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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9906990799089909>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 17:23

Politico: Зеленский требовал атаковать Курскую область еще зимой, Залужный был против

Залужный, по словам источников Politico, возражал против вторжения в Курскую область, потому что не видел «четкого второго шага» следом за прорывом границы.

«Залужный спросил: когда вы получите плацдарм, что дальше? Он так и не получил четкого ответа от Зеленского. Он чувствовал, что это была авантюра», — рассказал собеседник издания.

https://www.politico.eu/article/kursk-r ... zelenskyy/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 17:33

  Xenon написав:
Politico: Зеленский требовал атаковать Курскую область еще зимой, Залужный был против

Залужный, по словам источников Politico, возражал против вторжения в Курскую область, потому что не видел «четкого второго шага» следом за прорывом границы.

«Залужный спросил: когда вы получите плацдарм, что дальше? Он так и не получил четкого ответа от Зеленского. Он чувствовал, что это была авантюра», — рассказал собеседник издания.

https://www.politico.eu/article/kursk-r ... zelenskyy/

Авантюра не закончена. В Курской народной 8000 хороших руских намечается с обхода фланга. И кто Вам сказал, что Залужный не работает на Украину в Британии?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 17:38

  Letusrock написав:
  Shaman написав:а ось тепер маніпуляція - а хто проти перемовин?

так наші ж неадеквати з ОП - перші хто проти
  Shaman написав:ті, хто складав присягу так, бажаючі
ви соромязливо промовчали про поліцаїв яких набирають і набирають (куди не плюнь всюди оголошення про набір в поліцію). І які зараз маняка із закривавленим ножем не побачать, зате 57-річного сантехніка скрутять на раз-два

ви знаєте, про що думають в ОП? ню-ню

якщо так багато оголошень - то значить не йдуть. чого б це?
про маніяка та бусифікацію - брехливе узагальнення на підставі якихось окремих випадків чи взагалі вигадок.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 17:40

  Letusrock написав:в голові не вкладається ця абсурдність: залишки військовозобовязаних массово не бажають воювати, військові теж переважно наїлись війни по саме нехочу...., але наші нелегітимні разом з вовчицями, пенсіонерами, заброньованими качками-поліцаями та патріотами зі справкою, на все горло волають "жодних заморозок, до останнього і т.д."

А Росія пропонує заморозку ?
Відповідай вже, а не крути дупою, чесний ти наш )
Звичайно. що у тебе в голові нічого не вкладується, бо там лайном все забито і десь у куточку "хочу втекти з країни, відкрийте, відкрийте кордони, а так втомився від війни за хребтом"

Росія нам не пропонує заморозку, Росія нам не пропонує перемовини, Росія пропонує нам капітуляцію

  Letusrock написав:
Мінімум 12 годин без світла взимку та можливі застосування графіків постачання газу, - експерт Інституту енергетичних стратегій
Питання постачання залишається відкритим, особливо якщо буде припинено транзит російського газу.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ"

З яких пір у нас громадські організації стали інститутами ?

Нагадує Охрі
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 17:54

  Shaman написав:але звісно негатив теж є
Мало не дійшло до сварки. Польська делегація була «здивована» стилем спілкування Зеленського під час зустрічі із Сікорським — ЗМІ

«Говорити з нами треба було до війни». Президент Бразилії відреагував на критику Зеленського

як наш Президент спілкується з союзниками та просто іншими країнами - в мене інколи виникають запитання. та й не тільки в мене.

А в мене не виникають.
Якщо людину загнати в кут то що від неї очікувати?
Говорящій голові типу Подоляка легко говорити, він ніякої відповідальності не несе, за ні що не відповідає. Просто пиз***.
А з Зеленського спитають, все повісять на Зеленського - це прям очевидно для мене.
А Зе, на відміну від тебе, прекрасно знає що наближається ж**а. Причому по усіх фронтах.
Ось він і нервує.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 18:05

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:але звісно негатив теж є
Мало не дійшло до сварки. Польська делегація була «здивована» стилем спілкування Зеленського під час зустрічі із Сікорським — ЗМІ

«Говорити з нами треба було до війни». Президент Бразилії відреагував на критику Зеленського

як наш Президент спілкується з союзниками та просто іншими країнами - в мене інколи виникають запитання. та й не тільки в мене.

