ЛАД написав:

1. Лупит не государство, а работники ТЦК. Правда, от имени государства.2. Гражданинсостоять на учёте в ТЦК иявиться в ТЦК по повестке. Если он не выполняет свои обязанности, то оннарушитель, доказывать ничего не нужно. И бьют, как здесь правильно пишут, при невыполнении законных требований и сопротивлении. Если человек не оказывает сопротивления, то его просто отводят в ТЦК и дальше законная процедура - ВЛК, а дальше по обстоятельствам. Ничего незаконного тут нет, кроме принудительной доставки в ТЦК.3. Казнокрад не является заведомо не только преступником, но даже и нарушителем. Его вину надо доказать.Если отойти от этого требования, топравильно писала - можно обвинить вас в чём угодно, избить, ещё что. Можно и в тюрьму посадить в целях профилактики и предотвращения. Это уже проходили.Вот вам простая и ясная разница между гражданином, задержанным ТЦК, и "казнокрадом" (кавычки потому, что он, возможно, и не казнокрад - от того, что его кто-то обвинил, он ещё не стал преступником).Надеюсь, вы не хотите жить в системе, где для вашего заключения в тюрьму лет на 10 было бы достаточно обвинения со стороны, что вы её изнасиловали.Ну изадавала правильный вопрос, что делать, если человек упорно уклоняется от призыва. Штрафовать в соответствии с сегодняшним законом? Раз, другой, повестка в суд, неявка, решение о принудительной доставке в суд и т.д. В мирное время так и надо, чтобы приучить людей выполнять законы. Сегодня призвать в армию надо срочно. Что делать?