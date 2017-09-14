stm написав:Смотрите муж бьёт жену. До момента пока она сама(могут быть люди рядом, как поддержка) не напишет заявление, не пройдёт неприятную процедуру открытия дела, передачи дела в суд, рассмотрения дела в суде она не в безопасности.
Якщо для потреб війни (чи революції) державі потрібно щоб чоловік бив дружину, тоді все інше вами написане непрацює
Letusrock, ещё раз человек должен бороться за свои права, что бы не быть вечной жертвой. Оркам этого не понять, там на колени и хуйло помоги. И вы эмоционируете вечно. Не будьте как орки - это ущербные люди. Помогите бусифицированному избитому коллеге открыть дело!
stm написав:Закон интересная вещь если человека хватали, били. Он должен написать заявление в полицию. Полиция должна возбудить уголовное дело. Люди должны бороться за свои нарушенные права, а не учётки жать на эмоциональный фактор ситуации.
почему не хватают так казнокрадов? бьют и потом в лес на ноль. и пусть потом пишут - борются за свои права. а не учетка рассказывает как на них бедолаг завели дело.
Потому что по повесткам есть сроки указанные в повестке. По фин.преступлениям есть сроки на сбор данных и передачу их в суд.
pesikot написав:А потім виявилось, що це не "план Трампа", а план самого Венса "це ж вже було..."(с) Аналогії з цього плану у мене ... У тебе є два сусіда, перший хоче просто з тобою спілкуватись, другий хоче набити тобі пику, відлюбити твою дружину, забрати частину твоєї квартири
А в мене інша аналогія: у паціента гангрена. доктор Харріс пропонує давати морфій і всіляко пітримувати до кінця, а доктор Трамп пропонує хірургічно вирішити питання тут і зараз, і дає можливість паціенту жити без ступні (без юридичного оформлення її втрати) а не помирати, зате зі ступнею
Колись я вже це чув ,,,,,, а давайте все віддамо і в закарпатті не будуть стріляти ....
Letusrock написав:загуглив нарешті за магістратуру, чи ще не розібрався? Експерт, вважає він)) Дуже зручно прикрившись потрібною бумажкою, з дивана корчити з себе потужного та незламного, а воюють хай інші, хоч і 20 років Може тебе просто жаба давить що комусь є куди бігти а тобі крім чернігова нічого не світить)).
Як з тебе поперло гімно ) А з приводу дивану Так я А ти
а я, а ти, а він.. Коли замість теми гілки переходимо на персоналії.
По-перше, ти процитував далеко не все. По-друге, ти сам перейшов на персоналії, а зараз стаєшь в третю позицію ) Типу, не можна переходити на твої персоналії, коли твої персоналії отримали по мармизі за твою брехню
Letusrock написав:Невже не зрозуміло що чим довже буде йти війна, тим гірше буде у всіх сенсах (крім військового сектору). Навіть несправедливий, поганий мир зараз, може бути в рази кращий ніж "перемога через 20 років" Чи є іллюзії що десь так у 2040 війна закінчиться і бац в Україні від завтра все по європейські : демократія, свободи і 40млн населення, силовий апарат розсмокчеться і інфраструктуру за ніч відбудують? Не кажучи про вічних депутатів з президентом. Чув такий вислів "піррова непоразка"?
А хтось нам такий мир пропонує ? Ти ж, дупою крутишь, але по факту не пишешь )
pesikot написав:А потім виявилось, що це не "план Трампа", а план самого Венса "це ж вже було..."(с) Аналогії з цього плану у мене ... У тебе є два сусіда, перший хоче просто з тобою спілкуватись, другий хоче набити тобі пику, відлюбити твою дружину, забрати частину твоєї квартири
А в мене інша аналогія: у паціента гангрена. доктор Харріс пропонує давати морфій і всіляко пітримувати до кінця, а доктор Трамп пропонує хірургічно вирішити питання тут і зараз, і дає можливість паціенту жити без ступні (без юридичного оформлення її втрати) а не помирати, зате зі ступнею
Колись я вже це чув ,,,,,, а давайте все віддамо і в закарпатті не будуть стріляти ....
Так часто мiстики доведені до краю Шуканням чорта думають, що раз його нема, То нема i бога. А пiсля цього сруть у алтарi i дароносицю. Аж тут приходить чорт у синiх галiфе. І саме час задуматись, що раз вiн появивсь, То й бог десь рядом ходить.