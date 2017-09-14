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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 17 вер, 2024 22:46
Bobua написав: detroytred написав:
Там вище пролунало -- кому треба, той нехай і бореться за (підставою хоч) права, хоч міни, хоч будь-що.
І пофіг, що є держава і визначені для цього цілі інституції...
Тобто: кому міни оті треба або термін служби і т.д., то й добивайтеся.
Ніхто за вас цього не зробить.
Чого тільки не побачиш в ... Матриці.
Може так і на краще... 😒
Може суттєвий відступ і втрати територій збадьорять тилових елоїв. І спонукають хоч на щось.
Жаль лише вбитих і поранених солдатів.
Відступ міг би бути і мав би бути безпечнішим...
А от тут в мене з вами протилежні погляди.
"суттєвий відступ і втрати територій збадьорять" не "тилових елоїв. І спонукають хоч на щось.", а от ті самі еліти (можновладців).
От саме їх МОЖЕ збадьорять.
Саме їх.
І вони вже почнуть виконувати свою функцію в суспільстві та державі, як треба.
А там вже потім за ними, дивись, і пересічні підтягнуться.
Бо є суспільний договір...
Де можновладцям відходять обов'язки управління (саме в їх ручонки потрапляють! ричаги управління. Вони є регуляторами).
А пересічним -- права та свободи.
Які повинні забезпечити можновладці. Права і свободи пересічним.
В диктатурах можновладці не забезпечують права і свободи пересічним. А управління залишають в себе.
В цьому різниця. Що отримують пересічні...
(Для точності: в диктатурах аля совдепу -- отримують гарантовану мінімальну пайку: їжі, освіти, медицини і т.д.).
А в демократіях -- права і свободи. (Хоча вже і мінімальна пайка теж з'явилася).
Ну і ілюзію управління державою, суспільством. Хоча на крайніх точках - реальну змогу не дати можновладцям вийти за межі.
Є звісно ще теоретична можливість пересічним самим пересічним типа керувати, але механізма дієвого поки нема.
Максимум -- розвинуте гражданське суспільство, суспільні організації, які мають вплив на владу, можновладців.
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Додано: Вів 17 вер, 2024 22:57
stm написав:
Потому что так Законно. По беспределу это какая статья? Опишите мне что должно делать государство по вашему? Бить казнокрадов? Серьёзно? Что бы ТЦК, точнее конкретный представитель ответил надо написать заявление. Приложить доказательства. Так поступают в демократиях. В США соседи судятся, вызывают полицию, составляют заявления. Вы не поверите, но в развитых демократиях тоже есть казнокрады и их тоже судят и расследуют долго, а не бьют.
а почему нельза казнокрадов бить-тащить в бусик, потом в ТЦК и через неделю на ноль?
почему простого гражданина можно - бить-тащить в бусик, потом в ТЦК и через неделю на ноль?
так поступают в демократиях? одних по Закону других по беззаконию ? не потом что то должен собирать и куда то писать - а сам факт как сразу себя ведет государство. с одними максимально соблюдает Закон а с другими по беззаконию.
можете пояснить эти двойные стандарты?
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Додано: Вів 17 вер, 2024 23:28
tester7336 написав: pesikot написав:
Твоя матрица видит единичные случаи, которые ты раздуваешь до размеров стада слонов
где такие случаи про казнокрадов? найди и раздуй до стада слонов.
что бы когда он вышел с кабмина - его тут же побили, спаковали в бусик и вывезли в ТЦК и через неделю он на нуле
.
ось так й підсовують брехню - а ну наведи приклади, коли людина через тиждень на нулі?..
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Додано: Вів 17 вер, 2024 23:32
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
ти вже не перший раз переходиш на особистості - я так розумію, аргументів не вистачає. але такі тупі накиди мене не надто зачіпають
це війна, тут звісно позитивних новин немає
. позитив буде після закінчення війни. а щоб закінчення наступило треба дивитися - на рівень втрат Раші - хоча згоден 600 т малувато, треба значно більше. те що в Раші вже немає резерву танків та броні, й все більше тупо валять м'ясом. а м'ясо закінчується, й в них дилема, а де його брати далі, це м'ясо.
Курська волость - непогана новина. ще пару терактів, й нам таки дозволять
бити вглибину. та й так вже трошки пошарпали їх НПЗ - й це ми ще не починали
по-дорослому.
