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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 99099910991199129913>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 39
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
36%
14
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:40

  tester7336 написав:и не в курсе как за руки-ноги с физическим воздействием затаскивали народ в бусики? или это по вашему уже законно?
завидую вашей матрице. тогда только до границ 91 года.

Вижу номерной ник - или полезный хомячок, или за миску риса

Исключений ещё не было

Твоя матрица видит единичные случаи, которые ты раздуваешь до размеров стада слонов

Выйди в мир, прогуляйся по городу. Если ты, конечно, из Украины
Ты не увидишь, как на каждом углу хватают за руки-ноги и в ТЦК

А ведь именно это, ты и продвигаешь
Ты задвигаешь эмоции, а не факты
Как не сильно умная баба

А реальность совсем другая ...
Очень мало кого хватают за руки-ноги
Чаще вручают повестки и дальше по процедуре
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 17 вер, 2024 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:43

  Letusrock написав:
  stm написав:Смотрите муж бьёт жену. До момента пока она сама(могут быть люди рядом, как поддержка) не напишет заявление, не пройдёт неприятную процедуру открытия дела, передачи дела в суд, рассмотрения дела в суде она не в безопасности.

Якщо для потреб війни (чи революції) державі потрібно щоб чоловік бив дружину, тоді все інше вами написане непрацює

Letusrock, ещё раз человек должен бороться за свои права, что бы не быть вечной жертвой. Оркам этого не понять, там на колени и хуйло помоги. И вы эмоционируете вечно. Не будьте как орки - это ущербные люди. Помогите бусифицированному избитому коллеге открыть дело!
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:44

  tester7336 написав:
  stm написав:Закон интересная вещь если человека хватали, били. Он должен написать заявление в полицию. Полиция должна возбудить уголовное дело. Люди должны бороться за свои нарушенные права, а не учётки жать на эмоциональный фактор ситуации.


почему не хватают так казнокрадов? бьют и потом в лес на ноль.
и пусть потом пишут - борются за свои права.
а не учетка рассказывает как на них бедолаг завели дело.

Потому что по повесткам есть сроки указанные в повестке. По фин.преступлениям есть сроки на сбор данных и передачу их в суд.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:45

  pesikot написав:Твоя матрица видит единичные случаи, которые ты раздуваешь до размеров стада слонов


где такие случаи про казнокрадов? найди и раздуй до стада слонов.
что бы когда он вышел с кабмина - его тут же побили, спаковали в бусик и вывезли в ТЦК и через неделю он на нуле.
Востаннє редагувалось tester7336 в Вів 17 вер, 2024 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:45

  Letusrock написав:
  pesikot написав:А потім виявилось, що це не "план Трампа", а план самого Венса
"це ж вже було..."(с)
Аналогії з цього плану у мене ...
У тебе є два сусіда, перший хоче просто з тобою спілкуватись, другий хоче набити тобі пику, відлюбити твою дружину, забрати частину твоєї квартири

А в мене інша аналогія:
у паціента гангрена. доктор Харріс пропонує давати морфій і всіляко пітримувати до кінця, а доктор Трамп пропонує хірургічно вирішити питання тут і зараз, і дає можливість паціенту жити без ступні (без юридичного оформлення її втрати) а не помирати, зате зі ступнею


Колись я вже це чув ,,,,,, а давайте все віддамо і в закарпатті не будуть стріляти ....
холява
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:45

  Wirująświatła написав:
  Xenon написав:
Британія не дозволить Україні завдавати ударів по РФ без згоди США, - Times

Як пише The Times, Британія не діятиме сама, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними, щоб ракети потрапляли в ціль (мова йде про крилаті ракети великої дальності Storm Shadow).

Не зрозуміло, чого б своїми сапсанами, ольхами та нептунами не стріляти. Зеленський, де ракети?

уже писали где. бабки закончились. Сколько нам обещали в 2024 и сколько налили?[/quote]


Немає бабла на дороги і укриття,і таке буває
sens
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:49

  sens написав:Немає бабла на дороги

не треба нам тут песімізма, все є в бюджеті 2025 ))
державній дорожній фонд має розподіляти 43,2 млрд грн.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:52

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:загуглив нарешті за магістратуру, чи ще не розібрався? Експерт, вважає він))
Дуже зручно прикрившись потрібною бумажкою, з дивана корчити з себе потужного та незламного, а воюють хай інші, хоч і 20 років
Може тебе просто жаба давить що комусь є куди бігти а тобі крім чернігова нічого не світить)).


Як з тебе поперло гімно )
А з приводу дивану
Так я
А ти


а я, а ти, а він.. Коли замість теми гілки переходимо на персоналії.

По-перше, ти процитував далеко не все.
По-друге, ти сам перейшов на персоналії, а зараз стаєшь в третю позицію )
Типу, не можна переходити на твої персоналії, коли твої персоналії отримали по мармизі за твою брехню

  Letusrock написав:Невже не зрозуміло що чим довже буде йти війна, тим гірше буде у всіх сенсах (крім військового сектору).
Навіть несправедливий, поганий мир зараз, може бути в рази кращий ніж "перемога через 20 років"
Чи є іллюзії що десь так у 2040 війна закінчиться і бац в Україні від завтра все по європейські : демократія, свободи і 40млн населення, силовий апарат розсмокчеться і інфраструктуру за ніч відбудують? Не кажучи про вічних депутатів з президентом.
Чув такий вислів "піррова непоразка"?

А хтось нам такий мир пропонує ?
Ти ж, дупою крутишь, але по факту не пишешь )

PS. Яке ж ти сцикляве, прям смішно ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:58

Цікава інфо...
https://www.facebook.com/story.php?stor ... 3949980279

Якщо коротко -- в Україні вже виробляють купу 120мм мін.
А міноборони не закуповує.
І мінометникам на фронті нічим стріляти.

Дивовижне свинство.

І знову схоже на саботаж... 😒
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 21:02

  холява написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:А потім виявилось, що це не "план Трампа", а план самого Венса
"це ж вже було..."(с)
Аналогії з цього плану у мене ...
У тебе є два сусіда, перший хоче просто з тобою спілкуватись, другий хоче набити тобі пику, відлюбити твою дружину, забрати частину твоєї квартири

А в мене інша аналогія:
у паціента гангрена. доктор Харріс пропонує давати морфій і всіляко пітримувати до кінця, а доктор Трамп пропонує хірургічно вирішити питання тут і зараз, і дає можливість паціенту жити без ступні (без юридичного оформлення її втрати) а не помирати, зате зі ступнею


Колись я вже це чув ,,,,,, а давайте все віддамо і в закарпатті не будуть стріляти ....

Так часто мiстики доведені до краю
Шуканням чорта думають, що раз його нема,
То нема i бога.
А пiсля цього сруть у алтарi i дароносицю.
Аж тут приходить чорт у синiх галiфе.
І саме час задуматись, що раз вiн появивсь,
То й бог десь рядом ходить.

(с)
А потім приходять буряти з кадирівцями і ...
Рятуйте, сери добрі! Підараса
Із мене хоче...

(с)
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