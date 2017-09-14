sashaqbl написав:Воювати ти не хоч. Платити тим, хто воює - ти не хоч...
проблема в тому що наш бюджет як мішок з діркою - скільки не наповнюй ніколи не наповниться. окрім збільшення податків до стінки треба ставити яйцеголових по 17. а то виходить що сірка без закону бусифікують та на фронт а цих тригорлових тільки по закону судити треба.
загуглив нарешті за магістратуру, чи ще не розібрався? Експерт, вважає він)) Дуже зручно прикрившись потрібною бумажкою, з дивана корчити з себе потужного та незламного, а воюють хай інші, хоч і 20 років Може тебе просто жаба давить що комусь є куди бігти а тобі крім чернігова нічого не світить)).
оце так наказали. прикрили схему. одним каліцтво і загибель а іншим просто прикрилу схему і йди користуйся награблєним.
Открыли криминальное дело против зама Резникова и начальника департамента за кражу бюджетных денег. Не закрыли, насколько мне известно. А как надо? Резников кроме как языком на телевидении, руками документы не подписывал.
stm написав:Открыли криминальное дело против зама Резникова и начальника департамента за кражу бюджетных денег. Не закрыли, насколько мне известно. А как надо? Резников кроме как языком на телевидении, руками документы не подписывал.
а как бусифицируют не раскажите? тоже открывают дело и ведут годами за не явку по повестке?
у вас память коротка как резников отмазывал схему. у ментов есть хороший вопрос на любое впрягательство - а ваш какой интерес?
Что сказал бывший министр? Но у тогдашнего министра была своя версия. Мол, только в документе, обнародованном в СМИ, указана аномальная цена, которую восприняли как 17 грн за штуку. И весь скандал назвал "теорией заговора", а на самом деле это якобы — обычная техническая ошибка, допущенная поставщиком
Востаннє редагувалось tester7336 в Вів 17 вер, 2024 19:53, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Открыли криминальное дело против зама Резникова и начальника департамента за кражу бюджетных денег. Не закрыли, насколько мне известно. А как надо? Резников кроме как языком на телевидении, руками документы не подписывал.
а как бусифицируют не раскажите? тоже открывают дело и ведут годами за не явку по повестке?
А зачем тему переводить? ) Из последнего сис.админ вышел из дома за хлебом. Отписался через пару дней, что уже в учебке. Как трепетная лань по всему Киеву сквозь преграды не скакал, по лесам не прятался, через Тису плыть не думал... PS: как посадить Резникова не подписавшего документы? Что бы он не говорил.
stm написав:А зачем тему переводить? ) Из последнего сис.админ вышел из дома за хлебом. Отписался через пару дней, что уже в учебке. Как трепетная лань по всему Киеву сквозь преграды не скакал, по лесам не прятался, через Тису плыть не думал...
ну так вы только еще раз доказали - серому бусификация без закона за пару дней а казнокрадам многогодовые расследования с успешным закрытием дела по стечению сроков.
загуглив нарешті за магістратуру, чи ще не розібрався? Експерт, вважає він)) Дуже зручно прикрившись потрібною бумажкою, з дивана корчити з себе потужного та незламного, а воюють хай інші, хоч і 20 років Може тебе просто жаба давить що комусь є куди бігти а тобі крім чернігова нічого не світить)).
Як з тебе поперло гімно )
Так біжи, якщо є куди. Біжи, Форест, біжи Але ж ти не біжишь, а сцишься за хребтом )))
А з приводу дивану Так я в Чернігові, коли була торба, нагадаю 24.02.2022-15.03.2022, теж сидів на дивані Коли чув, як заходять літаки на ціль Коли чув, як моя хата тряслась від вибухів
Проте вставав з дивану та ходив шукати, де купити продукти
І якось я не зламався
А ти, сидячі за хребтом, зламався майже одразу, навіть не маючи всього цього
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 17 вер, 2024 20:04, всього редагувалось 1 раз.