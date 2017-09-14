sergey_stasyuk555 написав:я пишу факти та цитати, і трохи добавляю свою думку "по поводу". ти хоч раз це "опровєрг"?
твої брехливі висновки - не один раз тому десь в іншому місці накидай, не треба тут засмічувати гілку де відповідь на питання, хто має захищати країну у випадку війни?
як хто: наприклад ті хто присягу давав плюс бажаючі.
в голові не вкладається ця абсурдність: залишки військовозобовязаних массово не бажають воювати, військові теж переважно наїлись війни по саме нехочу...., але наші нелегітимні разом з вовчицями, пенсіонерами, заброньованими качками-поліцаями та патріотами зі справкою, на все горло волають "жодних заморозок, до останнього і т.д." ...
ті, хто складав присягу так, бажаючі - так. але під час повномасштабної війни, як в нас, цього недостатньо, й держава використовує такий механізм як мобілізація. справедливої мобілізації все одно не буде, але проводити її треба.
питання про військових пенсіонерів - тут я теж вважаю, треба їх теж залучати. но то окрема тема.
а ось тепер маніпуляція - а хто проти перемовин? умови - поточна лінія та гарантії безпеки для України. справедливі умови? але Раша це не хоче навіть обговорювати. запропонуйте свої умови перемовин.
й ось такі маніпуляції тут постійно - коли роблять висновки, які не пов'язані з тим, що казали раніше
А хто вам пропонує «заморозку», щоб ви її «хотіли»?
- хочу знову переспати з Jerry Heil - а ви вже спали? - ні, я вже хотів.
Пітун підписав збільшення армії. Нарощує виробництво зброї. Для чого? Щоб запропонувати вам віддати курську область? Капітуляцію він прийме з радістю від вас, не сумнівайтесь. А за інші умови треба боротись. І гроші для цього також треба.
Shaman написав:де я писав про шашлики та каву? де я таке підтримував?
ти пишеш що треба менше негативу і треба брехати про позитив якого немає. чи сам не розумієш що пишеш? не люблю тупих.
ти вже не перший раз переходиш на особистості - я так розумію, аргументів не вистачає. але такі тупі накиди мене не надто зачіпають
це війна, тут звісно позитивних новин немає. позитив буде після закінчення війни. а щоб закінчення наступило треба дивитися - на рівень втрат Раші - хоча згоден 600 т малувато, треба значно більше. те що в Раші вже немає резерву танків та броні, й все більше тупо валять м'ясом. а м'ясо закінчується, й в них дилема, а де його брати далі, це м'ясо.
Курська волость - непогана новина. ще пару терактів, й нам таки дозволять бити вглибину. та й так вже трошки пошарпали їх НПЗ - й це ми ще не починали по-дорослому.
а тебе в нас ніякого позитиву, лише один негатив - читай вище, що тобі треба зробити з так настроєм по життю
урезать и задержать поставки оружия, запретить бить по обьектам на территории рф; а потмо многозначительно заявить - решение о переговорах принимать будете сами.
союзники они такие союзники...
Союзники Украины рассматривают прекращение огня в стране в 2025 году, — Bloomberg со ссылкой на источники
Однако агентство отмечает, что официальные лица четко дали понять, что любое решение о переговорах будет принимать Киев и никто не давит на Зеленского. Ему якобы было бы политически трудно подписать любое соглашение, предусматривающее территориальные уступки.
Shaman написав:а ось тепер маніпуляція - а хто проти перемовин?
так наші ж неадеквати з ОП - перші хто проти
Shaman написав:ті, хто складав присягу так, бажаючі
ви соромязливо промовчали про поліцаїв яких набирають і набирають (куди не плюнь всюди оголошення про набір в поліцію). І які зараз маняка із закривавленим ножем не побачать, зате 57-річного сантехніка скрутять на раз-два
холява написав: Успех ,,, , то что тебя посылают то на дронщика учиться ,то на "шахтера" , то на дрочильника , еще не означает что ты талантливая царапинка . От тебя просто избавляются , потому что ты доставало . Я тебя предупреждаю о скором убытии из части ....... куда ,расскажет с улыбкой командир .....
Похоже он не допускает мысли, что отцы-командиры могут быть осведомлены о содержании его творчества на форуме. Зачем начальству боец, который озвучивает мысль о самовольном оставлении части.
Схоже ви думаєте що більш нічого командиру робити лиш переписки читати. В нас не совєтський союз з глобальною каральною машиною. Коли кругом сексоти. Участковий в кожному селі, дитяча кімната міліції, витрєзвітєлі, військовий облік на підприємствах, військовий облік в жеках. Цього ж всього нема. Кругом економія.
Я другого мнения. Найдется человечек, который проинформирует об окружающей обстановке. А читать потом или не читать - это дело руководства. Институт информирования (назовем так) существовал, существует и будет существовать.