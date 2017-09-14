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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 17 вер, 2024 22:46
Bobua написав: detroytred написав:
Там вище пролунало -- кому треба, той нехай і бореться за (підставою хоч) права, хоч міни, хоч будь-що.
І пофіг, що є держава і визначені для цього цілі інституції...
Тобто: кому міни оті треба або термін служби і т.д., то й добивайтеся.
Ніхто за вас цього не зробить.
Чого тільки не побачиш в ... Матриці.
Може так і на краще... 😒
Може суттєвий відступ і втрати територій збадьорять тилових елоїв. І спонукають хоч на щось.
Жаль лише вбитих і поранених солдатів.
Відступ міг би бути і мав би бути безпечнішим...
А от тут в мене з вами протилежні погляди.
"суттєвий відступ і втрати територій збадьорять" не "тилових елоїв. І спонукають хоч на щось.", а от ті самі еліти (можновладців).
От саме їх МОЖЕ збадьорять.
Саме їх.
І вони вже почнуть виконувати свою функцію в суспільстві та державі, як треба.
А там вже потім за ними, дивись, і пересічні підтягнуться.
Бо є суспільний договір...
Де можновладцям відходять обов'язки управління (саме в їх ручонки потрапляють! ричаги управління. Вони є регуляторами).
А пересічним -- права та свободи.
Які повинні забезпечити можновладці. Права і свободи пересічним.
В диктатурах можновладці не забезпечують права і свободи пересічним. А управління залишають в себе.
В цьому різниця. Що отримують пересічні...
(Для точності: в диктатурах аля совдепу -- отримують гарантовану мінімальну пайку: їжі, освіти, медицини і т.д.).
А в демократіях -- права і свободи. (Хоча вже і мінімальна пайка теж з'явилася).
Ну і ілюзію управління державою, суспільством. Хоча на крайніх точках - реальну змогу не дати можновладцям вийти за межі.
Є звісно ще теоретична можливість пересічним самим пересічним типа керувати, але механізма дієвого поки нема.
Максимум -- розвинуте гражданське суспільство, суспільні організації, які мають вплив на владу, можновладців.
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detroytred
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Додано: Вів 17 вер, 2024 22:57
stm написав:
Потому что так Законно. По беспределу это какая статья? Опишите мне что должно делать государство по вашему? Бить казнокрадов? Серьёзно? Что бы ТЦК, точнее конкретный представитель ответил надо написать заявление. Приложить доказательства. Так поступают в демократиях. В США соседи судятся, вызывают полицию, составляют заявления. Вы не поверите, но в развитых демократиях тоже есть казнокрады и их тоже судят и расследуют долго, а не бьют.
а почему нельза казнокрадов бить-тащить в бусик, потом в ТЦК и через неделю на ноль?
почему простого гражданина можно - бить-тащить в бусик, потом в ТЦК и через неделю на ноль?
так поступают в демократиях? одних по Закону других по беззаконию ? не потом что то должен собирать и куда то писать - а сам факт как сразу себя ведет государство. с одними максимально соблюдает Закон а с другими по беззаконию.
можете пояснить эти двойные стандарты?
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tester7336
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Додано: Вів 17 вер, 2024 23:28
tester7336 написав: pesikot написав:
Твоя матрица видит единичные случаи, которые ты раздуваешь до размеров стада слонов
где такие случаи про казнокрадов? найди и раздуй до стада слонов.
что бы когда он вышел с кабмина - его тут же побили, спаковали в бусик и вывезли в ТЦК и через неделю он на нуле
.
ось так й підсовують брехню - а ну наведи приклади, коли людина через тиждень на нулі?..
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Shaman
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Додано: Вів 17 вер, 2024 23:32
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
ти вже не перший раз переходиш на особистості - я так розумію, аргументів не вистачає. але такі тупі накиди мене не надто зачіпають
це війна, тут звісно позитивних новин немає
. позитив буде після закінчення війни. а щоб закінчення наступило треба дивитися - на рівень втрат Раші - хоча згоден 600 т малувато, треба значно більше. те що в Раші вже немає резерву танків та броні, й все більше тупо валять м'ясом. а м'ясо закінчується, й в них дилема, а де його брати далі, це м'ясо.
