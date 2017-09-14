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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 17 вер, 2024 21:39
tester7336 написав: stm написав:
Почему у вас не возникает желания нормально помочь жертве, что бы жертва написала в полицию и прокуратуру на обидчика?
то что вы уже не отрицаете что это не законно когда бьют-тащат в бусики и в ТЦК а потом вскорости на ноль уже хорошо.
теперь будем работать с вторым вопросом. почему так же беззаконно не поступают с казнокрадами?
ЗЫ
не нужно на меня что то навешивать. мы обсуждаем как государство себя ведет.
То что вы меня бухим побили уже хорошо что не отрицаете. Почему при этом бухой Летусрок не занимается рукоприкладством?
Государство как должно себя вести если бы это было правдой?
Востаннє редагувалось stm
в Вів 17 вер, 2024 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 вер, 2024 21:44
stm написав:
То что вы меня бухим побили уже хорошо что не отрицаете. Почему при этом бухой Летусрок не занимается рукоприкладством?
Государство как должно себя вести если бы это было правдой?
еще раз. не меняйте тему обсуждения.
я поднял тему того как ведет себя государство. если вам хочется пообсуждать как вас дома кто то лупит - я не против. но за рамками моего обсуждения.
ответ будет по поводу государства и казнокрадов или сказать нечего?
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tester7336
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Додано: Вів 17 вер, 2024 21:51
tester7336 написав:
ответ будет по поводу государства и казнокрадов или сказать нечего?
От меня будет, не ответ, а вопрос ...
А кто их всех выбрал ?
А кто это сделал ...
Удобная позиция, сперва голосовать за них, а потом делать вид, что за них не голосовали
Ветром занесло этих казнокрадов
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Додано: Вів 17 вер, 2024 21:57
tester7336 написав: stm написав:
То что вы меня бухим побили уже хорошо что не отрицаете. Почему при этом бухой Летусрок не занимается рукоприкладством?
Государство как должно себя вести если бы это было правдой?
еще раз. не меняйте тему обсуждения.
я поднял тему того как ведет себя государство. если вам хочется пообсуждать как вас дома кто то лупит - я не против. но за рамками моего обсуждения.
ответ будет по поводу государства и казнокрадов или сказать нечего?
Я уже сказала. Казнокрадов которые подписывали документы по яйцам по 17 как и положено по Закону находятся под следствием. Следствие передаст дело в суд. Суд будет долгий и нудный, не один, а 3. Не год, а много лет. И это всё по Закону.
По ТЦК, человеку которому нанесли травму должен написать заявление в полицию, желательно продумать, а лучше собрать доказательства, настоять на открытии криминального дела по статье нанесения ушкоджень. Доказать надо тяжкие тогда до 8 лет, средней тяжести до 2 лет, лёгкие - штраф.
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stm
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Додано: Вів 17 вер, 2024 22:07
stm написав:
Я уже сказала. Казнокрадов которые подписывали документы по яйцам по 17 как и положено по Закону находятся под следствием. Следствие передаст дело в суд. Суд будет долгий и нудный, не один, а 3. Не год, а много лет. И это всё по Закону.
По ТЦК, человеку которому нанесли травму должен написать заявление в полицию, желательно продумать, а лучше собрать доказательства, настоять на открытии криминального дела по статье нанесения ушкоджень. Доказать надо тяжкие тогда до 8 лет, средней тяжести до 2 лет, лёгкие - штраф.
еще раз.
простых граждан государство лупит-хватает в бусик и в ТЦК а потом на полигон не законным способом.
казнокрадов как положено по Закону находятся под следствием. Следствие передаст дело в суд. Суд будет долгий и нудный, не один, а 3. Не год, а много лет. И это всё по Закону.
вопрос - почему одних по закону а других по беззаконию.
почему казнокрадов не пускают по беззаконию а потом они с нуля пусть они "написать заявление в полицию, желательно продумать, а лучше собрать доказательства, настоять на открытии криминального дела по статье нанесения ушкоджень. Доказать надо тяжкие тогда до 8 лет, средней тяжести до 2 лет, лёгкие - штраф."
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tester7336
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