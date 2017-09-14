ЛАД написав: Ну и stm задавала правильный вопрос, что делать, если человек упорно уклоняется от призыва. Штрафовать в соответствии с сегодняшним законом? Раз, другой, повестка в суд, неявка, решение о принудительной доставке в суд и т.д. В мирное время так и надо, чтобы приучить людей выполнять законы. Сегодня призвать в армию надо срочно. Что делать?
Ви як і stm знаєте , що робити- міняти закон. Приймати новий закон і надавати тцк повноваження застосовувати силу при доставці ухилянтів. Чому це не робиться? Щоб мобілізацією управляти в ручному режимі, щоб не було бусифікації прібліжонних до влади. Вони думають , що роблять цим благу справу. ) Но передаючи ініціативу на виконавців од тцк влада тєряє легітимність. Бардак не можно допускати бо він розмножається.
Подозреваю что там сложнее в пересмотре всех законов и подзаконных актов. На сегодня в сопровождении полиции можно доставлять "клиента" в ТЦК. Почему отдельные ТЦК занимаются бегом с препятствиями я не понимаю, так же как и толпы людей нападающих на сотрудников ТЦК. Является ли этот цирк политической необходимостью. Скорее всего да. Но точно никто ни мне, ни вам не отчитается.
Banderlog написав:Ви як і stm знаєте , що робити- міняти закон. Приймати новий закон і надавати тцк повноваження застосовувати силу при доставці ухилянтів. Чому це не робиться? Щоб мобілізацією управляти в ручному режимі, щоб не було бусифікації прібліжонних до влади. Вони думають , що роблять цим благу справу. ) Но передаючи ініціативу на виконавців од тцк влада тєряє легітимність. Бардак не можно допускати бо він розмножається.
В точічку. А не робить цього влада по головній причині - тоді вже офіційно вся відповідальність за такі дії та рішення буде безпосередньо на ній.
І вже тоді до цього підключаться можновладці, верхи. Та частина, яка проти. Проти з різних причин (наприклад, щоб посунути діючих). В них з'являться підстави. Офіційні.
Тобто діючій владі важливіше зберігати легальність, ніж втрачати легитимність. Знов те саме, про що намагається достукатися Тестер - одним Закон, другим - цілесообразність.
З.и. і да -- тут знов класика від влади: зробити частину справи (закон), але не надати законних повноцінних інструментів реалізації. І вашим, і нашим --- "я приніс вам посилку для вашого хлопчика, але я вам її не дам"))) Між крапельками... Але поки на диво вдається! За рахунок ... вас.
Бетон написав:Вы пришли к выводу, что все заранее уголовники, кроме казнокрадов. Э Интересное умозаключение.
Stm, значит, уголовник.
Так так и есть, со слов Успиха я проститутка. Проституция незаконна в Украине. Я уголовник. Дело раскрыто.
Щодо фемінітиву - ви злодій чи злодійка , якщо перше , чи була контроль закупівлі? Немає наразі шансів отримати відповіді по більшості питань тому що саме у працівників тцк повинна бути інструкція де прописані права і повноваження, так само працівник зобов'язаний надати інформацію хто він і звідки щоб фактично повідомити хто затримую особу. Не є нормальним коли все треба самотужки дізнаватися через особисті зв'язки,вони є не у всіх і це дійсно поза законом. Корупція й далі буде співіснувати доки немає вироків,штрафів і конфіскацій,так само і з ухилянством - фактично втрачаємо час і губимо людей ( не ресурс ).
З початку конфлікту в секторі Газа у 2023 році Хезболла попереджала своїх членів не користуватися мобільними телефонами, побоюючись, що агенти ізраїльської розвідки можуть підробити їх, пояснює використання пейджерів Френк Ґарднер, кореспондент BBC з безпеки.
Ще в 1996 році ізраїльське агентство Shin Bet вбило члена ХАМАС за допомогою вибухівки в його телефоні.
Тому Хезболла використовувала для зв’язку пейджери і нещодавно замовила нову партію.
красиво, нічого не скажеш. але версія, що за допомогою ПО перегріли й він підірвався - не повірив. теж гадав, що пейджери трохи "допиляли". особливо якщо вони з однієї партії...
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 18 вер, 2024 08:46, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Если отойти от этого требования, то stm правильно писала - можно обвинить вас в чём угодно, избить, ещё что. Можно и в тюрьму посадить в целях профилактики и предотвращения. Это уже проходили. Вот вам простая и ясная разница между гражданином, задержанным ТЦК, и "казнокрадом" (кавычки потому, что он, возможно, и не казнокрад - от того, что его кто-то обвинил, он ещё не стал преступником). Надеюсь, вы не хотите жить в системе, где для вашего заключения в тюрьму лет на 10 было бы достаточно обвинения со стороны stm, что вы её изнасиловали.
