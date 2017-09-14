Додано: Сер 18 вер, 2024 00:30

Бетон написав: Дивлячись відео світогляду зеленського до президентства, де він каже про те, що війна між Україною і росією це не війна народів, а війна української влади з російською, я взагалі не розумію, про яку далі оборону взагалі можна розмірковувати до його заміни Дивлячись відео світогляду зеленського до президентства, де він каже про те, що війна між Україною і росією це не війна народів, а війна української влади з російською, я взагалі не розумію, про яку далі оборону взагалі можна розмірковувати до його заміни

Бетон написав: stm написав: ...........

А после замены? Вы бегом побежите обороняться? ...........А после замены? Вы бегом побежите обороняться?

Какой смысл вашего вопроса?

Вы считаете, что все должны побежать на войну, чтобы умереть?

Это ваше видение решения проблем? Какой смысл вашего вопроса?Вы считаете, что все должны побежать на войну, чтобы умереть?Это ваше видение решения проблем?

Ну я вас успокою, по данным ЦРУ, Украина занимает первое место в мире по смертности и последнее по рождаемости.

Замена должна решить болезнь системы: отсутствие всего того, что он натворил и не делал перед войной.

Если общество менять ничего не хочет, общество хочет оставаться больным, то причём тут лично я?

Мне остаётся только менять среду с больной на здоровую

Не буду спорить. Допустим, что это "війна влади".Но вряд ли вы будете доказывать, что народу всё равно, какая влада победит.Да, жить можно при любой владе и большинство вполне будет жить и под властью Путина. Сексуальные фантазии на тему бурятов опустим (я, правда, не понимаю, почему именно бурятов, но ладно).Но разница всё же есть. Как минимум, для тех, кто не планирует и не хочет уезжать из Украины. И для них лично и для перспектив страны. Уже писал, никто за нас не построит нам хорошую страну, но будучи в Европе, это сделать легче (шансов больше), чем в подчинении/союзе с РФ.1. На войну идут не для того, чтобы умереть. Идут, чтобы воевать с врагом. И да, при этом, бывает, и погибают, и получают ранения разной степени тяжести. И понятно, что даже если повезло и выжил и не получил ранения, то всё равно на фронте значительно тяжелее, чем в своей квартире, удовольствие ниже среднего. Но тут ничего не поделаешь.2. Все не должны побежать на войну. Кто-то (большинство) должен работать в тылу. Причём, учитывая большое количество выехавших женщин, возможность замены мужчин меньше, чем в ВОВ. Т.е. доля мужчин в тылу должна быть больше, чем тогда.Но при этом все должны быть готовы пойти на войну (бежать не надо, бегут от войны).Это естественно.В условиях большой войны и массового выезда женщин было бы удивительно, если бы было не так.Не буду в очередной раз доказывать, что не "", апредыдущиеОтсутствие всего того, что они все "натворили и не делаливойной" (не знаю, что вы имеете ввиду), что-то изменит в ходе войны? Поможет её выиграть или заключить перемирие/мир?Какой смысл обсуждать ошибки, сделанные до войны? Есть смысл говорить оошибках. Это сможет помочь.Но таких разговоров здесь практически нет. Даже нормального разговора о рпв нет.Есть либо стоны, либо "всё хорошо (прекрасная маркиза)". Даже не знаю, что больше раздражает.