RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9908990999109911>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 19:22

  sashaqbl написав:Воювати ти не хоч. Платити тим, хто воює - ти не хоч...


проблема в тому що наш бюджет як мішок з діркою - скільки не наповнюй ніколи не наповниться.
окрім збільшення податків до стінки треба ставити яйцеголових по 17.
а то виходить що сірка без закону бусифікують та на фронт а цих тригорлових тільки по закону судити треба.
tester7336
 
Повідомлень: 265
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 19:24

  Shaman написав:з приводу яйця по 17 - закрили тему? закрили. й далі будуть чистити - але так, це не так швидко робиться...


а розкажіть як же її закрили?
tester7336
 
Повідомлень: 265
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:І я вважаю

загуглив нарешті за магістратуру, чи ще не розібрався? Експерт, вважає він))
Дуже зручно прикрившись потрібною бумажкою, з дивана корчити з себе потужного та незламного, а воюють хай інші, хоч і 20 років
Може тебе просто жаба давить що комусь є куди бігти а тобі крім чернігова нічого не світить)).
Letusrock
 
Повідомлень: 1703
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 19:28

  Shaman написав:закрили саму схему, оце головне


оце так наказали. прикрили схему.
одним каліцтво і загибель а іншим просто прикрилу схему і йди користуйся награблєним.
tester7336
 
Повідомлень: 265
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 19:35

  tester7336 написав:
  Shaman написав:закрили саму схему, оце головне


оце так наказали. прикрили схему.
одним каліцтво і загибель а іншим просто прикрилу схему і йди користуйся награблєним.

Открыли криминальное дело против зама Резникова и начальника департамента за кражу бюджетных денег. Не закрыли, насколько мне известно. А как надо? Резников кроме как языком на телевидении, руками документы не подписывал.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5147
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 19:46

  stm написав:Открыли криминальное дело против зама Резникова и начальника департамента за кражу бюджетных денег. Не закрыли, насколько мне известно. А как надо? Резников кроме как языком на телевидении, руками документы не подписывал.


а как бусифицируют не раскажите?
тоже открывают дело и ведут годами за не явку по повестке?

ЗЫ
От яиц по 17 грн для ВСУ до элитной недвижимости в Хорватии: как "озолотилась" поставщица из "белоцерковского клана"
https://tsn.ua/ru/exclusive/ot-yaic-po-17-grn-dlya-vsu-do-elitnoy-nedvizhimosti-v-horvatii-kak-ozolotilas-postavschica-iz-belocerkovskogo-klana-2488783.html

у вас память коротка как резников отмазывал схему. у ментов есть хороший вопрос на любое впрягательство - а ваш какой интерес?

Что сказал бывший министр?
Но у тогдашнего министра была своя версия. Мол, только в документе, обнародованном в СМИ, указана аномальная цена, которую восприняли как 17 грн за штуку. И весь скандал назвал "теорией заговора", а на самом деле это якобы — обычная техническая ошибка, допущенная поставщиком
Востаннє редагувалось tester7336 в Вів 17 вер, 2024 19:53, всього редагувалось 1 раз.
tester7336
 
Повідомлень: 265
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 19:52

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
Politico: Зеленский требовал атаковать Курскую область еще зимой, Залужный был против

Залужный, по словам источников Politico, возражал против вторжения в Курскую область, потому что не видел «четкого второго шага» следом за прорывом границы.

«Залужный спросил: когда вы получите плацдарм, что дальше? Он так и не получил четкого ответа от Зеленского. Он чувствовал, что это была авантюра», — рассказал собеседник издания.

https://www.politico.eu/article/kursk-r ... zelenskyy/


Тим не менш, курська операція в рази результатівниша за весь потужний контрнаступ 2023

тому що низька порівняльна база
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36428
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 19:52

  tester7336 написав:
  stm написав:Открыли криминальное дело против зама Резникова и начальника департамента за кражу бюджетных денег. Не закрыли, насколько мне известно. А как надо? Резников кроме как языком на телевидении, руками документы не подписывал.


а как бусифицируют не раскажите?
тоже открывают дело и ведут годами за не явку по повестке?

А зачем тему переводить? )
Из последнего сис.админ вышел из дома за хлебом. Отписался через пару дней, что уже в учебке. Как трепетная лань по всему Киеву сквозь преграды не скакал, по лесам не прятался, через Тису плыть не думал...
PS: как посадить Резникова не подписавшего документы? Что бы он не говорил.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5147
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 19:58

  stm написав:А зачем тему переводить? )
Из последнего сис.админ вышел из дома за хлебом. Отписался через пару дней, что уже в учебке. Как трепетная лань по всему Киеву сквозь преграды не скакал, по лесам не прятался, через Тису плыть не думал...


ну так вы только еще раз доказали - серому бусификация без закона за пару дней а казнокрадам многогодовые расследования с успешным закрытием дела по стечению сроков.
tester7336
 
Повідомлень: 265
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 19:58

  Letusrock написав:
  pesikot написав:І я вважаю

загуглив нарешті за магістратуру, чи ще не розібрався? Експерт, вважає він))
Дуже зручно прикрившись потрібною бумажкою, з дивана корчити з себе потужного та незламного, а воюють хай інші, хоч і 20 років
Може тебе просто жаба давить що комусь є куди бігти а тобі крім чернігова нічого не світить)).


Як з тебе поперло гімно )

Так біжи, якщо є куди. Біжи, Форест, біжи
Але ж ти не біжишь, а сцишься за хребтом )))

А з приводу дивану
Так я в Чернігові, коли була торба, нагадаю 24.02.2022-15.03.2022, теж сидів на дивані
Коли чув, як заходять літаки на ціль
Коли чув, як моя хата тряслась від вибухів

Проте вставав з дивану та ходив шукати, де купити продукти

І якось я не зламався

А ти, сидячі за хребтом, зламався майже одразу, навіть не маючи всього цього
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 17 вер, 2024 20:04, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10291
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 9908990999109911>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Letusrock, user412 і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 66332
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 227886
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 716014
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6820)
17.09.2024 20:15
А-Банк (2016)
17.09.2024 20:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.