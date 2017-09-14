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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 990899099910991199129913>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 39
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
36%
14
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 19:52

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
Politico: Зеленский требовал атаковать Курскую область еще зимой, Залужный был против

Залужный, по словам источников Politico, возражал против вторжения в Курскую область, потому что не видел «четкого второго шага» следом за прорывом границы.

«Залужный спросил: когда вы получите плацдарм, что дальше? Он так и не получил четкого ответа от Зеленского. Он чувствовал, что это была авантюра», — рассказал собеседник издания.

https://www.politico.eu/article/kursk-r ... zelenskyy/


Тим не менш, курська операція в рази результатівниша за весь потужний контрнаступ 2023

тому що низька порівняльна база
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 19:52

  tester7336 написав:
  stm написав:Открыли криминальное дело против зама Резникова и начальника департамента за кражу бюджетных денег. Не закрыли, насколько мне известно. А как надо? Резников кроме как языком на телевидении, руками документы не подписывал.


а как бусифицируют не раскажите?
тоже открывают дело и ведут годами за не явку по повестке?

А зачем тему переводить? )
Из последнего сис.админ вышел из дома за хлебом. Отписался через пару дней, что уже в учебке. Как трепетная лань по всему Киеву сквозь преграды не скакал, по лесам не прятался, через Тису плыть не думал...
PS: как посадить Резникова не подписавшего документы? Что бы он не говорил.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 19:58

  Letusrock написав:
  pesikot написав:І я вважаю

загуглив нарешті за магістратуру, чи ще не розібрався? Експерт, вважає він))
Дуже зручно прикрившись потрібною бумажкою, з дивана корчити з себе потужного та незламного, а воюють хай інші, хоч і 20 років
Може тебе просто жаба давить що комусь є куди бігти а тобі крім чернігова нічого не світить)).


Як з тебе поперло гімно )

Так біжи, якщо є куди. Біжи, Форест, біжи
Але ж ти не біжишь, а сцишься за хребтом )))

А з приводу дивану
Так я в Чернігові, коли була торба, нагадаю 24.02.2022-15.03.2022, теж сидів на дивані
Коли чув, як заходять літаки на ціль
Коли чув, як моя хата тряслась від вибухів

Проте вставав з дивану та ходив шукати, де купити продукти

І якось я не зламався

А ти, сидячі за хребтом, зламався майже одразу, навіть не маючи всього цього
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 17 вер, 2024 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:01

як і просив шаман - більше позитиву:
у нас буде змістовне наповнення пакету з планом...
Перше – нарада щодо військового наповнення нашого Плану перемоги для України. Разом працював із військовим командуванням. Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета – саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з Планом

вже починаю сумувати за потужністю ))
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:06

  tester7336 написав:
  stm написав:PS: как посадить Резникова не подписавшего документы? Что бы он не говорил.


еше раз - почему ему Закон а бусифицированным беззаконие?

В смысле беззаконие? Человек прошел ВЛК, и отправлен на учебку. Не побили, руки не ломали, не орал как резаный. Более того у нас кое-что не работало, так починил удаленно, прикиньте. И так можно, оказывается.
Так как на основании слов садить Резникова по Закону? Вон Успих женщин называет проститутками, проституция у нас вне закона. Меня и Флер надо посадить со слов Успиха? Как работает Закон, объясните?
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:13

  stm написав:
  tester7336 написав:
  stm написав:PS: как посадить Резникова не подписавшего документы? Что бы он не говорил.


еше раз - почему ему Закон а бусифицированным беззаконие?

В смысле беззаконие? Человек прошел ВЛК, и отправлен на учебку. Не побили, руки не ломали, не орал как резаный. Более того у нас кое-что не работало, так починил удаленно, прикиньте. И так можно, оказывается.
Так как на основании слов садить Резникова по Закону? Вон Успих женщин называет проститутками, проституция у нас вне закона. Меня и Флер надо посадить со слов Успиха? Как работает Закон, объясните?


