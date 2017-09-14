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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 17 вер, 2024 19:59
stm написав:PS: как посадить Резникова не подписавшего документы? Что бы он не говорил.
еше раз - почему ему Закон а бусифицированным беззаконие?
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tester7336
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Додано: Вів 17 вер, 2024 20:01
як і просив шаман - більше позитиву:
у нас буде змістовне наповнення пакету з планом...
Перше – нарада щодо військового наповнення нашого Плану перемоги для України. Разом працював із військовим командуванням. Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета – саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з Планом
вже починаю сумувати за потужністю ))
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sergey_stasyuk555
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Додано: Вів 17 вер, 2024 20:06
tester7336 написав: stm написав:PS: как посадить Резникова не подписавшего документы? Что бы он не говорил.
еше раз - почему ему Закон а бусифицированным беззаконие?
В смысле беззаконие? Человек прошел ВЛК, и отправлен на учебку. Не побили, руки не ломали, не орал как резаный. Более того у нас кое-что не работало, так починил удаленно, прикиньте. И так можно, оказывается.
Так как на основании слов садить Резникова по Закону? Вон Успих женщин называет проститутками, проституция у нас вне закона. Меня и Флер надо посадить со слов Успиха? Как работает Закон, объясните?
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stm
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Додано: Вів 17 вер, 2024 20:13
stm написав: tester7336 написав: stm написав:PS: как посадить Резникова не подписавшего документы? Что бы он не говорил.
еше раз - почему ему Закон а бусифицированным беззаконие?
В смысле беззаконие? Человек прошел ВЛК, и отправлен на учебку. Не побили, руки не ломали, не орал как резаный. Более того у нас кое-что не работало, так починил удаленно, прикиньте. И так можно, оказывается.
Так как на основании слов садить Резникова по Закону? Вон Успих женщин называет проститутками, проституция у нас вне закона. Меня и Флер надо посадить со слов Успиха? Как работает Закон, объясните?
вы кроме своего знакомого ничего не видите?
и не в курсе как за руки-ноги с физическим воздействием затаскивали народ в бусики? или это по вашему уже законно?
завидую вашей матрице. тогда только до границ 91 года.
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tester7336
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