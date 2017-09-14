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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 99059906990799089909>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:44

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:бо якщо писати лише суцільний негатив - то починає здаватися, що немає виходу. якщо такий песиміст - то помийся та йди в гори :lol:

я можу менше писати якщо тобі так правда в очі коле.
продовжуй далі людям лапшати "про шашлики" і "про каву".

брехня, брехня, брехня...

де я писав про шашлики та каву? де я таке підтримував?

мені очі коле якраз брехня чи вибіркова правда, як в тебе, коли лише суцільний негатив.

трохи для тебе виправив відомий віршик. присвячується Стасику-Стасюку :lol:
"зачем ты намотал на шею шарфик
спросил я у электрика Стасик
ничего Стасюк не отвечает
висит и тихо ботами качает"
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 17 вер, 2024 17:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:51

  Letusrock написав:
  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:я пишу факти та цитати, і трохи добавляю свою думку "по поводу".
ти хоч раз це "опровєрг"?

твої брехливі висновки - не один раз ;)
тому десь в іншому місці накидай, не треба тут засмічувати гілку 8)
де відповідь на питання, хто має захищати країну у випадку війни? :mrgreen:

як хто: наприклад ті хто присягу давав плюс бажаючі.

в голові не вкладається ця абсурдність: залишки військовозобовязаних массово не бажають воювати, військові теж переважно наїлись війни по саме нехочу...., але наші нелегітимні разом з вовчицями, пенсіонерами, заброньованими качками-поліцаями та патріотами зі справкою, на все горло волають "жодних заморозок, до останнього і т.д."
...

ті, хто складав присягу так, бажаючі - так. але під час повномасштабної війни, як в нас, цього недостатньо, й держава використовує такий механізм як мобілізація. справедливої мобілізації все одно не буде, але проводити її треба.

питання про військових пенсіонерів - тут я теж вважаю, треба їх теж залучати. но то окрема тема.

а ось тепер маніпуляція - а хто проти перемовин? умови - поточна лінія та гарантії безпеки для України. справедливі умови? але Раша це не хоче навіть обговорювати. запропонуйте свої умови перемовин.

й ось такі маніпуляції тут постійно - коли роблять висновки, які не пов'язані з тим, що казали раніше
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:55

Letusrock


жодних заморозок, до останнього і т.д."


А хто вам пропонує «заморозку», щоб ви її «хотіли»?

- хочу знову переспати з Jerry Heil
- а ви вже спали?
- ні, я вже хотів.

Пітун підписав збільшення армії. Нарощує виробництво зброї. Для чого? Щоб запропонувати вам віддати курську область? Капітуляцію він прийме з радістю від вас, не сумнівайтесь. А за інші умови треба боротись. І гроші для цього також треба.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:57

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:де я писав про шашлики та каву? де я таке підтримував?

ти пишеш що треба менше негативу і треба брехати про позитив якого немає.
чи сам не розумієш що пишеш?
не люблю тупих.

ти вже не перший раз переходиш на особистості - я так розумію, аргументів не вистачає. але такі тупі накиди мене не надто зачіпають :D

це війна, тут звісно позитивних новин немає. позитив буде після закінчення війни. а щоб закінчення наступило треба дивитися - на рівень втрат Раші - хоча згоден 600 т малувато, треба значно більше. те що в Раші вже немає резерву танків та броні, й все більше тупо валять м'ясом. а м'ясо закінчується, й в них дилема, а де його брати далі, це м'ясо.

Курська волость - непогана новина. ще пару терактів, й нам таки дозволять бити вглибину. та й так вже трошки пошарпали їх НПЗ - й це ми ще не починали по-дорослому.

а тебе в нас ніякого позитиву, лише один негатив - читай вище, що тобі треба зробити з так настроєм по життю 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

важко зі мною дискутувати, в методичках таке не передбачено? :lol:

давай накидай
Подоляк про план перемоги: Жодного заморожування війни, передачі Росії територій та припинення вогню
але по перше, це позиція Подоляка. по-друге, як там - хочеш щось отримати, проси вдвічі більше - така стратегія перемовин теж існує.

також уважно читаємо
Наразі не існує жодного плану щодо завершення війни, де фігурувало б заморожування конфлікту, припинення вогню або передача Росії якихось територій.

плану на поточний момент не існує - а що буде далі, це невідомо
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 17:07

Бразилія залишиться нейтральною в конфлікті між Україною та Росією. Учасники війни, які зараз закликають до діалогу з Бразилією, повинні були зробити це до початку бойових дій.

Про це заявив президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Correio Braziliense.

"Для Бразилії важливо залишатися осторонь цього конфлікту і виступати за мирне врегулювання. Ті, хто хоче говорити з нами зараз, могли б зробити це до початку війни", - наголосив він.

Лула да Сілва додав, що Бразилія вже засудила російське вторгнення, однак наполягає на мирному розв'язанні конфлікту, прагнучи уникнути участі у військових діях.

https://bin.ua/news/politics/political/319224-braziliya-zalishitsya-nejtralnoyu-u-konflikti.html
Умилило выделенное.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 17:07

урезать и задержать поставки оружия, запретить бить по обьектам на территории рф; а потмо многозначительно заявить - решение о переговорах принимать будете сами.

союзники они такие союзники...


Союзники Украины рассматривают прекращение огня в стране в 2025 году, — Bloomberg со ссылкой на источники

Однако агентство отмечает, что официальные лица четко дали понять, что любое решение о переговорах будет принимать Киев и никто не давит на Зеленского. Ему якобы было бы политически трудно подписать любое соглашение, предусматривающее территориальные уступки.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... could-work
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 17:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

але звісно негатив теж є
Мало не дійшло до сварки. Польська делегація була «здивована» стилем спілкування Зеленського під час зустрічі із Сікорським — ЗМІ

«Говорити з нами треба було до війни». Президент Бразилії відреагував на критику Зеленського

як наш Президент спілкується з союзниками та просто іншими країнами - в мене інколи виникають запитання. та й не тільки в мене.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 17:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а ось тепер маніпуляція - а хто проти перемовин?

так наші ж неадеквати з ОП - перші хто проти
  Shaman написав:ті, хто складав присягу так, бажаючі
ви соромязливо промовчали про поліцаїв яких набирають і набирають (куди не плюнь всюди оголошення про набір в поліцію). І які зараз маняка із закривавленим ножем не побачать, зате 57-річного сантехніка скрутять на раз-два
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 17:21

  Banderlog написав:
  tumos написав:
  холява написав: Успех ,,, , то что тебя посылают то на дронщика учиться ,то на "шахтера" , то на дрочильника , еще не означает что ты талантливая царапинка .
От тебя просто избавляются , потому что ты доставало .
Я тебя предупреждаю о скором убытии из части ....... куда ,расскажет с улыбкой командир .....


Похоже он не допускает мысли, что отцы-командиры могут быть осведомлены о содержании его творчества на форуме. Зачем начальству боец, который озвучивает мысль о самовольном оставлении части.
:lol:
Схоже ви думаєте що більш нічого командиру робити лиш переписки читати.
В нас не совєтський союз з глобальною каральною машиною. Коли кругом сексоти. Участковий в кожному селі, дитяча кімната міліції, витрєзвітєлі, військовий облік на підприємствах, військовий облік в жеках. Цього ж всього нема. Кругом економія.

Я другого мнения. Найдется человечек, который проинформирует об окружающей обстановке. А читать потом или не читать - это дело руководства. Институт информирования (назовем так) существовал, существует и будет существовать.
tumos
 
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