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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 18 вер, 2024 03:14
Shaman написав:
в бусик тягнуть зазвичай тих, хто вже проігнорував законні вимоги держави, й ще намагається бикувати.
а казнокради значить лапочки що до них строго по закону?
Востаннє редагувалось tester7336
в Сер 18 вер, 2024 03:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 03:18
stm написав:
А почему нельзя сразу садить и закручивать вам руки? Можете объяснить это выборочное беззаконие? Не понимаю, вроде абсолют авторитаризма, а вы всё ещё без сломанной конечности.
Вот я видела как по телеку мужик дубасил женщину. Почему Вас не арестовали? Вы вообще мужчина, если не дубасите женщин?
ви на мене то не переводьте стрілки з усіх сил намагаючись змінити тему.
конкретно відповідайте на поставлене питання - чому звичайних людей можна незаконно бусифікувати а з казнокрадами держава строго по закону.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 03:36
ЛАД написав:
1. Лупит не государство, а работники ТЦК. Правда, от имени государства.
2. Гражданин обязан
состоять на учёте в ТЦК и обязан
явиться в ТЦК по повестке. Если он не выполняет свои обязанности, то он уже
нарушитель, доказывать ничего не нужно. И бьют, как здесь правильно пишут, при невыполнении законных требований и сопротивлении. Если человек не оказывает сопротивления, то его просто отводят в ТЦК и дальше законная процедура - ВЛК, а дальше по обстоятельствам. Ничего незаконного тут нет, кроме принудительной доставки в ТЦК.
3. Казнокрад не является заведомо не только преступником, но даже и нарушителем. Его вину надо доказать.
Если отойти от этого требования, то stm
правильно писала - можно обвинить вас в чём угодно, избить, ещё что. Можно и в тюрьму посадить в целях профилактики и предотвращения. Это уже проходили.
Вот вам простая и ясная разница между гражданином, задержанным ТЦК, и "казнокрадом" (кавычки потому, что он, возможно, и не казнокрад - от того, что его кто-то обвинил, он ещё не стал преступником).
Надеюсь, вы не хотите жить в системе, где для вашего заключения в тюрьму лет на 10 было бы достаточно обвинения со стороны stm
, что вы её изнасиловали.
Ну и stm
задавала правильный вопрос, что делать, если человек упорно уклоняется от призыва. Штрафовать в соответствии с сегодняшним законом? Раз, другой, повестка в суд, неявка, решение о принудительной доставке в суд и т.д. В мирное время так и надо, чтобы приучить людей выполнять законы. Сегодня призвать в армию надо срочно. Что делать?
мдаааа....
1. если идти по вашей логике так тогда и преступник не преступник - то палец на курок нажал. от палец и отвечает. а преступник не приделах.
"Госуда́рство — политическая форма устройства общества на определённой территории, суверенная форма публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения
, которому подчиняется всё население страны".
2. кто у нас в стране решает кто преступник а кто нет? ТЦК? или таки суд после сбора и предоставления доказательств?
с каких это пор у ТЦК есть законно право требовать пройти? и если кто то отказался - это дает право ТЦК человека избить и закинуть в бус? где в Законах такое записано???
И потом избивать в ТЦК что бы человек согласился - тоже законно?
я просто в шоке как народ одобрительно кивает головой на беспредел ТЦК к простому народу и стает на защиту казнокрадов.
3. а кто доказал вину того человека которого избили и в бус закинули? где судовое постановление?
я про это и пишу уже пол вечера - почему казнокрада нужно вину доказать собрав все доказательства и только после суда его можно назвать преступником а с рядовым гражданином такого нет - тупо по башке и в бус. и походу вам защитникам казнокрадов это не доходит.
4. с уклонистами делать то же что и с казнокрадами - собирать доказательства, идти в суд и пусть судья решает что с ним делать. а то какое то двуличие - как казнокрад так только суд а как рядовой гражданин так начинают оправдываться тем что срочно. так нам и деньги нужны срочно какие они воруют. почему подходы разные? в сотый раз спрашиваю.
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tester7336
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Додано: Сер 18 вер, 2024 03:39
ЛАД написав: tester7336 написав:
........
еще раз.
простых граждан государство лупит-хватает в бусик и в ТЦК а потом на полигон не законным способом.
казнокрадов как положено по Закону находятся под следствием. Следствие передаст дело в суд. Суд будет долгий и нудный, не один, а 3. Не год, а много лет. И это всё по Закону.
вопрос - почему одних по закону а других по беззаконию.
почему казнокрадов не пускают по беззаконию а потом они с нуля пусть они "написать заявление в полицию, желательно продумать, а лучше собрать доказательства, настоять на открытии криминального дела по статье нанесения ушкоджень. Доказать надо тяжкие тогда до 8 лет, средней тяжести до 2 лет, лёгкие - штраф."
Ещё раз.
1. Лупит не государство, а работники ТЦК. Правда, от имени государства.
2. Гражданин обязан
состоять на учёте в ТЦК и обязан
явиться в ТЦК по повестке. Если он не выполняет свои обязанности, то он уже
нарушитель, доказывать ничего не нужно. И бьют, как здесь правильно пишут, при невыполнении законных требований и сопротивлении. Если человек не оказывает сопротивления, то его просто отводят в ТЦК и дальше законная процедура - ВЛК, а дальше по обстоятельствам. Ничего незаконного тут нет, кроме принудительной доставки в ТЦК.
3. Казнокрад не является заведомо не только преступником, но даже и нарушителем. Его вину надо доказать.