а тебе в нас ніякого позитиву, лише один негатив - читай вище, що тобі треба зробити з так настроєм по життю
ти про мене дитячі віршики сочиняв, не треба ля ля про перехід на особистості ))
ти сам визнаєш що позитиву майже немає, а далі бла бла і позиція страуса, або дитяче: якщо проблеми не помічати то їх немає...
курська волость - успіх був більше місяця тому, і вже починається песимізм але не буду далі - бо ти не витримуєш...
далі знов бла бла "ми ісчо нє начіналі"...
а стосовно твоєї поради що мені пора в гори, ти хоча б дивився ціни на житло в швейцарських альпах? я дивився і реально не потяну
(знов песимізм )) ).
в складних умовах можна зламатися - що ти пропонуєш, а можна й далі робити свою роботу. ти намагаєшся роздмухати - шо все, капець, нічого не вийде, не намагайтесь щось робити - саме те, що потрібно кацапам
а помитися й в гори - там трохи інший сенс в анекдоті. не переймайся, не потянеш - ми з холявою
допоможемо, підтягнемо
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Додано: Вів 17 вер, 2024 23:37
tester7336 написав: stm написав:
Потому что так Законно. По беспределу это какая статья? Опишите мне что должно делать государство по вашему? Бить казнокрадов? Серьёзно? Что бы ТЦК, точнее конкретный представитель ответил надо написать заявление. Приложить доказательства. Так поступают в демократиях. В США соседи судятся, вызывают полицию, составляют заявления. Вы не поверите, но в развитых демократиях тоже есть казнокрады и их тоже судят и расследуют долго, а не бьют.
а почему нельза казнокрадов бить-тащить в бусик, потом в ТЦК и через неделю на ноль?
почему простого гражданина можно - бить-тащить в бусик, потом в ТЦК и через неделю на ноль?
так поступают в демократиях? одних по Закону других по беззаконию ? не потом что то должен собирать и куда то писать - а сам факт как сразу себя ведет государство. с одними максимально соблюдает Закон а с другими по беззаконию.
можете пояснить эти двойные стандарты?
в бусик тягнуть зазвичай тих, хто вже проігнорував законні вимоги держави, й ще намагається бикувати.
про через тиждень на нулі - досить брехати...
бусифікація - це звісно погано й недемократично. а ще ніхто не відповів - а як забезпечити цивілізовану мобілізацію? й що таке беззаконня - спочатку подивіться, що відбувається на окупованих територіях, а потім розповідайте, які ваші права порушили...
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Додано: Вів 17 вер, 2024 23:42
tester7336 написав: stm написав:
Потому что так Законно. По беспределу это какая статья? Опишите мне что должно делать государство по вашему? Бить казнокрадов? Серьёзно? Что бы ТЦК, точнее конкретный представитель ответил надо написать заявление. Приложить доказательства. Так поступают в демократиях. В США соседи судятся, вызывают полицию, составляют заявления. Вы не поверите, но в развитых демократиях тоже есть казнокрады и их тоже судят и расследуют долго, а не бьют.
а почему нельза казнокрадов бить-тащить в бусик, потом в ТЦК и через неделю на ноль?
почему простого гражданина можно - бить-тащить в бусик, потом в ТЦК и через неделю на ноль?
так поступают в демократиях? одних по Закону других по беззаконию ? не потом что то должен собирать и куда то писать - а сам факт как сразу себя ведет государство. с одними максимально соблюдает Закон а с другими по беззаконию.
можете пояснить эти двойные стандарты?
А почему нельзя сразу садить и закручивать вам руки? Можете объяснить это выборочное беззаконие? Не понимаю, вроде абсолют авторитаризма, а вы всё ещё без сломанной конечности.
Вот я видела как по телеку мужик дубасил женщину. Почему Вас не арестовали? Вы вообще мужчина, если не дубасите женщин?
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Додано: Сер 18 вер, 2024 00:30
Бетон написав:
Дивлячись відео світогляду зеленського до президентства, де він каже про те, що війна між Україною і росією це не війна народів, а війна української влади з російською, я взагалі не розумію, про яку далі оборону взагалі можна розмірковувати до його заміни
Не буду спорить. Допустим, что это "війна влади".