А в мене не виникають.
Якщо людину загнати в кут то що від неї очікувати?
Говорящій голові типу Подоляка легко говорити, він ніякої відповідальності не несе, за ні що не відповідає. Просто пиз***.
А з Зеленського спитають, все повісять на Зеленського - це прям очевидно для мене.
А Зе, на відміну від тебе, прекрасно знає що наближається ж**а. Причому по усіх фронтах.
Ось він і нервує.

голова країни, яка воює має думати не про те, що про нього скажуть після війни, а працювати на перемогу країни.

це ти припускаєш, що буде .опа - чого від тебе ще чекати, від такого поцінувача потенціалу Раші. а що знає Зе - це тобі невідомо, тому не фантазуй ;)

у вас друга зміна чи то як? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 18:07

Вчора Девід Венс дав інтерв'ю, де у нього прямо спитали про "план Трампа"
Ось що він сказав:
-РПВ на сьогоднішній лінії війни
-Україна не вступає в НАТО
-Україна дає гарантії РФ!!!, не пам'ятаю які
-Європа відбудовує Україну після війни

Умови достатньо неприємні для України. Але я все-рівно за Трампа, бо Камела взагалі ніякого плану не має. Краще поганий план ніж ніякий.

На каналі Любарського є вирізни з цього інтерв'ю, якщо кому цікаво.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 18:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Імхо наразі, у цьому році, перемир'я не досяжне, так як сторони дуже далеко від компромісу. Росія включила 5 регіонів України в свою конституцію і поступатись не хоче, бо знаходиться на піку своїх військових потужностей. Україна відповідно теж не може піти на закріплення територіальних поступок, так як є приклад Мюнхенської змови 1938 року, коли Чехію офіційно обкорнали, "мир в обмін на територію", а через пів року Германія окупувала її всю. Та і Мінські угоди - теж показові. Якщо росії вдасться у чергове віджерти української території, вона знову нападе. Україні з попереднього року Захід обмежив допомогу, практично до межі виживання, але це поки не змусило її піти на "Мюнхенську угоду", премію миру Байден не отримав, а до американських виборів сторонам вже нема сенсу домовлятись. Тоді як росія вже досягла піку, Заходу і Україні є куди рости, вони поступово розкочегарюються, що дає надію українській владі, роблячи її не поступливою.
Востаннє редагувалось olmyb в Вів 17 вер, 2024 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 18:19

  andrijk777 написав:Вчора Девід Венс дав інтерв'ю, де у нього прямо спитали про "план Трампа"
Ось що він сказав:
-РПВ на сьогоднішній лінії війни
-Україна не вступає в НАТО
-Україна дає гарантії РФ!!!, не пам'ятаю які
-Європа відбудовує Україну після війни

Умови достатньо неприємні для України. Але я все-рівно за Трампа, бо Камела взагалі ніякого плану не має. Краще поганий план ніж ніякий.


У демократів була одна гіпотетична перевага перед Трампом - до середини 2024 вони явно не відкидали членство України в НАТО. Потім позиції зрівнялися.
Зараз те ж саме з рпв по ЛБЗ. Трампісти прямо говорять що деокупації нема в планах, а демократи поки ломають комедію, сподіваючись що українці самі дойдуть до цих висновків через втрати. Але рано чи пізно вони і тут зрівняються з респами.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 18:25

  Xenon написав:
Politico: Зеленский требовал атаковать Курскую область еще зимой, Залужный был против

Залужный, по словам источников Politico, возражал против вторжения в Курскую область, потому что не видел «четкого второго шага» следом за прорывом границы.

«Залужный спросил: когда вы получите плацдарм, что дальше? Он так и не получил четкого ответа от Зеленского. Он чувствовал, что это была авантюра», — рассказал собеседник издания.

https://www.politico.eu/article/kursk-r ... zelenskyy/


Тим не менш, курська операція в рази результатівниша за весь потужний контрнаступ 2023
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