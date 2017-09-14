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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 99159916991799189919>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 39
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
36%
14
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 08:53

  Shaman написав: та флудити. :D

Нічого ж собі. Ну ви дайотє.
Де ж там флуд-то?!
Саме, що не є, по темі.
__________________________________
В оркостані галас...
Від ураження сховища боєприпасів в Торопці.
За яке вони ще у 2018 році наголосили - "арсенал побудовано за вищими світовими стандартами"))
________________________
*Для того, щоб запровадити в Україні збільшення часу підготовки мобілізовних, потрібно збільшити їхню кількість. Про це в інтерв'ю УНІАН сказав секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник Служби безпеки України Роман Костенко.*
https://www.unian.ua/society/dlya-togo- ... 60497.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 09:19

  detroytred написав:
  Shaman написав: та флудити. :D

Нічого ж собі. Ну ви дайотє.
Де ж там флуд-то?!
Саме, що не є, по темі.
__________________________________
В оркостані галас...
Від ураження сховища боєприпасів в Торопці.
За яке вони ще у 2018 році наголосили - "арсенал побудовано за вищими світовими стандартами"))
________________________
*Для того, щоб запровадити в Україні збільшення часу підготовки мобілізовних, потрібно збільшити їхню кількість. Про це в інтерв'ю УНІАН сказав секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник Служби безпеки України Роман Костенко.*
https://www.unian.ua/society/dlya-togo- ... 60497.html

а для цього підняти податки тим хто ще залишився та працює в білу
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 09:21

flyman
Не будь таким жадним.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 09:32

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Если отойти от этого требования, то stm правильно писала - можно обвинить вас в чём угодно, избить, ещё что. Можно и в тюрьму посадить в целях профилактики и предотвращения. Это уже проходили.
Вот вам простая и ясная разница между гражданином, задержанным ТЦК, и "казнокрадом" (кавычки потому, что он, возможно, и не казнокрад - от того, что его кто-то обвинил, он ещё не стал преступником).
Надеюсь, вы не хотите жить в системе, где для вашего заключения в тюрьму лет на 10 было бы достаточно обвинения со стороны stm, что вы её изнасиловали.


кстати. это вам просто хочется так думать что тцк лупит-пакует только злостных ухылянтов. что бы хоть как то оправдаться в своих глазах.
но по факту - никто не знает точно причин. есть только видео уже упаковки.
и все так и выглядит как описывает стм - тцкашник сам обвинил по каким угодно только ему одному ведомым причинам и привел приговор в исполнение. а там среди причин может быть хоть план на бусификацию, хоть плохое настроение или банально жене новый айфон нужно.
но опять же - а с казнокрадами цацкаются. сцат. это не работягу по пути домой запаковать. там государство добро не дает стыдливо прикрывая глаза. там же свои казнокрадят. как же их лапочек бусифицировать. низзя.

Как же с Летусроком лапочкой? Я по телевизору видела как мужик лупит женщину. Скажете что такого не было? Почему мы не сдадим Летусрока, он точно мужчина и не скрывает, в отличии от Вашего, мы как с моим феминитивом не разобрались с сенсом, так и с Вашим тяжело. Как мне к Вам обращаться? Уважаемый(я) можно и они, у нас в полном авторитаризме есть и такое.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 09:32

  flyman написав:
  detroytred написав:
  Shaman написав: та флудити. :D
Від ураження сховища боєприпасів в Торопці.
За яке вони ще у 2018 році наголосили - "арсенал побудовано за вищими світовими стандартами"))
________________________
*Для того, щоб запровадити в Україні збільшення часу підготовки мобілізовних, потрібно збільшити їхню кількість. Про це в інтерв'ю УНІАН сказав секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник Служби безпеки України Роман Костенко.*
https://www.unian.ua/society/dlya-togo- ... 60497.html

а для цього підняти податки тим хто ще залишився та працює в білу

Ахтунг - зрада)) Костенко натякає що конвеєр невстигає постачати новачків, тому збільшувати час підготовки неможна
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 09:40

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:1. Лупит не государство, а работники ТЦК. Правда, от имени государства.
2. Гражданин обязан состоять на учёте в ТЦК и обязан явиться в ТЦК по повестке. Если он не выполняет свои обязанности, то он уже нарушитель, доказывать ничего не нужно. И бьют, как здесь правильно пишут, при невыполнении законных требований и сопротивлении. Если человек не оказывает сопротивления, то его просто отводят в ТЦК и дальше законная процедура - ВЛК, а дальше по обстоятельствам. Ничего незаконного тут нет, кроме принудительной доставки в ТЦК.
3. Казнокрад не является заведомо не только преступником, но даже и нарушителем. Его вину надо доказать.
Если отойти от этого требования, то stm правильно писала - можно обвинить вас в чём угодно, избить, ещё что. Можно и в тюрьму посадить в целях профилактики и предотвращения. Это уже проходили.
Вот вам простая и ясная разница между гражданином, задержанным ТЦК, и "казнокрадом" (кавычки потому, что он, возможно, и не казнокрад - от того, что его кто-то обвинил, он ещё не стал преступником).
Надеюсь, вы не хотите жить в системе, где для вашего заключения в тюрьму лет на 10 было бы достаточно обвинения со стороны stm, что вы её изнасиловали.

