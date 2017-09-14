Shaman написав:а ось тепер маніпуляція - а хто проти перемовин?
так наші ж неадеквати з ОП - перші хто проти
Shaman написав:ті, хто складав присягу так, бажаючі
ви соромязливо промовчали про поліцаїв яких набирають і набирають (куди не плюнь всюди оголошення про набір в поліцію). І які зараз маняка із закривавленим ножем не побачать, зате 57-річного сантехніка скрутять на раз-два
ви знаєте, про що думають в ОП? ню-ню
якщо так багато оголошень - то значить не йдуть. чого б це? про маніяка та бусифікацію - брехливе узагальнення на підставі якихось окремих випадків чи взагалі вигадок.
Letusrock написав:в голові не вкладається ця абсурдність: залишки військовозобовязаних массово не бажають воювати, військові теж переважно наїлись війни по саме нехочу...., але наші нелегітимні разом з вовчицями, пенсіонерами, заброньованими качками-поліцаями та патріотами зі справкою, на все горло волають "жодних заморозок, до останнього і т.д."
А Росія пропонує заморозку ? Відповідай вже, а не крути дупою, чесний ти наш ) Звичайно. що у тебе в голові нічого не вкладується, бо там лайном все забито і десь у куточку "хочу втекти з країни, відкрийте, відкрийте кордони, а так втомився від війни за хребтом"
Росія нам не пропонує заморозку, Росія нам не пропонує перемовини, Росія пропонує нам капітуляцію
Letusrock написав:
Мінімум 12 годин без світла взимку та можливі застосування графіків постачання газу, - експерт Інституту енергетичних стратегій Питання постачання залишається відкритим, особливо якщо буде припинено транзит російського газу.
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ"
З яких пір у нас громадські організації стали інститутами ?
як наш Президент спілкується з союзниками та просто іншими країнами - в мене інколи виникають запитання. та й не тільки в мене.
А в мене не виникають. Якщо людину загнати в кут то що від неї очікувати? Говорящій голові типу Подоляка легко говорити, він ніякої відповідальності не несе, за ні що не відповідає. Просто пиз***. А з Зеленського спитають, все повісять на Зеленського - це прям очевидно для мене. А Зе, на відміну від тебе, прекрасно знає що наближається ж**а. Причому по усіх фронтах. Ось він і нервує.
як наш Президент спілкується з союзниками та просто іншими країнами - в мене інколи виникають запитання. та й не тільки в мене.
А в мене не виникають. Якщо людину загнати в кут то що від неї очікувати? Говорящій голові типу Подоляка легко говорити, він ніякої відповідальності не несе, за ні що не відповідає. Просто пиз***. А з Зеленського спитають, все повісять на Зеленського - це прям очевидно для мене. А Зе, на відміну від тебе, прекрасно знає що наближається ж**а. Причому по усіх фронтах. Ось він і нервує.
голова країни, яка воює має думати не про те, що про нього скажуть після війни, а працювати на перемогу країни.
це ти припускаєш, що буде .опа - чого від тебе ще чекати, від такого поцінувача потенціалу Раші. а що знає Зе - це тобі невідомо, тому не фантазуй
Вчора Девід Венс дав інтерв'ю, де у нього прямо спитали про "план Трампа" Ось що він сказав: -РПВ на сьогоднішній лінії війни -Україна не вступає в НАТО -Україна дає гарантії РФ!!!, не пам'ятаю які -Європа відбудовує Україну після війни
Умови достатньо неприємні для України. Але я все-рівно за Трампа, бо Камела взагалі ніякого плану не має. Краще поганий план ніж ніякий.
На каналі Любарського є вирізни з цього інтерв'ю, якщо кому цікаво.
Імхо наразі, у цьому році, перемир'я не досяжне, так як сторони дуже далеко від компромісу. Росія включила 5 регіонів України в свою конституцію і поступатись не хоче, бо знаходиться на піку своїх військових потужностей. Україна відповідно теж не може піти на закріплення територіальних поступок, так як є приклад Мюнхенської змови 1938 року, коли Чехію офіційно обкорнали, "мир в обмін на територію", а через пів року Германія окупувала її всю. Та і Мінські угоди - теж показові. Якщо росії вдасться у чергове віджерти української території, вона знову нападе. Україні з попереднього року Захід обмежив допомогу, практично до межі виживання, але це поки не змусило її піти на "Мюнхенську угоду", премію миру Байден не отримав, а до американських виборів сторонам вже нема сенсу домовлятись. Тоді як росія вже досягла піку, Заходу і Україні є куди рости, вони поступово розкочегарюються, що дає надію українській владі, роблячи її не поступливою.
Востаннє редагувалось olmyb в Вів 17 вер, 2024 18:23, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Вчора Девід Венс дав інтерв'ю, де у нього прямо спитали про "план Трампа" Ось що він сказав: -РПВ на сьогоднішній лінії війни -Україна не вступає в НАТО -Україна дає гарантії РФ!!!, не пам'ятаю які -Європа відбудовує Україну після війни
Умови достатньо неприємні для України. Але я все-рівно за Трампа, бо Камела взагалі ніякого плану не має. Краще поганий план ніж ніякий.
У демократів була одна гіпотетична перевага перед Трампом - до середини 2024 вони явно не відкидали членство України в НАТО. Потім позиції зрівнялися. Зараз те ж саме з рпв по ЛБЗ. Трампісти прямо говорять що деокупації нема в планах, а демократи поки ломають комедію, сподіваючись що українці самі дойдуть до цих висновків через втрати. Але рано чи пізно вони і тут зрівняються з респами.