ЛАД написав:

Вы многое пишете правильно, но слишком упрощаете.1. Роль элит велика, но и ""тилові елої" не пассивное стадо.Когда Черчилль сказал, что он может обещать только "кровь, пот и слёзы", то общество приняло это, оно было готово.У нас этого, похоже нет.Когда говорится о необходимости мобилизации, то общество (не всё, но значительная часть) сопротивляется. По разному - кто прячется, кто бежит, кто откупается...2. О диктатуре Вы тоже упрощаете.Какие-то права и свободы она тоже обеспечивает. Гитлер обеспечил немцам право на труд, ликвидировав массовую безработицу. В первые годы своей власти он улучшил материальное положение пересичных (о методах говорить не будем). И люди, которые не выступали против власти нацистов жили вполне свободно, без особых ограничений, так же, как и во всех вполне демократических странах. В результате они истерически кричали" "Хайль Гитлер!"Точно так же и Сталин.Диктатура не существуетблагодаря подавлению несогласных. Она должна пользоваться поддержкой достаточно большой массы народа. Иначе она долго не протянет. Это понимали все диктаторы. А кто не понимал, обычно терял власть достаточно быстро.3. "Мінімальну пайку" при демократии пока что обеспечивают только самые богатые государства. Причины их богатства обсуждать не буду. И это слабость демократий.Впрочем, и диктатур тоже. Устойчивость государства обеспечивает постоянное улучшение (или хотя бы неухудшение) условий жизни народа.Диктатуры, правда, в этом отношении более устойчивы - у них есть больше возможностей подавлять недовольство народа.Хороший пример - сегодняшняя Германия. При достаточно приличном уровне жизни сегодня он снижается. Сразу появилось недовольство существующей властью и быстро растет число голосов за АдГ и за созданный только в январе 2024 "Союз Сары Вагенкнехт" (вроде как, крайне левый, но при этом достаточно пророссийский).А "можливість пересічним самим типа керувати" сегодня, действительно, чисто теоретическая.