Но вряд ли вы будете доказывать, что народу всё равно, какая влада победит.
Да, жить можно при любой владе и большинство вполне будет жить и под властью Путина. Сексуальные фантазии на тему бурятов опустим (я, правда, не понимаю, почему именно бурятов, но ладно).
Но разница всё же есть. Как минимум, для тех, кто не планирует и не хочет уезжать из Украины. И для них лично и для перспектив страны. Уже писал, никто за нас не построит нам хорошую страну, но будучи в Европе, это сделать легче (шансов больше), чем в подчинении/союзе с РФ.
Бетон написав: stm написав:
...........
А после замены? Вы бегом побежите обороняться?
Какой смысл вашего вопроса?
Вы считаете, что все должны побежать на войну, чтобы умереть?
Это ваше видение решения проблем?
1. На войну идут не для того, чтобы умереть. Идут, чтобы воевать с врагом. И да, при этом, бывает, и погибают, и получают ранения разной степени тяжести. И понятно, что даже если повезло и выжил и не получил ранения, то всё равно на фронте значительно тяжелее, чем в своей квартире, удовольствие ниже среднего. Но тут ничего не поделаешь.
2. Все не должны побежать на войну. Кто-то (большинство) должен работать в тылу. Причём, учитывая большое количество выехавших женщин, возможность замены мужчин меньше, чем в ВОВ. Т.е. доля мужчин в тылу должна быть больше, чем тогда.
Но при этом все должны быть готовы пойти на войну (бежать не надо, бегут от войны).
Ну я вас успокою, по данным ЦРУ, Украина занимает первое место в мире по смертности и последнее по рождаемости.
Это естественно.
В условиях большой войны и массового выезда женщин было бы удивительно, если бы было не так.
Замена должна решить болезнь системы: отсутствие всего того, что он натворил и не делал перед войной.
Если общество менять ничего не хочет, общество хочет оставаться больным, то причём тут лично я?
Мне остаётся только менять среду с больной на здоровую
Не буду в очередной раз доказывать, что не "он
", а все
предыдущие власти
.
Отсутствие всего того, что они все "натворили и не делали перед
войной" (не знаю, что вы имеете ввиду), что-то изменит в ходе войны? Поможет её выиграть или заключить перемирие/мир?
Какой смысл обсуждать ошибки, сделанные до войны? Есть смысл говорить о сегодняшних
ошибках. Это сможет помочь.
Но таких разговоров здесь практически нет. Даже нормального разговора о рпв нет.
Есть либо стоны, либо "всё хорошо (прекрасная маркиза)". Даже не знаю, что больше раздражает.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 01:31
detroytred написав:
..........
А от тут в мене з вами протилежні погляди.
"суттєвий відступ і втрати територій збадьорять" не "тилових елоїв. І спонукають хоч на щось.", а от ті самі еліти (можновладців).
От саме їх МОЖЕ збадьорять.
Саме їх.
І вони вже почнуть виконувати свою функцію в суспільстві та державі, як треба.
А там вже потім за ними, дивись, і пересічні підтягнуться.
Бо є суспільний договір...
Де можновладцям відходять обов'язки управління (саме в їх ручонки потрапляють! ричаги управління. Вони є регуляторами).
А пересічним -- права та свободи.
Які повинні забезпечити можновладці. Права і свободи пересічним.
В диктатурах можновладці не забезпечують права і свободи пересічним. А управління залишають в себе.
В цьому різниця. Що отримують пересічні...
(Для точності: в диктатурах аля совдепу -- отримують гарантовану мінімальну пайку: їжі, освіти, медицини і т.д.).
А в демократіях -- права і свободи. (Хоча вже і мінімальна пайка теж з'явилася).
Ну і ілюзію управління державою, суспільством. Хоча на крайніх точках - реальну змогу не дати можновладцям вийти за межі.
Є звісно ще теоретична можливість пересічним самим пересічним типа керувати, але механізма дієвого поки нема.
Максимум -- розвинуте гражданське суспільство, суспільні організації, які мають вплив на владу, можновладців.
Вы многое пишете правильно, но слишком упрощаете.
1. Роль элит велика, но и ""тилові елої" не пассивное стадо.
Когда Черчилль сказал, что он может обещать только "кровь, пот и слёзы", то общество приняло это, оно было готово.