вы кроме своего знакомого ничего не видите?
и не в курсе как за руки-ноги с физическим воздействием затаскивали народ в бусики? или это по вашему уже законно?
завидую вашей матрице. тогда только до границ 91 года.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:28

  tester7336 написав:
вы кроме своего знакомого ничего не видите?
и не в курсе как за руки-ноги с физическим воздействием затаскивали народ в бусики? или это по вашему уже законно?
завидую вашей матрице. тогда только до границ 91 года.

Я понимаю что эмоции вам важны. Но что со мной делать как проституткой со слов Успиха? Закон интересная вещь если человека хватали, били. Он должен написать заявление в полицию. Полиция должна возбудить уголовное дело. Люди должны бороться за свои нарушенные права, а не учётки жать на эмоциональный фактор ситуации. Смотрите муж бьёт жену. До момента пока она сама(могут быть люди рядом, как поддержка) не напишет заявление, не пройдёт неприятную процедуру открытия дела, передачи дела в суд, рассмотрения дела в суде она не в безопасности. Не могут соседи вечно дубасить обидчика или смотреть молча на её побои.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:32

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:І я вважаю

загуглив нарешті за магістратуру, чи ще не розібрався? Експерт, вважає він))
Дуже зручно прикрившись потрібною бумажкою, з дивана корчити з себе потужного та незламного, а воюють хай інші, хоч і 20 років
Може тебе просто жаба давить що комусь є куди бігти а тобі крім чернігова нічого не світить)).


Як з тебе поперло гімно )
А з приводу дивану
Так я
А ти

а я, а ти, а він.. Коли замість теми гілки переходимо на персоналії.
Невже не зрозуміло що чим довже буде йти війна, тим гірше буде у всіх сенсах (крім військового сектору).
Навіть несправедливий, поганий мир зараз, може бути в рази кращий ніж "перемога через 20 років"
Чи є іллюзії що десь так у 2040 війна закінчиться і бац в Україні від завтра все по європейські : демократія, свободи і 40млн населення, силовий апарат розсмокчеться і інфраструктуру за ніч відбудують? Не кажучи про вічних депутатів з президентом.
Чув такий вислів "піррова непоразка"?
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:36

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:бо якщо писати лише суцільний негатив - то починає здаватися, що немає виходу. якщо такий песиміст - то помийся та йди в гори :lol:

я можу менше писати якщо тобі так правда в очі коле.
продовжуй далі людям лапшати "про шашлики" і "про каву".


Під благозвучя
Галубая луна ,,,,, галубая .....
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:40

  pesikot написав:
  Letusrock написав:в голові не вкладається ця абсурдність: залишки військовозобовязаних массово не бажають воювати, військові теж переважно наїлись війни по саме нехочу...., але наші нелегітимні разом з вовчицями, пенсіонерами, заброньованими качками-поліцаями та патріотами зі справкою, на все горло волають "жодних заморозок, до останнього і т.д."

А Росія пропонує заморозку ?
Відповідай вже, а не крути дупою, чесний ти наш )
Звичайно. що у тебе в голові нічого не вкладується, бо там лайном все забито і десь у куточку "хочу втекти з країни, відкрийте, відкрийте кордони, а так втомився від війни за хребтом"

Росія нам не пропонує заморозку, Росія нам не пропонує перемовини, Росія пропонує нам капітуляцію

  Letusrock написав:
Мінімум 12 годин без світла взимку та можливі застосування графіків постачання газу, - експерт Інституту енергетичних стратегій
Питання постачання залишається відкритим, особливо якщо буде припинено транзит російського газу.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ"

З яких пір у нас громадські організації стали інститутами ?

Нагадує Охрі


Ви " молоточка для відьом " пом,янули- Меліфікаріум (Maleficārum) , дуже нестандартна людина була .
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