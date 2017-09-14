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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9911991299139914>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 39
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
36%
14
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 21:39

  tester7336 написав:
  stm написав:Почему у вас не возникает желания нормально помочь жертве, что бы жертва написала в полицию и прокуратуру на обидчика?


то что вы уже не отрицаете что это не законно когда бьют-тащат в бусики и в ТЦК а потом вскорости на ноль уже хорошо.
теперь будем работать с вторым вопросом. почему так же беззаконно не поступают с казнокрадами?

ЗЫ
не нужно на меня что то навешивать. мы обсуждаем как государство себя ведет.

То что вы меня бухим побили уже хорошо что не отрицаете. Почему при этом бухой Летусрок не занимается рукоприкладством?
Государство как должно себя вести если бы это было правдой?
Востаннє редагувалось stm в Вів 17 вер, 2024 21:40, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 21:44

  stm написав:То что вы меня бухим побили уже хорошо что не отрицаете. Почему при этом бухой Летусрок не занимается рукоприкладством?
Государство как должно себя вести если бы это было правдой?


еще раз. не меняйте тему обсуждения.
я поднял тему того как ведет себя государство. если вам хочется пообсуждать как вас дома кто то лупит - я не против. но за рамками моего обсуждения.
ответ будет по поводу государства и казнокрадов или сказать нечего?
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 21:51

  tester7336 написав:ответ будет по поводу государства и казнокрадов или сказать нечего?

От меня будет, не ответ, а вопрос ...

А кто их всех выбрал ?
А кто это сделал ...

Удобная позиция, сперва голосовать за них, а потом делать вид, что за них не голосовали
Ветром занесло этих казнокрадов

Инфантилизм в терминальной фазе
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 21:57

  tester7336 написав:
  stm написав:То что вы меня бухим побили уже хорошо что не отрицаете. Почему при этом бухой Летусрок не занимается рукоприкладством?
Государство как должно себя вести если бы это было правдой?


еще раз. не меняйте тему обсуждения.
я поднял тему того как ведет себя государство. если вам хочется пообсуждать как вас дома кто то лупит - я не против. но за рамками моего обсуждения.
ответ будет по поводу государства и казнокрадов или сказать нечего?

Я уже сказала. Казнокрадов которые подписывали документы по яйцам по 17 как и положено по Закону находятся под следствием. Следствие передаст дело в суд. Суд будет долгий и нудный, не один, а 3. Не год, а много лет. И это всё по Закону.
По ТЦК, человеку которому нанесли травму должен написать заявление в полицию, желательно продумать, а лучше собрать доказательства, настоять на открытии криминального дела по статье нанесения ушкоджень. Доказать надо тяжкие тогда до 8 лет, средней тяжести до 2 лет, лёгкие - штраф.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 22:07

  stm написав:Я уже сказала. Казнокрадов которые подписывали документы по яйцам по 17 как и положено по Закону находятся под следствием. Следствие передаст дело в суд. Суд будет долгий и нудный, не один, а 3. Не год, а много лет. И это всё по Закону.
По ТЦК, человеку которому нанесли травму должен написать заявление в полицию, желательно продумать, а лучше собрать доказательства, настоять на открытии криминального дела по статье нанесения ушкоджень. Доказать надо тяжкие тогда до 8 лет, средней тяжести до 2 лет, лёгкие - штраф.


еще раз.
простых граждан государство лупит-хватает в бусик и в ТЦК а потом на полигон не законным способом.
казнокрадов как положено по Закону находятся под следствием. Следствие передаст дело в суд. Суд будет долгий и нудный, не один, а 3. Не год, а много лет. И это всё по Закону.

вопрос - почему одних по закону а других по беззаконию.
почему казнокрадов не пускают по беззаконию а потом они с нуля пусть они "написать заявление в полицию, желательно продумать, а лучше собрать доказательства, настоять на открытии криминального дела по статье нанесения ушкоджень. Доказать надо тяжкие тогда до 8 лет, средней тяжести до 2 лет, лёгкие - штраф."
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 22:09

  stm написав:
  Бетон написав:Дивлячись відео світогляду зеленського до президентства, де він каже про те, що війна між Україною і росією це не війна народів, а війна української влади з російською, я взагалі не розумію, про яку далі оборону взагалі можна розмірковувати до його заміни

А после замены? Вы бегом побежите обороняться?

Какой смысл вашего вопроса?
Вы считаете, что все должны побежать на войну, чтобы умереть?
Это ваше видение решения проблем?

Ну я вас успокою, по данным ЦРУ, Украина занимает первое место в мире по смертности и последнее по рождаемости.

