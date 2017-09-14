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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9908990999109911

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 19:59

  stm написав:PS: как посадить Резникова не подписавшего документы? Что бы он не говорил.


еше раз - почему ему Закон а бусифицированным беззаконие?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:01

як і просив шаман - більше позитиву:
у нас буде змістовне наповнення пакету з планом...
Перше – нарада щодо військового наповнення нашого Плану перемоги для України. Разом працював із військовим командуванням. Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета – саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з Планом

вже починаю сумувати за потужністю ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:06

  tester7336 написав:
  stm написав:PS: как посадить Резникова не подписавшего документы? Что бы он не говорил.


еше раз - почему ему Закон а бусифицированным беззаконие?

В смысле беззаконие? Человек прошел ВЛК, и отправлен на учебку. Не побили, руки не ломали, не орал как резаный. Более того у нас кое-что не работало, так починил удаленно, прикиньте. И так можно, оказывается.
Так как на основании слов садить Резникова по Закону? Вон Успих женщин называет проститутками, проституция у нас вне закона. Меня и Флер надо посадить со слов Успиха? Как работает Закон, объясните?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:13

  stm написав:
  tester7336 написав:
  stm написав:PS: как посадить Резникова не подписавшего документы? Что бы он не говорил.


еше раз - почему ему Закон а бусифицированным беззаконие?

В смысле беззаконие? Человек прошел ВЛК, и отправлен на учебку. Не побили, руки не ломали, не орал как резаный. Более того у нас кое-что не работало, так починил удаленно, прикиньте. И так можно, оказывается.
Так как на основании слов садить Резникова по Закону? Вон Успих женщин называет проститутками, проституция у нас вне закона. Меня и Флер надо посадить со слов Успиха? Как работает Закон, объясните?


вы кроме своего знакомого ничего не видите?
и не в курсе как за руки-ноги с физическим воздействием затаскивали народ в бусики? или это по вашему уже законно?
завидую вашей матрице. тогда только до границ 91 года.
tester7336
 
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