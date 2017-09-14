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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9912991399149915

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 39
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
36%
14
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 02:07

  tester7336 написав:........
еще раз.
простых граждан государство лупит-хватает в бусик и в ТЦК а потом на полигон не законным способом.
казнокрадов как положено по Закону находятся под следствием. Следствие передаст дело в суд. Суд будет долгий и нудный, не один, а 3. Не год, а много лет. И это всё по Закону.

вопрос - почему одних по закону а других по беззаконию.
почему казнокрадов не пускают по беззаконию а потом они с нуля пусть они "написать заявление в полицию, желательно продумать, а лучше собрать доказательства, настоять на открытии криминального дела по статье нанесения ушкоджень. Доказать надо тяжкие тогда до 8 лет, средней тяжести до 2 лет, лёгкие - штраф."

Ещё раз. :)
1. Лупит не государство, а работники ТЦК. Правда, от имени государства.
2. Гражданин обязан состоять на учёте в ТЦК и обязан явиться в ТЦК по повестке. Если он не выполняет свои обязанности, то он уже нарушитель, доказывать ничего не нужно. И бьют, как здесь правильно пишут, при невыполнении законных требований и сопротивлении. Если человек не оказывает сопротивления, то его просто отводят в ТЦК и дальше законная процедура - ВЛК, а дальше по обстоятельствам. Ничего незаконного тут нет, кроме принудительной доставки в ТЦК.
3. Казнокрад не является заведомо не только преступником, но даже и нарушителем. Его вину надо доказать.
Если отойти от этого требования, то stm правильно писала - можно обвинить вас в чём угодно, избить, ещё что. Можно и в тюрьму посадить в целях профилактики и предотвращения. Это уже проходили.
Вот вам простая и ясная разница между гражданином, задержанным ТЦК, и "казнокрадом" (кавычки потому, что он, возможно, и не казнокрад - от того, что его кто-то обвинил, он ещё не стал преступником).
Надеюсь, вы не хотите жить в системе, где для вашего заключения в тюрьму лет на 10 было бы достаточно обвинения со стороны stm, что вы её изнасиловали.

Ну и stm задавала правильный вопрос, что делать, если человек упорно уклоняется от призыва. Штрафовать в соответствии с сегодняшним законом? Раз, другой, повестка в суд, неявка, решение о принудительной доставке в суд и т.д. В мирное время так и надо, чтобы приучить людей выполнять законы. Сегодня призвать в армию надо срочно. Что делать?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 02:40

  Bobua написав:Цікава інфо...
https://www.facebook.com/story.php?stor ... 3949980279

Якщо коротко -- в Україні вже виробляють купу 120мм мін.
А міноборони не закуповує.
І мінометникам на фронті нічим стріляти.

Дивовижне свинство.

І знову схоже на саботаж... 😒

Не знаю, откуда к журналистки ТСН Юлии Кириенко сведения о том, что склады трещат от мин, а "держав не замовляє".
Я сегодня (viewtopic.php?p=5767786#p5767786) приводил цитату из интервью директора компании "Українська бронетехніка", где он говорил, что "потужності підприємства з виробництва мінометів завантажені на 100% до кінця 2024 року. Наступного року виробництво вже законтрактовано на 50-70%". Сомневаюсь, что законтрактовали миномёты, а мины "забыли".
Он там ещё и такое сказал: "Фактично єдиними імпортними компонентами залишаються порох і вибухівка." Эти компоненты, насколько читал, сегодня дефицитны во всём мире, кроме, возможно, Китая.
О нехватке 120-мм миномётов и мин я слышал от бойцов ещё год назад. Да и вообще о снарядном голоде у нас говорят постоянно.
Так, может, не стоит сразу о "свинстве" и "саботаже"?
Может, надо разобраться?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 03:07

  Shaman написав:
  tester7336 написав:
  pesikot написав:Твоя матрица видит единичные случаи, которые ты раздуваешь до размеров стада слонов

где такие случаи про казнокрадов? найди и раздуй до стада слонов.
что бы когда он вышел с кабмина - его тут же побили, спаковали в бусик и вывезли в ТЦК и через неделю он на нуле.

ось так й підсовують брехню - а ну наведи приклади, коли людина через тиждень на нулі?..


до іншого питань немає? :lol:
казнокрадів знайшов яких бусифікують і на передок?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 03:14

  Shaman написав:в бусик тягнуть зазвичай тих, хто вже проігнорував законні вимоги держави, й ще намагається бикувати.


а казнокради значить лапочки що до них строго по закону?
Востаннє редагувалось tester7336 в Сер 18 вер, 2024 03:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 03:18

  stm написав:А почему нельзя сразу садить и закручивать вам руки? Можете объяснить это выборочное беззаконие? Не понимаю, вроде абсолют авторитаризма, а вы всё ещё без сломанной конечности.
Вот я видела как по телеку мужик дубасил женщину. Почему Вас не арестовали? Вы вообще мужчина, если не дубасите женщин?


