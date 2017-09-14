tester7336 написав:........
еще раз.
простых граждан государство лупит-хватает в бусик и в ТЦК а потом на полигон не законным способом.
казнокрадов как положено по Закону находятся под следствием. Следствие передаст дело в суд. Суд будет долгий и нудный, не один, а 3. Не год, а много лет. И это всё по Закону.
вопрос - почему одних по закону а других по беззаконию.
почему казнокрадов не пускают по беззаконию а потом они с нуля пусть они "написать заявление в полицию, желательно продумать, а лучше собрать доказательства, настоять на открытии криминального дела по статье нанесения ушкоджень. Доказать надо тяжкие тогда до 8 лет, средней тяжести до 2 лет, лёгкие - штраф."
Ещё раз.
1. Лупит не государство, а работники ТЦК. Правда, от имени государства.
2. Гражданин обязан состоять на учёте в ТЦК и обязан явиться в ТЦК по повестке. Если он не выполняет свои обязанности, то он уже нарушитель, доказывать ничего не нужно. И бьют, как здесь правильно пишут, при невыполнении законных требований и сопротивлении. Если человек не оказывает сопротивления, то его просто отводят в ТЦК и дальше законная процедура - ВЛК, а дальше по обстоятельствам. Ничего незаконного тут нет, кроме принудительной доставки в ТЦК.
3. Казнокрад не является заведомо не только преступником, но даже и нарушителем. Его вину надо доказать.
Если отойти от этого требования, то stm правильно писала - можно обвинить вас в чём угодно, избить, ещё что. Можно и в тюрьму посадить в целях профилактики и предотвращения. Это уже проходили.
Вот вам простая и ясная разница между гражданином, задержанным ТЦК, и "казнокрадом" (кавычки потому, что он, возможно, и не казнокрад - от того, что его кто-то обвинил, он ещё не стал преступником).
Надеюсь, вы не хотите жить в системе, где для вашего заключения в тюрьму лет на 10 было бы достаточно обвинения со стороны stm, что вы её изнасиловали.
Ну и stm задавала правильный вопрос, что делать, если человек упорно уклоняется от призыва. Штрафовать в соответствии с сегодняшним законом? Раз, другой, повестка в суд, неявка, решение о принудительной доставке в суд и т.д. В мирное время так и надо, чтобы приучить людей выполнять законы. Сегодня призвать в армию надо срочно. Что делать?