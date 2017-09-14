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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 99079908990999109911>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 18:30

  Xenon написав:урезать и задержать поставки оружия, запретить бить по обьектам на территории рф; а потмо многозначительно заявить - решение о переговорах принимать будете сами.

союзники они такие союзники...


Союзники Украины рассматривают прекращение огня в стране в 2025 году, — Bloomberg со ссылкой на источники

Однако агентство отмечает, что официальные лица четко дали понять, что любое решение о переговорах будет принимать Киев и никто не давит на Зеленского. Ему якобы было бы политически трудно подписать любое соглашение, предусматривающее территориальные уступки.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... could-work

золотий мільярд не хоче йти на ескалацію, а тримати під контролем хоча таку активність як, або і меншу
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 18:33

  Shaman написав:але звісно негатив теж є
Мало не дійшло до сварки. Польська делегація була «здивована» стилем спілкування Зеленського під час зустрічі із Сікорським — ЗМІ

«Говорити з нами треба було до війни». Президент Бразилії відреагував на критику Зеленського

як наш Президент спілкується з союзниками та просто іншими країнами - в мене інколи виникають запитання. та й не тільки в мене.

Лежат под высоченной пальмой Каа, Багира, и Балу.
Багира: — Каа, видишь наверху орех, ты можешь его достать?
— Нет, Багира, слишком высоко.
— А ты, Балу?
— Нет Багира, стар я уже, высоко слишком...
— А вот Маугли достал бы...
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 18:35

  olmyb написав:Імхо наразі, у цьому році, перемир'я не досяжне, так як сторони дуже далеко від компромісу. Росія включила 5 регіонів України в свою конституцію і поступатись не хоче, бо знаходиться на піку своїх військових потужностей. Україна відповідно теж не може піти на закріплення територіальних поступок, так як є приклад Мюнхенської змови 1938 року, коли Чехію офіційно обкорнали, "мир в обмін на територію", а через пів року Германія окупувала її всю. Та і Мінські угоди - теж показові. Якщо росії вдасться у чергове віджерти української території, вона знову нападе. Україні з попереднього року Захід обмежив допомогу, практично до межі виживання, але це поки не змусило її піти на "Мюнхенську угоду", премію миру Байден не отримав, а до американських виборів сторонам вже нема сенсу домовлятись. Тоді як росія вже досягла піку, Заходу і Україні є куди рости, вони поступово розкочегарюються, що дає надію українській владі, роблячи її не поступливою.

Что изменится в следующем году?
Последняя фраза это слова. И насчёт того, что "росія вже досягла піку" ("через 2 недели ракеты закончатся" :) ), и насчёт того, что "вони поступово розкочегарюються". Если бы Запад хотел, то при их потенциале за 2,5 года уже мог бы "раскочегариться".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 18:37

  olmyb написав:Імхо наразі, у цьому році, перемир'я не досяжне, так як сторони дуже далеко від компромісу. Росія включила 5 регіонів України в свою конституцію і поступатись не хоче, бо знаходиться на піку своїх військових потужностей. Україна відповідно теж не може піти на закріплення територіальних поступок, так як є приклад Мюнхенської змови 1938 року, коли Чехію офіційно обкорнали, "мир в обмін на територію", а через пів року Германія окупувала її всю. Та і Мінські угоди - теж показові. Якщо росії вдасться у чергове віджерти української території, вона знову нападе. Україні з попереднього року Захід обмежив допомогу, практично до межі виживання, але це поки не змусило її піти на "Мюнхенську угоду", премію миру Байден не отримав, а до американських виборів сторонам вже нема сенсу домовлятись. Тоді як росія вже досягла піку, Заходу і Україні є куди рости, вони поступово розкочегарюються, що дає надію українській владі, роблячи її не поступливою.

Де ти бачиш цього разу Мюнхенську змову? Навіщо поширювати кремлівські наративи?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 18:38

  flyman написав:
  Shaman написав:але звісно негатив теж є
Мало не дійшло до сварки. Польська делегація була «здивована» стилем спілкування Зеленського під час зустрічі із Сікорським — ЗМІ

«Говорити з нами треба було до війни». Президент Бразилії відреагував на критику Зеленського

як наш Президент спілкується з союзниками та просто іншими країнами - в мене інколи виникають запитання. та й не тільки в мене.

Лежат под высоченной пальмой Каа, Багира, и Балу.
Багира: — Каа, видишь наверху орех, ты можешь его достать?
— Нет, Багира, слишком высоко.
— А ты, Балу?
— Нет Багира, стар я уже, высоко слишком...
— А вот Маугли достал бы...