Ну и stm задавала правильный вопрос, что делать, если человек упорно уклоняется от призыва. Штрафовать в соответствии с сегодняшним законом? Раз, другой, повестка в суд, неявка, решение о принудительной доставке в суд и т.д. В мирное время так и надо, чтобы приучить людей выполнять законы. Сегодня призвать в армию надо срочно. Что делать?


мдаааа....

1. если идти по вашей логике так тогда и преступник не преступник - то палец на курок нажал. от палец и отвечает. а преступник не приделах.
"Госуда́рство — политическая форма устройства общества на определённой территории, суверенная форма публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется всё население страны".

2. кто у нас в стране решает кто преступник а кто нет? ТЦК? или таки суд после сбора и предоставления доказательств?
с каких это пор у ТЦК есть законно право требовать пройти? и если кто то отказался - это дает право ТЦК человека избить и закинуть в бус? где в Законах такое записано???
И потом избивать в ТЦК что бы человек согласился - тоже законно?
я просто в шоке как народ одобрительно кивает головой на беспредел ТЦК к простому народу и стает на защиту казнокрадов.

3. а кто доказал вину того человека которого избили и в бус закинули? где судовое постановление?
я про это и пишу уже пол вечера - почему казнокрада нужно вину доказать собрав все доказательства и только после суда его можно назвать преступником а с рядовым гражданином такого нет - тупо по башке и в бус. и походу вам защитникам казнокрадов это не доходит.

4. с уклонистами делать то же что и с казнокрадами - собирать доказательства, идти в суд и пусть судья решает что с ним делать. а то какое то двуличие - как казнокрад так только суд а как рядовой гражданин так начинают оправдываться тем что срочно. так нам и деньги нужны срочно какие они воруют. почему подходы разные? в сотый раз спрашиваю.


Якщо хабарник тікає чи б`є поліцію, яка намагається його затримати -- що з ним роблять?
Невже і справді кажуть “от поки суддя (Дред) його не затримає і не засудить -- ми безсилі...”?
Чи таки б`ють і бус пхають? 🤔

Чи повинні тецекашними затриманих везти одразу в суд?
І всім затриманим давати штраф-строк?
Щодо побиття в тцк -- це цікаво. І неясно навіщо.
Крім того, якщо людина вперто хоче в суд -- то зробить собі сзч і піде. І скаже сцддям, що всі згоди були від побоїв-примусів.

І отримає строк:
Ухилення від призову на строкову військову службу - кримінальний проступок, що передбачений статтею 335 КК України та карається обмеженням волі на строк до трьох років.


В чому тут проблема? 🤔
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 09:44

  Shaman написав:згоден, казнокрадів треба теж обов'язково бусіфікувати. коли дізнаємось, хто саме казнокрад. а до цього, як й до інших громадян :)


в смислє дізнаємся хто казнокрад?
а вам хтось повідомляє хто злісний ухилянт?

в нас є чудові детектори які самі все роблять. і рішают хто саме винуватий і приводять вирок у виконання. це наші золоті тцкашніки.

тому вони заходять в кабмін і гребуть всіх хто на їх погляд казнокрад.
чи гребти без суда і слідства можна тільки роботяг?
Востаннє редагувалось tester7336 в Сер 18 вер, 2024 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 09:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Приймати новий закон і надавати тцк повноваження застосовувати силу при доставці ухилянтів.
Чому це не робиться? Щоб мобілізацією управляти в ручному режимі, щоб не було бусифікації прібліжонних до влади.

так можна доприйматись до такого що пн.корейські товариші будуть гризти ногті від заздрощів.
Цікаво чи можна натягнути сову на глобус і прийняти закон про заборону виїзду жінок + штраф 17тис грн щоквартально якщо тобі до 40 років і нема довідки що вагітна

Рецепт побудови сферичної диктатури у вакуумі :
а) з допомогою популізму захоплюємо владу,
б) закриваємо кордон для всіх через загрозу віруса Еболи, нападу скажених кажанів, повені чи падіння астероїду
в) многократно збільшуємо силовий апарат
г) змінюємо законодавство забороняючи, обмежуючи для 3-сортних холопів і надаючи більше повноважень для 2-го сорту.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 09:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Більше половини працівників ТЦК не були на фронті, — військовий 3-ї штурмової бригади.


упс. невдобно виходить. так може це і не військові?
мужик, якому ТЦК відмовило у відстрочці надумав в суд подати. а адвокати йому кажуть - є проблемка, чувак, в суд нема на кого подавать. нема юр особи. бери офіційну відмову і дивись хто там фігурує))
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 09:50

  tester7336 написав:
  Shaman написав:згоден, казнокрадів треба теж обов'язково бусіфікувати. коли дізнаємось, хто саме казнокрад. а до цього, як й до інших громадян :)


в смислє дізнаємся хто казнокрад?
а як ми дізнаємося хто злісний ухилянт і його потрібно бусифікувати?

відповідь - в нас є детектори які самі все роблять. і рішают хто саме винуватий і приводять вирок у виконання. це наші золоті тцкашніки.

тому вони заходять в кабмін і гребуть всіх хто на їх погляд казнокрад.
чи гребти без суда і слідства можна тільки роботяг?

Давайте сыграем в игру "используй зрадофила в своих интересах". Опишите мне что мы видим в этом ролике?
https://youtu.be/otzaDpggoTk?si=Ve5ZwTX4l6e4Y3-V
stm
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