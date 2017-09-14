Xenon написав:урезать и задержать поставки оружия, запретить бить по обьектам на территории рф; а потмо многозначительно заявить - решение о переговорах принимать будете сами.
союзники они такие союзники...
Союзники Украины рассматривают прекращение огня в стране в 2025 году, — Bloomberg со ссылкой на источники
Однако агентство отмечает, что официальные лица четко дали понять, что любое решение о переговорах будет принимать Киев и никто не давит на Зеленского. Ему якобы было бы политически трудно подписать любое соглашение, предусматривающее территориальные уступки.
як наш Президент спілкується з союзниками та просто іншими країнами - в мене інколи виникають запитання. та й не тільки в мене.
Лежат под высоченной пальмой Каа, Багира, и Балу. Багира: — Каа, видишь наверху орех, ты можешь его достать? — Нет, Багира, слишком высоко. — А ты, Балу? — Нет Багира, стар я уже, высоко слишком... — А вот Маугли достал бы...
olmyb написав:Імхо наразі, у цьому році, перемир'я не досяжне, так як сторони дуже далеко від компромісу. Росія включила 5 регіонів України в свою конституцію і поступатись не хоче, бо знаходиться на піку своїх військових потужностей. Україна відповідно теж не може піти на закріплення територіальних поступок, так як є приклад Мюнхенської змови 1938 року, коли Чехію офіційно обкорнали, "мир в обмін на територію", а через пів року Германія окупувала її всю. Та і Мінські угоди - теж показові. Якщо росії вдасться у чергове віджерти української території, вона знову нападе. Україні з попереднього року Захід обмежив допомогу, практично до межі виживання, але це поки не змусило її піти на "Мюнхенську угоду", премію миру Байден не отримав, а до американських виборів сторонам вже нема сенсу домовлятись. Тоді як росія вже досягла піку, Заходу і Україні є куди рости, вони поступово розкочегарюються, що дає надію українській владі, роблячи її не поступливою.
Что изменится в следующем году? Последняя фраза это слова. И насчёт того, что "росія вже досягла піку" ("через 2 недели ракеты закончатся" ), и насчёт того, что "вони поступово розкочегарюються". Если бы Запад хотел, то при их потенциале за 2,5 года уже мог бы "раскочегариться".
olmyb написав:Імхо наразі, у цьому році, перемир'я не досяжне, так як сторони дуже далеко від компромісу. Росія включила 5 регіонів України в свою конституцію і поступатись не хоче, бо знаходиться на піку своїх військових потужностей. Україна відповідно теж не може піти на закріплення територіальних поступок, так як є приклад Мюнхенської змови 1938 року, коли Чехію офіційно обкорнали, "мир в обмін на територію", а через пів року Германія окупувала її всю. Та і Мінські угоди - теж показові. Якщо росії вдасться у чергове віджерти української території, вона знову нападе. Україні з попереднього року Захід обмежив допомогу, практично до межі виживання, але це поки не змусило її піти на "Мюнхенську угоду", премію миру Байден не отримав, а до американських виборів сторонам вже нема сенсу домовлятись. Тоді як росія вже досягла піку, Заходу і Україні є куди рости, вони поступово розкочегарюються, що дає надію українській владі, роблячи її не поступливою.
Де ти бачиш цього разу Мюнхенську змову? Навіщо поширювати кремлівські наративи?
як наш Президент спілкується з союзниками та просто іншими країнами - в мене інколи виникають запитання. та й не тільки в мене.
Лежат под высоченной пальмой Каа, Багира, и Балу. Багира: — Каа, видишь наверху орех, ты можешь его достать? — Нет, Багира, слишком высоко. — А ты, Балу? — Нет Багира, стар я уже, высоко слишком... — А вот Маугли достал бы...