У нас этого, похоже нет.
Когда говорится о необходимости мобилизации, то общество (не всё, но значительная часть) сопротивляется. По разному - кто прячется, кто бежит, кто откупается...
2. О диктатуре Вы тоже упрощаете.
Какие-то права и свободы она тоже обеспечивает. Гитлер обеспечил немцам право на труд, ликвидировав массовую безработицу. В первые годы своей власти он улучшил материальное положение пересичных (о методах говорить не будем). И люди, которые не выступали против власти нацистов жили вполне свободно, без особых ограничений, так же, как и во всех вполне демократических странах. В результате они истерически кричали" "Хайль Гитлер!"
Точно так же и Сталин.
Диктатура не существует только
благодаря подавлению несогласных. Она должна пользоваться поддержкой достаточно большой массы народа. Иначе она долго не протянет. Это понимали все диктаторы. А кто не понимал, обычно терял власть достаточно быстро.
3. "Мінімальну пайку" при демократии пока что обеспечивают только самые богатые государства. Причины их богатства обсуждать не буду. И это слабость демократий.
Впрочем, и диктатур тоже. Устойчивость государства обеспечивает постоянное улучшение (или хотя бы неухудшение) условий жизни народа.
Диктатуры, правда, в этом отношении более устойчивы - у них есть больше возможностей подавлять недовольство народа.
Хороший пример - сегодняшняя Германия. При достаточно приличном уровне жизни сегодня он снижается. Сразу появилось недовольство существующей властью и быстро растет число голосов за АдГ и за созданный только в январе 2024 "Союз Сары Вагенкнехт" (вроде как, крайне левый, но при этом достаточно пророссийский).
А "можливість пересічним самим типа керувати" сегодня, действительно, чисто теоретическая.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 18 вер, 2024 02:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 01:35
pesikot написав: Letusrock написав: pesikot написав:
І я вважаю
загуглив нарешті за магістратуру, чи ще не розібрався? Експерт, вважає він))
Дуже зручно прикрившись потрібною бумажкою, з дивана корчити з себе потужного та незламного, а воюють хай інші, хоч і 20 років
Може тебе просто жаба давить що комусь є куди бігти а тобі крім чернігова нічого не світить)).
Як з тебе поперло гімно )
Так біжи, якщо є куди. Біжи, Форест, біжи
Але ж ти не біжишь, а сцишься за хребтом )))
А з приводу дивану
Так я в Чернігові, коли була торба, нагадаю 24.02.2022-15.03.2022, теж сидів на дивані
Коли чув, як заходять літаки на ціль
Коли чув, як моя хата тряслась від вибухів
Проте вставав з дивану та ходив шукати, де купити продуктиІ якось я не зламався
А ти, сидячі за хребтом, зламався майже одразу, навіть не маючи всього цього
Та не пизди
Колись два роки тому ти сцепивсь із Зєбром, який реально ці тижні прожив без води та хліба, та тоді ти сам літом 22го писав, що з'їбався у Галичину щоб "з'економити воду та хліб" тим що не мають змоги виїхати по різним обставинам
Не усі мости через Десну підірвали, ти свій щасливий "потяг на Юту" тоді знайшов
А щас з себе гєроя корчішь
Що у кульйочок гадив та у вікно викидав та під ліхтариком "марахфон" у якісті 240р на трубі дивився
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Додано: Сер 18 вер, 2024 01:53
Shaman написав: tester7336 написав: pesikot написав:
Твоя матрица видит единичные случаи, которые ты раздуваешь до размеров стада слонов
где такие случаи про казнокрадов? найди и раздуй до стада слонов.
что бы когда он вышел с кабмина - его тут же побили, спаковали в бусик и вывезли в ТЦК и через неделю он на нуле
.
ось так й підсовують брехню - а ну наведи приклади, коли людина через тиждень на нулі?..
Шаман - Ахмєтов хорошій, добрій та справєдлівий? Він справдній хазяїн "зємлі данбасській"????
І да - СлаваУкраїні!
Смерть ворогам!
Запах мізків понад усе!
Кордони 91го - із усіма геройськими героями, синами Флер та СТМ, що народять нам до 2032го по 10 самураїв через патріотобусік, та усіма 4ми наслідниками Будівельника!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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