Замена должна решить болезнь системы: отсутствие всего того, что он натворил и не делал перед войной.
Если общество менять ничего не хочет, общество хочет оставаться больным, то причём тут лично я?
Мне остаётся только менять среду с больной на здоровую


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Востаннє редагувалось Бетон в Вів 17 вер, 2024 22:14, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 22:14

  tester7336 написав:
  stm написав:Я уже сказала. Казнокрадов которые подписывали документы по яйцам по 17 как и положено по Закону находятся под следствием. Следствие передаст дело в суд. Суд будет долгий и нудный, не один, а 3. Не год, а много лет. И это всё по Закону.
По ТЦК, человеку которому нанесли травму должен написать заявление в полицию, желательно продумать, а лучше собрать доказательства, настоять на открытии криминального дела по статье нанесения ушкоджень. Доказать надо тяжкие тогда до 8 лет, средней тяжести до 2 лет, лёгкие - штраф.


еще раз.
простых граждан государство лупит-хватает в бусик и в ТЦК а потом на полигон не законным способом.
казнокрадов как положено по Закону находятся под следствием. Следствие передаст дело в суд. Суд будет долгий и нудный, не один, а 3. Не год, а много лет. И это всё по Закону.

вопрос - почему одних по закону а других по беззаконию.
почему казнокрадов не пускают по беззаконию а потом они с нуля пусть они "написать заявление в полицию, желательно продумать, а лучше собрать доказательства, настоять на открытии криминального дела по статье нанесения ушкоджень. Доказать надо тяжкие тогда до 8 лет, средней тяжести до 2 лет, лёгкие - штраф."

Потому что так Законно. По беспределу это какая статья? Опишите мне что должно делать государство по вашему? Бить казнокрадов? Серьёзно? Что бы ТЦК, точнее конкретный представитель ответил надо написать заявление. Приложить доказательства. Так поступают в демократиях. В США соседи судятся, вызывают полицию, составляют заявления. Вы не поверите, но в развитых демократиях тоже есть казнокрады и их тоже судят и расследуют долго, а не бьют.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 22:23

  stm написав:
  tester7336 написав:
  stm написав:Я уже сказала. Казнокрадов которые подписывали документы по яйцам по 17 как и положено по Закону находятся под следствием. Следствие передаст дело в суд. Суд будет долгий и нудный, не один, а 3. Не год, а много лет. И это всё по Закону.
По ТЦК, человеку которому нанесли травму должен написать заявление в полицию, желательно продумать, а лучше собрать доказательства, настоять на открытии криминального дела по статье нанесения ушкоджень. Доказать надо тяжкие тогда до 8 лет, средней тяжести до 2 лет, лёгкие - штраф.


еще раз.
простых граждан государство лупит-хватает в бусик и в ТЦК а потом на полигон не законным способом.
казнокрадов как положено по Закону находятся под следствием. Следствие передаст дело в суд. Суд будет долгий и нудный, не один, а 3. Не год, а много лет. И это всё по Закону.

вопрос - почему одних по закону а других по беззаконию.
почему казнокрадов не пускают по беззаконию а потом они с нуля пусть они "написать заявление в полицию, желательно продумать, а лучше собрать доказательства, настоять на открытии криминального дела по статье нанесения ушкоджень. Доказать надо тяжкие тогда до 8 лет, средней тяжести до 2 лет, лёгкие - штраф."

Потому что так Законно. По беспределу это какая статья? Опишите мне что должно делать государство по вашему? Бить казнокрадов? Серьёзно? Что бы ТЦК, точнее конкретный представитель ответил надо написать заявление. Приложить доказательства. Так поступают в демократиях. В США соседи судятся, вызывают полицию, составляют заявления. Вы не поверите, но в развитых демократиях тоже есть казнокрады и их тоже судят и расследуют долго, а не бьют.


Вы хоть почитайте, что такое борьба с коррупцией в США и сколько денег США взыскивает по всему миру. Кого ловит. И сколько взыскала Украина.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 22:28

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Дивлячись відео світогляду зеленського до президентства, де він каже про те, що війна між Україною і росією це не війна народів, а війна української влади з російською, я взагалі не розумію, про яку далі оборону взагалі можна розмірковувати до його заміни

А после замены? Вы бегом побежите обороняться?

Какой смысл вашего вопроса?
Вы считаете, что все должны побежать на войну, чтобы умереть?
Это ваше видение решения проблем?

Ну я вас успокою, по данным ЦРУ, Украина занимает первое место в мире по смертности и последнее по рождаемости.

Замена должна решить болезнь системы: отсутствие всего того, что он натворил и не делал перед войной.
Если общество менять ничего не хочет, общество хочет оставаться больным, то причём тут лично я?
Мне остаётся только менять среду с больной на здоровую


Опитування:
"Кияни про підвищення податків. Головний страх, що гроші не підуть туди куди треба."

Нет не должны, но и в самом правильном государстве вы бы не пошли его защищать. Поэтому не пинайте на государство, это лишь перекрытие вашей неготовности.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 22:44

  Бетон написав:
Вы хоть почитайте, что такое борьба с коррупцией в США и сколько денег США взыскивает по всему миру. Кого ловит. И сколько взыскала Украина.

Сколько длилось самое быстрое взыскание? День? Какой срок от объявления в подозрении до суда? День? Вы же знаете, расскажите. Пока я вижу магическое мышление. Уедете и вся жизнь наладится, вот прям на следующий день.
stm
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