ви на мене то не переводьте стрілки з усіх сил намагаючись змінити тему.
конкретно відповідайте на поставлене питання - чому звичайних людей можна незаконно бусифікувати а з казнокрадами держава строго по закону.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 03:36

  ЛАД написав:1. Лупит не государство, а работники ТЦК. Правда, от имени государства.
2. Гражданин обязан состоять на учёте в ТЦК и обязан явиться в ТЦК по повестке. Если он не выполняет свои обязанности, то он уже нарушитель, доказывать ничего не нужно. И бьют, как здесь правильно пишут, при невыполнении законных требований и сопротивлении. Если человек не оказывает сопротивления, то его просто отводят в ТЦК и дальше законная процедура - ВЛК, а дальше по обстоятельствам. Ничего незаконного тут нет, кроме принудительной доставки в ТЦК.
3. Казнокрад не является заведомо не только преступником, но даже и нарушителем. Его вину надо доказать.
Если отойти от этого требования, то stm правильно писала - можно обвинить вас в чём угодно, избить, ещё что. Можно и в тюрьму посадить в целях профилактики и предотвращения. Это уже проходили.
Вот вам простая и ясная разница между гражданином, задержанным ТЦК, и "казнокрадом" (кавычки потому, что он, возможно, и не казнокрад - от того, что его кто-то обвинил, он ещё не стал преступником).
Надеюсь, вы не хотите жить в системе, где для вашего заключения в тюрьму лет на 10 было бы достаточно обвинения со стороны stm, что вы её изнасиловали.

Ну и stm задавала правильный вопрос, что делать, если человек упорно уклоняется от призыва. Штрафовать в соответствии с сегодняшним законом? Раз, другой, повестка в суд, неявка, решение о принудительной доставке в суд и т.д. В мирное время так и надо, чтобы приучить людей выполнять законы. Сегодня призвать в армию надо срочно. Что делать?


мдаааа....

1. если идти по вашей логике так тогда и преступник не преступник - то палец на курок нажал. от палец и отвечает. а преступник не приделах.
"Госуда́рство — политическая форма устройства общества на определённой территории, суверенная форма публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется всё население страны".

2. кто у нас в стране решает кто преступник а кто нет? ТЦК? или таки суд после сбора и предоставления доказательств?
с каких это пор у ТЦК есть законно право требовать пройти? и если кто то отказался - это дает право ТЦК человека избить и закинуть в бус? где в Законах такое записано???
И потом избивать в ТЦК что бы человек согласился - тоже законно?
я просто в шоке как народ одобрительно кивает головой на беспредел ТЦК к простому народу и стает на защиту казнокрадов.

3. а кто доказал вину того человека которого избили и в бус закинули? где судовое постановление?
я про это и пишу уже пол вечера - почему казнокрада нужно вину доказать собрав все доказательства и только после суда его можно назвать преступником а с рядовым гражданином такого нет - тупо по башке и в бус. и походу вам защитникам казнокрадов это не доходит.

4. с уклонистами делать то же что и с казнокрадами - собирать доказательства, идти в суд и пусть судья решает что с ним делать. а то какое то двуличие - как казнокрад так только суд а как рядовой гражданин так начинают оправдываться тем что срочно. так нам и деньги нужны срочно какие они воруют. почему подходы разные? в сотый раз спрашиваю.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 03:39

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:........
еще раз.
простых граждан государство лупит-хватает в бусик и в ТЦК а потом на полигон не законным способом.
казнокрадов как положено по Закону находятся под следствием. Следствие передаст дело в суд. Суд будет долгий и нудный, не один, а 3. Не год, а много лет. И это всё по Закону.

вопрос - почему одних по закону а других по беззаконию.
почему казнокрадов не пускают по беззаконию а потом они с нуля пусть они "написать заявление в полицию, желательно продумать, а лучше собрать доказательства, настоять на открытии криминального дела по статье нанесения ушкоджень. Доказать надо тяжкие тогда до 8 лет, средней тяжести до 2 лет, лёгкие - штраф."

Ещё раз. :)
1. Лупит не государство, а работники ТЦК. Правда, от имени государства.
2. Гражданин обязан состоять на учёте в ТЦК и обязан явиться в ТЦК по повестке. Если он не выполняет свои обязанности, то он уже нарушитель, доказывать ничего не нужно. И бьют, как здесь правильно пишут, при невыполнении законных требований и сопротивлении. Если человек не оказывает сопротивления, то его просто отводят в ТЦК и дальше законная процедура - ВЛК, а дальше по обстоятельствам. Ничего незаконного тут нет, кроме принудительной доставки в ТЦК.
3. Казнокрад не является заведомо не только преступником, но даже и нарушителем. Его вину надо доказать.
Если отойти от этого требования, то stm правильно писала - можно обвинить вас в чём угодно, избить, ещё что. Можно и в тюрьму посадить в целях профилактики и предотвращения. Это уже проходили.
Вот вам простая и ясная разница между гражданином, задержанным ТЦК, и "казнокрадом" (кавычки потому, что он, возможно, и не казнокрад - от того, что его кто-то обвинил, он ещё не стал преступником).
Надеюсь, вы не хотите жить в системе, где для вашего заключения в тюрьму лет на 10 было бы достаточно обвинения со стороны stm, что вы её изнасиловали.

Ну и stm задавала правильный вопрос, что делать, если человек упорно уклоняется от призыва. Штрафовать в соответствии с сегодняшним законом? Раз, другой, повестка в суд, неявка, решение о принудительной доставке в суд и т.д. В мирное время так и надо, чтобы приучить людей выполнять законы. Сегодня призвать в армию надо срочно. Что делать?

Вы пришли к выводу, что все заранее уголовники, кроме казнокрадов.
Э
Интересное умозаключение.

Stm, значит, уголовник.
Бетон
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