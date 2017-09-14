Додано: Сер 18 вер, 2024 02:07

tester7336 написав: ........

еще раз.

простых граждан государство лупит-хватает в бусик и в ТЦК а потом на полигон не законным способом.

казнокрадов как положено по Закону находятся под следствием. Следствие передаст дело в суд. Суд будет долгий и нудный, не один, а 3. Не год, а много лет. И это всё по Закону.



вопрос - почему одних по закону а других по беззаконию.

почему казнокрадов не пускают по беззаконию а потом они с нуля пусть они "написать заявление в полицию, желательно продумать, а лучше собрать доказательства, настоять на открытии криминального дела по статье нанесения ушкоджень. Доказать надо тяжкие тогда до 8 лет, средней тяжести до 2 лет, лёгкие - штраф." ........еще раз.простых граждан государство лупит-хватает в бусик и в ТЦК а потом на полигон не законным способом.казнокрадов как положено по Закону находятся под следствием. Следствие передаст дело в суд. Суд будет долгий и нудный, не один, а 3. Не год, а много лет. И это всё по Закону.вопрос - почему одних по закону а других по беззаконию.почему казнокрадов не пускают по беззаконию а потом они с нуля пусть они "написать заявление в полицию, желательно продумать, а лучше собрать доказательства, настоять на открытии криминального дела по статье нанесения ушкоджень. Доказать надо тяжкие тогда до 8 лет, средней тяжести до 2 лет, лёгкие - штраф."

Ещё раз.1. Лупит не государство, а работники ТЦК. Правда, от имени государства.2. Гражданинсостоять на учёте в ТЦК иявиться в ТЦК по повестке. Если он не выполняет свои обязанности, то оннарушитель, доказывать ничего не нужно. И бьют, как здесь правильно пишут, при невыполнении законных требований и сопротивлении. Если человек не оказывает сопротивления, то его просто отводят в ТЦК и дальше законная процедура - ВЛК, а дальше по обстоятельствам. Ничего незаконного тут нет, кроме принудительной доставки в ТЦК.3. Казнокрад не является заведомо не только преступником, но даже и нарушителем. Его вину надо доказать.Если отойти от этого требования, топравильно писала - можно обвинить вас в чём угодно, избить, ещё что. Можно и в тюрьму посадить в целях профилактики и предотвращения. Это уже проходили.Вот вам простая и ясная разница между гражданином, задержанным ТЦК, и "казнокрадом" (кавычки потому, что он, возможно, и не казнокрад - от того, что его кто-то обвинил, он ещё не стал преступником).Надеюсь, вы не хотите жить в системе, где для вашего заключения в тюрьму лет на 10 было бы достаточно обвинения со стороны, что вы её изнасиловали.Ну изадавала правильный вопрос, что делать, если человек упорно уклоняется от призыва. Штрафовать в соответствии с сегодняшним законом? Раз, другой, повестка в суд, неявка, решение о принудительной доставке в суд и т.д. В мирное время так и надо, чтобы приучить людей выполнять законы. Сегодня призвать в армию надо срочно. Что делать?