Курська волость - непогана новина. ще пару терактів, й нам таки дозволять
бити вглибину. та й так вже трошки пошарпали їх НПЗ - й це ми ще не починали
по-дорослому.
а тебе в нас ніякого позитиву, лише один негатив - читай вище, що тобі треба зробити з так настроєм по життю
ти про мене дитячі віршики сочиняв, не треба ля ля про перехід на особистості ))
ти сам визнаєш що позитиву майже немає, а далі бла бла і позиція страуса, або дитяче: якщо проблеми не помічати то їх немає...
курська волость - успіх був більше місяця тому, і вже починається песимізм але не буду далі - бо ти не витримуєш...
далі знов бла бла "ми ісчо нє начіналі"...
а стосовно твоєї поради що мені пора в гори, ти хоча б дивився ціни на житло в швейцарських альпах? я дивився і реально не потяну
(знов песимізм )) ).
в складних умовах можна зламатися - що ти пропонуєш, а можна й далі робити свою роботу. ти намагаєшся роздмухати - шо все, капець, нічого не вийде, не намагайтесь щось робити - саме те, що потрібно кацапам
а помитися й в гори - там трохи інший сенс в анекдоті. не переймайся, не потянеш - ми з холявою
допоможемо, підтягнемо
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Shaman
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Додано: Вів 17 вер, 2024 23:37
tester7336 написав: stm написав:
Потому что так Законно. По беспределу это какая статья? Опишите мне что должно делать государство по вашему? Бить казнокрадов? Серьёзно? Что бы ТЦК, точнее конкретный представитель ответил надо написать заявление. Приложить доказательства. Так поступают в демократиях. В США соседи судятся, вызывают полицию, составляют заявления. Вы не поверите, но в развитых демократиях тоже есть казнокрады и их тоже судят и расследуют долго, а не бьют.
а почему нельза казнокрадов бить-тащить в бусик, потом в ТЦК и через неделю на ноль?
почему простого гражданина можно - бить-тащить в бусик, потом в ТЦК и через неделю на ноль?
так поступают в демократиях? одних по Закону других по беззаконию ? не потом что то должен собирать и куда то писать - а сам факт как сразу себя ведет государство. с одними максимально соблюдает Закон а с другими по беззаконию.
можете пояснить эти двойные стандарты?
в бусик тягнуть зазвичай тих, хто вже проігнорував законні вимоги держави, й ще намагається бикувати.
про через тиждень на нулі - досить брехати...
бусифікація - це звісно погано й недемократично. а ще ніхто не відповів - а як забезпечити цивілізовану мобілізацію? й що таке беззаконня - спочатку подивіться, що відбувається на окупованих територіях, а потім розповідайте, які ваші права порушили...
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Додано: Вів 17 вер, 2024 23:42
tester7336 написав: stm написав:
Потому что так Законно. По беспределу это какая статья? Опишите мне что должно делать государство по вашему? Бить казнокрадов? Серьёзно? Что бы ТЦК, точнее конкретный представитель ответил надо написать заявление. Приложить доказательства. Так поступают в демократиях. В США соседи судятся, вызывают полицию, составляют заявления. Вы не поверите, но в развитых демократиях тоже есть казнокрады и их тоже судят и расследуют долго, а не бьют.
а почему нельза казнокрадов бить-тащить в бусик, потом в ТЦК и через неделю на ноль?
почему простого гражданина можно - бить-тащить в бусик, потом в ТЦК и через неделю на ноль?
так поступают в демократиях? одних по Закону других по беззаконию ? не потом что то должен собирать и куда то писать - а сам факт как сразу себя ведет государство. с одними максимально соблюдает Закон а с другими по беззаконию.
можете пояснить эти двойные стандарты?
А почему нельзя сразу садить и закручивать вам руки? Можете объяснить это выборочное беззаконие? Не понимаю, вроде абсолют, а вы всё ещё без сломанной конечности.
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