Анекдот прикольный.
Но что хотели сказать?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 18:56

  andrijk777 написав:Вчора Девід Венс дав інтерв'ю, де у нього прямо спитали про "план Трампа"
Ось що він сказав:
-РПВ на сьогоднішній лінії війни
-Україна не вступає в НАТО
-Україна дає гарантії РФ!!!, не пам'ятаю які
-Європа відбудовує Україну після війни

Умови достатньо неприємні для України. Але я все-рівно за Трампа, бо Камела взагалі ніякого плану не має. Краще поганий план ніж ніякий.

А потім виявилось, що це не "план Трампа", а план самого Венса
"це ж вже було..."(с)

Аналогії з цього плану у мене ...
У тебе є два сусіда, перший хоче просто з тобою спілкуватись, другий хоче набити тобі пику, відлюбити твою дружину, забрати частину твоєї квартири

І ти такий, другий кращий - у нього є план, я за нього )

Знову запитую, тебе 777 регіон Москви.
План Трампа, план Венса, чи ще якийсь план. Це все чудово
А ми що, з США воюємо чи з Росією ?

Путін чітко визначив чого він хоче, він хоче капітуляції України
Якщо ти згоден капітулювати, то так і кажи
Не потрібно прикриватись чиїмось планами

PS. До речі, ти єдиний хто визнав свою помилку, щодо Путіна який не почне повномасштабну війну.

Зараз ти робишь ту саму помилку, що Трамп якось розрулить

Визнання та вибачення - це добре. Але не потрібно доводити до такої ситуації
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 19:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А потім виявилось, що це не "план Трампа", а план самого Венса
"це ж вже було..."(с)
Аналогії з цього плану у мене ...
У тебе є два сусіда, перший хоче просто з тобою спілкуватись, другий хоче набити тобі пику, відлюбити твою дружину, забрати частину твоєї квартири

А в мене інша аналогія:
у паціента гангрена. доктор Харріс пропонує давати морфій і всіляко пітримувати до кінця, а доктор Трамп пропонує хірургічно вирішити питання тут і зараз, і дає можливість паціенту жити без ступні (без юридичного оформлення її втрати) а не помирати, зате зі ступнею
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх, якщо потрапив в 80% (а не 20%) замовляй шеврон.

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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 19:19

  Letusrock написав:
  pesikot написав:А потім виявилось, що це не "план Трампа", а план самого Венса
"це ж вже було..."(с)
Аналогії з цього плану у мене ...
У тебе є два сусіда, перший хоче просто з тобою спілкуватись, другий хоче набити тобі пику, відлюбити твою дружину, забрати частину твоєї квартири

А в мене інша аналогія:
у паціента гангрена. доктор Харріс пропонує давати морфій і всіляко пітримувати до кінця, а доктор Трамп пропонує хірургічно вирішити питання тут і зараз, і дає можливість паціенту жити без ступні (без юридичного оформлення її втрати) а не помирати, зате зі ступнею

Путін не гангрена, він ракова пухлина
Йому віддай хоть щось, він захоче значно більше

Тобі про це вже котрий рік розказують, а ти - віддайте теріторії, відкрийте кордони і я сбіжу, а ви тут самі як-небудь

PS. І я вважаю тебе боягузом і всі твої дописи від страху.
Але мені не зрозуміло, як можна сидіти за хребтом і так сцятись
Тебе б в Чернігів з 24.02.2022 по 31.03.2022, напевно і в штані срався від страху
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 19:21

  Shaman написав:ти вже не перший раз переходиш на особистості - я так розумію, аргументів не вистачає. але такі тупі накиди мене не надто зачіпають :D

це війна, тут звісно позитивних новин немає. позитив буде після закінчення війни. а щоб закінчення наступило треба дивитися - на рівень втрат Раші - хоча згоден 600 т малувато, треба значно більше. те що в Раші вже немає резерву танків та броні, й все більше тупо валять м'ясом. а м'ясо закінчується, й в них дилема, а де його брати далі, це м'ясо.

Курська волость - непогана новина. ще пару терактів, й нам таки дозволять бити вглибину. та й так вже трошки пошарпали їх НПЗ - й це ми ще не починали по-дорослому.

а тебе в нас ніякого позитиву, лише один негатив - читай вище, що тобі треба зробити з так настроєм по життю 8)

ти про мене дитячі віршики сочиняв, не треба ля ля про перехід на особистості ))

ти сам визнаєш що позитиву майже немає, а далі бла бла і позиція страуса, або дитяче: якщо проблеми не помічати то їх немає...

курська волость - успіх був більше місяця тому, і вже починається песимізм але не буду далі - бо ти не витримуєш...
далі знов бла бла "ми ісчо нє начіналі"...

а стосовно твоєї поради що мені пора в гори, ти хоча б дивився ціни на житло в швейцарських альпах? я дивився і реально не потяну (знов песимізм )) ).
sergey_stasyuk555
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