Ему якобы было бы политически трудно подписать любое соглашение, предусматривающее территориальные уступки.