Если отойти от этого требования, то stm
правильно писала - можно обвинить вас в чём угодно, избить, ещё что. Можно и в тюрьму посадить в целях профилактики и предотвращения. Это уже проходили.
Вот вам простая и ясная разница между гражданином, задержанным ТЦК, и "казнокрадом" (кавычки потому, что он, возможно, и не казнокрад - от того, что его кто-то обвинил, он ещё не стал преступником).
Надеюсь, вы не хотите жить в системе, где для вашего заключения в тюрьму лет на 10 было бы достаточно обвинения со стороны stm
, что вы её изнасиловали.
Ну и stm
задавала правильный вопрос, что делать, если человек упорно уклоняется от призыва. Штрафовать в соответствии с сегодняшним законом? Раз, другой, повестка в суд, неявка, решение о принудительной доставке в суд и т.д. В мирное время так и надо, чтобы приучить людей выполнять законы. Сегодня призвать в армию надо срочно. Что делать?
Вы пришли к выводу, что все заранее уголовники, кроме казнокрадов.
Э
Интересное умозаключение.
Stm, значит, уголовник.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 07:05
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Додано: Сер 18 вер, 2024 07:23
tester7336 написав: stm написав:
А почему нельзя сразу садить и закручивать вам руки? Можете объяснить это выборочное беззаконие? Не понимаю, вроде абсолют авторитаризма, а вы всё ещё без сломанной конечности.
Вот я видела как по телеку мужик дубасил женщину. Почему Вас не арестовали? Вы вообще мужчина, если не дубасите женщин?
ви на мене то не переводьте стрілки з усіх сил намагаючись змінити тему.
конкретно відповідайте на поставлене питання - чому звичайних людей можна незаконно бусифікувати а з казнокрадами держава строго по закону.
Знаете в чём вчера был прикол. Когда я придумала про мужчину вопрос. Я задумалась, а мужчина ли Вы. Есть определенное поведенческое несоответствие.
Нельзя избивать людей. Если я являясь сотрудником компании Вас избила. А на форуме Летусрок орет что все сотрудники моей компании избивают клиентов, ну а дальше делает многозначительное умозаключение что все компании избивают клиентов. То? Может всё-таки жертва по процедуре напишет заявление и прекратит клоунаду. Копейка это не Вы?
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stm
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Додано: Сер 18 вер, 2024 07:25
Бетон написав:
Вы пришли к выводу, что все заранее уголовники, кроме казнокрадов.
Э
Интересное умозаключение.
Stm, значит, уголовник.
Так так и есть, со слов Успиха я проститутка. Проституция незаконна в Украине. Я уголовник. Дело раскрыто.
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stm
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Додано: Сер 18 вер, 2024 07:35
ЛАД написав:
Ну и stm
задавала правильный вопрос, что делать, если человек упорно уклоняется от призыва. Штрафовать в соответствии с сегодняшним законом? Раз, другой, повестка в суд, неявка, решение о принудительной доставке в суд и т.д. В мирное время так и надо, чтобы приучить людей выполнять законы. Сегодня призвать в армию надо срочно. Что делать?
Ви як і stm знаєте , що робити- міняти закон.
Приймати новий закон і надавати тцк повноваження застосовувати силу при доставці ухилянтів.
Чому це не робиться? Щоб мобілізацією управляти в ручному режимі, щоб не було бусифікації прібліжонних до влади.
Вони думають , що роблять цим благу справу. ) Но передаючи ініціативу на виконавців од тцк влада тєряє легітимність. Бардак не можно допускати бо він розмножається.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 07:40
tester7336 написав: stm написав:
То что вы меня бухим побили уже хорошо что не отрицаете. Почему при этом бухой Летусрок не занимается рукоприкладством?
Государство как должно себя вести если бы это было правдой?
еще раз. не меняйте тему обсуждения.
я поднял тему того как ведет себя государство. если вам хочется пообсуждать как вас дома кто то лупит - я не против. но за рамками моего обсуждения.
ответ будет по поводу государства и казнокрадов или сказать нечего?
Хто був в центрі тцк , співробітники ходять у цивільному - у всіх волонтерські різні рації,мобільних майже немає,як в суді на вході забирають зброю та інші колючі предмети.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 07:42
stm написав: tester7336 написав: stm написав:
То что вы меня бухим побили уже хорошо что не отрицаете. Почему при этом бухой Летусрок не занимается рукоприкладством?
Государство как должно себя вести если бы это было правдой?
еще раз. не меняйте тему обсуждения.
я поднял тему того как ведет себя государство. если вам хочется пообсуждать как вас дома кто то лупит - я не против. но за рамками моего обсуждения.
ответ будет по поводу государства и казнокрадов или сказать нечего?
Я уже сказала. Казнокрадов которые подписывали документы по яйцам по 17 как и положено по Закону находятся под следствием. Следствие передаст дело в суд. Суд будет долгий и нудный, не один, а 3. Не год, а много лет. И это всё по Закону.
По ТЦК, человеку которому нанесли травму должен написать заявление в полицию, желательно продумать, а лучше собрать доказательства, настоять на открытии криминального дела по статье нанесения ушкоджень. Доказать надо тяжкие тогда до 8 лет, средней тяжести до 2 лет, лёгкие - штраф.
Як Ви отримаєте докази окрім експертизи,коли вам навіть не пропонують ознайомитися хто з вас витребує інформацію ? Це ВИ повинні по Закону , стосовно Вас - навпаки . Як при таких обставинах вирішення питання можна буде довести провину в суді???????
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