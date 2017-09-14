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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9910991199129913>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 39
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
36%
14
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 21:03

  tester7336 написав:
  stm написав:Потому что по повесткам есть сроки указанные в повестке. По фин.преступлениям есть сроки на сбор данных и передачу их в суд.


сроки на что? бить-хватать в бусик и в ТЦК?
по неявке по повестке тоже должны собирать данные и через суд.

Почему вы не опереруете фактажем. Почему у вас не возникает желания нормально помочь жертве, что бы жертва написала в полицию и прокуратуру на обидчика?
Смотрите: я сделаю как Вы. Бухие мужики дубасят баб. Что за несправедливость? Почему?! Все мужики - козлы, а государство - женоненавистники, всех уволить, всех наказать, мир несправедлив!!!
Так не работает. Ну вот эмоция и? Могу эмоционировать на любом форуме прям, выступаю с концертами, плата по согласованию ))) даже с моих слов tester7336 меня побил бухим. НАКАЗАТЬ!
Востаннє редагувалось stm в Вів 17 вер, 2024 21:05, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 21:04

  sergey_stasyuk555 написав:
  sens написав:Немає бабла на дороги

не треба нам тут песімізма, все є в бюджеті 2025 ))
державній дорожній фонд має розподіляти 43,2 млрд грн.

Я так і написав - немає бабла ,і відсутній бюджет,це не синоніми . Сума невеличка для масштабного будівництва (!)
sens
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 21:08

  Bobua написав:Цікава інфо...
https://www.facebook.com/story.php?stor ... 3949980279

Якщо коротко -- в Україні вже виробляють купу 120мм мін.
А міноборони не закуповує.
І мінометникам на фронті нічим стріляти.

Дивовижне свинство.

І знову схоже на саботаж... 😒

Там вище пролунало -- кому треба, той нехай і бореться за (підставою хоч) права, хоч міни, хоч будь-що.
І пофіг, що є держава і визначені для цього цілі інституції...

Тобто: кому міни оті треба або термін служби і т.д., то й добивайтеся.
Ніхто за вас цього не зробить.


Чого тільки не побачиш в ... Матриці.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 21:10

  Hotab написав:барабашов


А если с побоями бусифицировать Витальку, Флуя, Летусрока с ЮА


У тебе коли дома починає капати кран, ти перестаєш і в хаті прибирати? Ну типу цю проблему поки не вирішив, то хай все падає , так?
Від того що в країні є корупція, десь виникає право не платити податки чи не захищати державу?
Чи може треба і ТУ проблему усувати, і за себе відповідати?

Всі аналогії об'єднані причиною та наслідком.
Влада - це лічильник, подача води.
Байдуже, що у вас в квартирі з кранами, якщо на вводі вода подається в іншу трубу.

Інша аналогія.
Влада це УК. Байдуже, що ви будете робити в квартирі. УК не вмикає е.е., не відкриває подачу тепла.

Є проблеми за рівнем відповідальності. І поки не вирішиться проблема з корупцією, все інше буде падати.

Можна скільки завгодно платити податків, але якщо вони крадуться, то не буде нічого: ні захисту, ні розвитку. Так воно і є прямо зараз
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дивлячись відео світогляду зеленського до президентства, де він каже про те, що війна між Україною і росією це не війна народів, а війна української влади з російською, я взагалі не розумію, про яку далі оборону взагалі можна розмірковувати до його заміни
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 21:22

  Бетон написав:Дивлячись відео світогляду зеленського до президентства, де він каже про те, що війна між Україною і росією це не війна народів, а війна української влади з російською, я взагалі не розумію, про яку далі оборону взагалі можна розмірковувати до його заміни

Ти ж вже все продав )

Їдь вже за кордон ... набридло читати твоє позднее зажигание

Дізнаєшься за кордоном і про налоги, і про закони )
Будешь здивований )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 21:26

  Бетон написав:Дивлячись відео світогляду зеленського до президентства, де він каже про те, що війна між Україною і росією це не війна народів, а війна української влади з російською, я взагалі не розумію, про яку далі оборону взагалі можна розмірковувати до його заміни

А после замены? Вы бегом побежите обороняться?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 21:32

  stm написав:Почему у вас не возникает желания нормально помочь жертве, что бы жертва написала в полицию и прокуратуру на обидчика?


то что вы уже не отрицаете что это не законно когда бьют-тащат в бусики и в ТЦК а потом вскорости на ноль уже хорошо.
теперь будем работать с вторым вопросом. почему так же беззаконно не поступают с казнокрадами?

ЗЫ
не нужно на меня что то навешивать. мы обсуждаем как государство себя ведет.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 21:34

  stm написав:
  Бетон написав:Дивлячись відео світогляду зеленського до президентства, де він каже про те, що війна між Україною і росією це не війна народів, а війна української влади з російською, я взагалі не розумію, про яку далі оборону взагалі можна розмірковувати до його заміни

А после замены? Вы бегом побежите обороняться?

Если на Балашова, то будет писать из Польши, как правильно заменили
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 21:39

  detroytred написав:
  Bobua написав:Цікава інфо...
https://www.facebook.com/story.php?stor ... 3949980279

Якщо коротко -- в Україні вже виробляють купу 120мм мін.
А міноборони не закуповує.
І мінометникам на фронті нічим стріляти.

Дивовижне свинство.

І знову схоже на саботаж... 😒

Там вище пролунало -- кому треба, той нехай і бореться за (підставою хоч) права, хоч міни, хоч будь-що.
І пофіг, що є держава і визначені для цього цілі інституції...

Тобто: кому міни оті треба або термін служби і т.д., то й добивайтеся.
Ніхто за вас цього не зробить.


Чого тільки не побачиш в ... Матриці.


Може так і на краще... 😒

Може суттєвий відступ і втрати територій збадьорять тилових елоїв. І спонукають хоч на щось.

Жаль лише вбитих і поранених солдатів.
Відступ міг би бути і мав би бути безпечнішим...
Bobua
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  #<1 ... 9910991199129913>
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