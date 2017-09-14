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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9906990799089909

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 18:30

  Xenon написав:урезать и задержать поставки оружия, запретить бить по обьектам на территории рф; а потмо многозначительно заявить - решение о переговорах принимать будете сами.

союзники они такие союзники...


Союзники Украины рассматривают прекращение огня в стране в 2025 году, — Bloomberg со ссылкой на источники

Однако агентство отмечает, что официальные лица четко дали понять, что любое решение о переговорах будет принимать Киев и никто не давит на Зеленского. Ему якобы было бы политически трудно подписать любое соглашение, предусматривающее территориальные уступки.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... could-work

золотий мільярд не хоче йти на ескалацію, а тримати під контролем хоча таку активність як, або і меншу
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 18:33

  Shaman написав:але звісно негатив теж є
Мало не дійшло до сварки. Польська делегація була «здивована» стилем спілкування Зеленського під час зустрічі із Сікорським — ЗМІ

«Говорити з нами треба було до війни». Президент Бразилії відреагував на критику Зеленського

як наш Президент спілкується з союзниками та просто іншими країнами - в мене інколи виникають запитання. та й не тільки в мене.

Лежат под высоченной пальмой Каа, Багира, и Балу.
Багира: — Каа, видишь наверху орех, ты можешь его достать?
— Нет, Багира, слишком высоко.
— А ты, Балу?
— Нет Багира, стар я уже, высоко слишком...
— А вот Маугли достал бы...
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 18:35

  olmyb написав:Імхо наразі, у цьому році, перемир'я не досяжне, так як сторони дуже далеко від компромісу. Росія включила 5 регіонів України в свою конституцію і поступатись не хоче, бо знаходиться на піку своїх військових потужностей. Україна відповідно теж не може піти на закріплення територіальних поступок, так як є приклад Мюнхенської змови 1938 року, коли Чехію офіційно обкорнали, "мир в обмін на територію", а через пів року Германія окупувала її всю. Та і Мінські угоди - теж показові. Якщо росії вдасться у чергове віджерти української території, вона знову нападе. Україні з попереднього року Захід обмежив допомогу, практично до межі виживання, але це поки не змусило її піти на "Мюнхенську угоду", премію миру Байден не отримав, а до американських виборів сторонам вже нема сенсу домовлятись. Тоді як росія вже досягла піку, Заходу і Україні є куди рости, вони поступово розкочегарюються, що дає надію українській владі, роблячи її не поступливою.

Что изменится в следующем году?
Последняя фраза это слова. И насчёт того, что "росія вже досягла піку" ("через 2 недели ракеты закончатся" :) ), и насчёт того, что "вони поступово розкочегарюються". Если бы Запад хотел, то при их потенциале за 2,5 года уже мог бы "раскочегариться".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 18:37

  olmyb написав:Імхо наразі, у цьому році, перемир'я не досяжне, так як сторони дуже далеко від компромісу. Росія включила 5 регіонів України в свою конституцію і поступатись не хоче, бо знаходиться на піку своїх військових потужностей. Україна відповідно теж не може піти на закріплення територіальних поступок, так як є приклад Мюнхенської змови 1938 року, коли Чехію офіційно обкорнали, "мир в обмін на територію", а через пів року Германія окупувала її всю. Та і Мінські угоди - теж показові. Якщо росії вдасться у чергове віджерти української території, вона знову нападе. Україні з попереднього року Захід обмежив допомогу, практично до межі виживання, але це поки не змусило її піти на "Мюнхенську угоду", премію миру Байден не отримав, а до американських виборів сторонам вже нема сенсу домовлятись. Тоді як росія вже досягла піку, Заходу і Україні є куди рости, вони поступово розкочегарюються, що дає надію українській владі, роблячи її не поступливою.

Де ти бачиш цього разу Мюнхенську змову? Навіщо поширювати кремлівські наративи?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 18:38

  flyman написав:
  Shaman написав:але звісно негатив теж є
Мало не дійшло до сварки. Польська делегація була «здивована» стилем спілкування Зеленського під час зустрічі із Сікорським — ЗМІ

«Говорити з нами треба було до війни». Президент Бразилії відреагував на критику Зеленського

як наш Президент спілкується з союзниками та просто іншими країнами - в мене інколи виникають запитання. та й не тільки в мене.

Лежат под высоченной пальмой Каа, Багира, и Балу.
Багира: — Каа, видишь наверху орех, ты можешь его достать?
— Нет, Багира, слишком высоко.
— А ты, Балу?
— Нет Багира, стар я уже, высоко слишком...
— А вот Маугли достал бы...

Анекдот прикольный.
Но что хотели сказать?
ЛАД
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  #<1 ... 9906990799089909
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