кстати. это вам просто хочется так думать что тцк лупит-пакует только злостных ухылянтов. что бы хоть как то оправдаться в своих глазах. но по факту - никто не знает точно причин. есть только видео уже упаковки. и все так и выглядит как описывает стм - тцкашник сам обвинил по каким угодно только ему одному ведомым причинам и привел приговор в исполнение. а там среди причин может быть хоть план на бусификацию, хоть плохое настроение или банально жене новый айфон нужно. но опять же - а с казнокрадами цацкаются. сцат. это не работягу по пути домой запаковать. там государство добро не дает стыдливо прикрывая глаза. там же свои казнокрадят. как же их лапочек бусифицировать. низзя.
ЛАД написав:Вы многое пишете правильно, но слишком упрощаете. 1. Роль элит велика, но и ""тилові елої" не пассивное стадо. Когда Черчилль сказал, что он может обещать только "кровь, пот и слёзы", то общество приняло это, оно было готово. У нас этого, похоже нет. Когда говорится о необходимости мобилизации, то общество (не всё, но значительная часть) сопротивляется. По разному - кто прячется, кто бежит, кто откупается... 2. О диктатуре Вы тоже упрощаете. Какие-то права и свободы она тоже обеспечивает. Гитлер обеспечил немцам право на труд, ликвидировав массовую безработицу. В первые годы своей власти он улучшил материальное положение пересичных (о методах говорить не будем). И люди, которые не выступали против власти нацистов жили вполне свободно, без особых ограничений, так же, как и во всех вполне демократических странах. В результате они истерически кричали" "Хайль Гитлер!" Точно так же и Сталин. Диктатура не существует только благодаря подавлению несогласных. Она должна пользоваться поддержкой достаточно большой массы народа. Иначе она долго не протянет. Это понимали все диктаторы. А кто не понимал, обычно терял власть достаточно быстро. 3. "Мінімальну пайку" при демократии пока что обеспечивают только самые богатые государства. Причины их богатства обсуждать не буду. И это слабость демократий. Впрочем, и диктатур тоже. Устойчивость государства обеспечивает постоянное улучшение (или хотя бы неухудшение) условий жизни народа. Диктатуры, правда, в этом отношении более устойчивы - у них есть больше возможностей подавлять недовольство народа. Хороший пример - сегодняшняя Германия. При достаточно приличном уровне жизни сегодня он снижается. Сразу появилось недовольство существующей властью и быстро растет число голосов за АдГ и за созданный только в январе 2024 "Союз Сары Вагенкнехт" (вроде как, крайне левый, но при этом достаточно пророссийский).
А "можливість пересічним самим типа керувати" сегодня, действительно, чисто теоретическая.
1. Черчіль нахилив еліти-можновладців-чиновників!!!! В першу чергу. Звісно, що пересічних тим паче. Звісно тому суспільство прийняло.
2. Звісно мінімальна пайка включає і мінімальні права. Приклади з впливом зниження-підвищення рівня життя некоректні. Це більше про стійкість визначеної влади, а не стійкість держави. Ліві можуть замінити правих ... як деми і респи міняють один другого.
А от те, що будь-яка влада, яка тримається відносно довго, апріорі має підтримку населення (і хоч не хоч повинна робити це, аби втримуватися) --- це корінець. Об'єктивно це так. Як би це некрасиво не звучало. А не казки деяких..... Якщо ж неможна цього забезпечити, то залишається лише переселяти, як сталін татар, або прямо знищувати, як гітлер євреїв.
ЛАД написав:Если отойти от этого требования, то stm правильно писала - можно обвинить вас в чём угодно, избить, ещё что. Можно и в тюрьму посадить в целях профилактики и предотвращения. Это уже проходили. Вот вам простая и ясная разница между гражданином, задержанным ТЦК, и "казнокрадом" (кавычки потому, что он, возможно, и не казнокрад - от того, что его кто-то обвинил, он ещё не стал преступником). Надеюсь, вы не хотите жить в системе, где для вашего заключения в тюрьму лет на 10 было бы достаточно обвинения со стороны stm, что вы её изнасиловали.
кстати. это вам просто хочется так думать что тцк лупит-пакует только злостных ухылянтов. что бы хоть как то оправдаться в своих глазах. но по факту - никто не знает точно причин. есть только видео уже упаковки. и все так и выглядит как описывает стм - тцкашник сам обвинил по каким угодно только ему одному ведомым причинам и привел приговор в исполнение. а там среди причин может быть хоть план на бусификацию, хоть плохое настроение или банально жене новый айфон нужно. но опять же - а с казнокрадами цацкаются. сцат. это не работягу по пути домой запаковать. там государство добро не дает стыдливо прикрывая глаза. там же свои казнокрадят. как же их лапочек бусифицировать. низзя.
ти ще довго будеш це обговорювати та флудити.
згоден, казнокрадів треба теж обов'язково бусіфікувати. коли дізнаємось, хто саме казнокрад. а до цього, як й до інших громадян