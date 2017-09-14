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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 17 вер, 2024 21:03
tester7336 написав: stm написав:
Потому что по повесткам есть сроки указанные в повестке. По фин.преступлениям есть сроки на сбор данных и передачу их в суд.
сроки на что? бить-хватать в бусик и в ТЦК?
по неявке по повестке тоже должны собирать данные и через суд.
Почему вы не опереруете фактажем. Почему у вас не возникает желания нормально помочь жертве, что бы жертва написала в полицию и прокуратуру на обидчика?
Смотрите: я сделаю как Вы. Бухие мужики дубасят баб. Что за несправедливость? Почему?! Все мужики - козлы, а государство - женоненавистники, всех уволить, всех наказать, мир несправедлив!!!
Так не работает. Ну вот эмоция и? Могу эмоционировать на любом форуме прям, выступаю с концертами, плата по согласованию ))) даже с моих слов tester7336 меня побил бухим. НАКАЗАТЬ!
Востаннє редагувалось stm
в Вів 17 вер, 2024 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 вер, 2024 21:04
sergey_stasyuk555 написав: sens написав:
Немає бабла на дороги
не треба нам тут песімізма, все є в бюджеті 2025 ))
державній дорожній фонд має розподіляти 43,2 млрд грн.
Я так і написав - немає бабла ,і відсутній бюджет,це не синоніми . Сума невеличка для масштабного будівництва (!)
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Додано: Вів 17 вер, 2024 21:08
Там вище пролунало -- кому треба, той нехай і бореться за (підставою хоч) права, хоч міни, хоч будь-що.
І пофіг, що є держава і визначені для цього цілі інституції...
Тобто: кому міни оті треба або термін служби і т.д., то й добивайтеся.
Ніхто за вас цього не зробить.
Чого тільки не побачиш в ... Матриці.
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detroytred
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Додано: Вів 17 вер, 2024 21:10
Hotab написав:барабашов
А если с побоями бусифицировать Витальку, Флуя, Летусрока с ЮА
У тебе коли дома починає капати кран, ти перестаєш і в хаті прибирати? Ну типу цю проблему поки не вирішив, то хай все падає , так?
Від того що в країні є корупція, десь виникає право не платити податки чи не захищати державу?
Чи може треба і ТУ проблему усувати, і за себе відповідати?
Всі аналогії об'єднані причиною та наслідком.
Влада - це лічильник, подача води.
Байдуже, що у вас в квартирі з кранами, якщо на вводі вода подається в іншу трубу.
Інша аналогія.
Влада це УК. Байдуже, що ви будете робити в квартирі. УК не вмикає е.е., не відкриває подачу тепла.
Є проблеми за рівнем відповідальності. І поки не вирішиться проблема з корупцією, все інше буде падати.
Можна скільки завгодно платити податків, але якщо вони крадуться, то не буде нічого: ні захисту, ні розвитку. Так воно і є прямо зараз
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Бетон
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Додано: Вів 17 вер, 2024 21:13
Дивлячись відео світогляду зеленського до президентства, де він каже про те, що війна між Україною і росією це не війна народів, а війна української влади з російською, я взагалі не розумію, про яку далі оборону взагалі можна розмірковувати до його заміни
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Бетон
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Додано: Вів 17 вер, 2024 21:22
Бетон написав:
Дивлячись відео світогляду зеленського до президентства, де він каже про те, що війна між Україною і росією це не війна народів, а війна української влади з російською, я взагалі не розумію, про яку далі оборону взагалі можна розмірковувати до його заміни
Ти ж вже все продав )
Їдь вже за кордон ... набридло читати твоє позднее зажигание
Дізнаєшься за кордоном і про налоги, і про закони )
Будешь здивований )
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pesikot
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Додано: Вів 17 вер, 2024 21:26
Бетон написав:
Дивлячись відео світогляду зеленського до президентства, де він каже про те, що війна між Україною і росією це не війна народів, а війна української влади з російською, я взагалі не розумію, про яку далі оборону взагалі можна розмірковувати до його заміни
А после замены? Вы бегом побежите обороняться?
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stm
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Додано: Вів 17 вер, 2024 21:32
stm написав:
Почему у вас не возникает желания нормально помочь жертве, что бы жертва написала в полицию и прокуратуру на обидчика?
то что вы уже не отрицаете что это не законно когда бьют-тащат в бусики и в ТЦК а потом вскорости на ноль уже хорошо.
теперь будем работать с вторым вопросом. почему так же беззаконно не поступают с казнокрадами?
ЗЫ
не нужно на меня что то навешивать. мы обсуждаем как государство себя ведет.
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Додано: Вів 17 вер, 2024 21:34
stm написав: Бетон написав:
Дивлячись відео світогляду зеленського до президентства, де він каже про те, що війна між Україною і росією це не війна народів, а війна української влади з російською, я взагалі не розумію, про яку далі оборону взагалі можна розмірковувати до його заміни
А после замены? Вы бегом побежите обороняться?
Если на Балашова, то будет писать из Польши, как правильно заменили
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Додано: Вів 17 вер, 2024 21:39
detroytred написав:
Там вище пролунало -- кому треба, той нехай і бореться за (підставою хоч) права, хоч міни, хоч будь-що.
І пофіг, що є держава і визначені для цього цілі інституції...
Тобто: кому міни оті треба або термін служби і т.д., то й добивайтеся.
Ніхто за вас цього не зробить.
Чого тільки не побачиш в ... Матриці.
Може так і на краще... 😒
Може суттєвий відступ і втрати територій збадьорять тилових елоїв. І спонукають хоч на щось.
Жаль лише вбитих і поранених солдатів.
Відступ міг би бути і мав би бути безпечнішим...
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