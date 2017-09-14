Bobua написав:Щодо побиття в тцк -- це цікаво. І неясно навіщо.
як навіщо, щоб погодився пройти ВЛК чи підписати бойову повістку (чи що там ще вони підписують)
Bobua написав:Чи повинні тецекашними затриманих везти одразу в суд?
вони взагалі немають права когось затримувати
Bobua написав:Крім того, якщо людина вперто хоче в суд -- то зробить собі сзч і піде. І скаже сцддям, що всі згоди були від побоїв-примусів.
ТЦК все рівно що буде потім, головне стоїть галочка що мобілізовано стільки то людей. і навіть якщо 90% з них помруть на полігоні від інсульту чи підуть в СЗЧ - це вже проблема інших
Bobua написав:Якщо хабарник тікає чи б`є поліцію, яка намагається його затримати -- що з ним роблять?
неправильно: поліція якщо затримує хабарника то вже має підстави, а тут часто ситуація що ТЦК "запрошує" пройти, ти відмовляєшся, а вони незаконно скручують, балончиком в очі (якщо сильно пручаєшся) і в буса (причому без поліції). В Мукачеві минулий тиждень лежачому з відстані 20 см залили очі газ.балончиком і закинули в буса. Відео при бажанні можна найти
stm написав:А почему нельзя сразу садить и закручивать вам руки? Можете объяснить это выборочное беззаконие? Не понимаю, вроде абсолют авторитаризма, а вы всё ещё без сломанной конечности. Вот я видела как по телеку мужик дубасил женщину. Почему Вас не арестовали? Вы вообще мужчина, если не дубасите женщин?
ви на мене то не переводьте стрілки з усіх сил намагаючись змінити тему. конкретно відповідайте на поставлене питання - чому звичайних людей можна незаконно бусифікувати а з казнокрадами держава строго по закону.
Знаете в чём вчера был прикол. Когда я придумала про мужчину вопрос. Я задумалась, а мужчина ли Вы. Есть определенное поведенческое несоответствие. Нельзя избивать людей. Если я являясь сотрудником компании Вас избила. А на форуме Летусрок орет что все сотрудники моей компании избивают клиентов, ну а дальше делает многозначительное умозаключение что все компании избивают клиентов. То? Может всё-таки жертва по процедуре напишет заявление и прекратит клоунаду. Копейка это не Вы?
сколько бы вы не питались перейти на личностные выпады вам не размыть суть вопроса. а вот ваша защита грудью казнокрадов "умиляет". и заставляет задуматься. ответ будет почему тцк дана возможность без последствий незаконно бусифицировать а вот казнокрады только по законной процедуре?
tester7336 написав: сколько бы вы не питались перейти на личностные выпады вам не размыть суть вопроса. а вот ваша защита грудью казнокрадов "умиляет". и заставляет задуматься. ответ будет почему тцк дана возможность без последствий незаконно бусифицировать а вот казнокрады только по законной процедуре?
Ваша защита грудью Летусрока умиляет не меньше. Вот Летусрока вообще трогать не надо, что это за беспредел, если я не могу добраться до Летусрока. Зачем Вы грудью, какого размера, кстати, его защищаете? Он вам так дорог? Вы с ним состоите в отношениях? Иначе непонятно.
stm написав:На сегодня в сопровождении полиции можно доставлять "клиента" в ТЦК. Почему отдельные ТЦК занимаются бегом с препятствиями я не понимаю, так же как и толпы людей нападающих на сотрудников ТЦК. Является ли этот цирк политической необходимостью. Скорее всего да. Но точно никто ни мне, ни вам не отчитается.
вот и вскрылась девушка. а как долго пыталась спрыгнуть с ответа и продолжив ее мысль что бы не мучить ее еще пол дня - то что мы наблюдаем по казнокрадам строго законную процедуру значит нет политической необходимости с ними бороться.
stm написав:На сегодня в сопровождении полиции можно доставлять "клиента" в ТЦК. Почему отдельные ТЦК занимаются бегом с препятствиями я не понимаю, так же как и толпы людей нападающих на сотрудников ТЦК. Является ли этот цирк политической необходимостью. Скорее всего да. Но точно никто ни мне, ни вам не отчитается.
вот и вскрылась девушка. а как долго пыталась спрыгнуть с ответа и продолжив ее мысль что бы не мучить ее еще пол дня - то что мы наблюдаем по казнокрадам строго законную процедуру значит нет политической необходимости с ними бороться.
Помоги мне разнести зраду по ролику Соколовой, я вижу там проблему но нихрена не умею так эмоционировать как Вы. Попросите новую методичку, побыстрее пожалуйста. И всё же надо посадить Летусрока пока он хладнокровно не убил пенсионера ради машины иначе Вы защищаете убийцу.
Bobua написав:Щодо побиття в тцк -- це цікаво. І неясно навіщо.
як навіщо, щоб погодився пройти ВЛК чи підписати бойову повістку (чи що там ще вони підписують)
Bobua написав:Чи повинні тецекашними затриманих везти одразу в суд?
вони взагалі немають права когось затримувати
Bobua написав:Крім того, якщо людина вперто хоче в суд -- то зробить собі сзч і піде. І скаже сцддям, що всі згоди були від побоїв-примусів.
ТЦК все рівно що буде потім, головне стоїть галочка що мобілізовано стільки то людей. і навіть якщо 90% з них помруть на полігоні від інсульту чи підуть в СЗЧ - це вже проблема інших
Bobua написав:Якщо хабарник тікає чи б`є поліцію, яка намагається його затримати -- що з ним роблять?
неправильно: поліція якщо затримує хабарника то вже має підстави, а тут часто ситуація що ТЦК "запрошує" пройти, ти відмовляєшся, а вони незаконно скручують, балончиком в очі (якщо сильно пручаєшся) і в буса (причому без поліції). В Мукачеві минулий тиждень лежачому з відстані 20 см залили очі газ.балончиком і закинули в буса. Відео при бажанні можна найти
От прям таки “запрошує”? 😁 Чи таки спочатку питає документи?
От всі тут раптом вирішили, що тцк пакує лише “хлопців з народу”, а хабарників та мажорів не чіпає. Питання із зірочкою: як воно відрізняє їх всіх? Чи може таки по документах? Які таки треба показати, коли питають?
В основі капіталізму лежить корупція. Пише Бадью Ален з Од Ланслен. Отже, все просто: у крупних корупціонерів є гроші на документи. І дрібних, пересічних -- нема... Ще у Том Круза є. Хтось може уявити, як його пакують в бусик в якійсь з “місій неможливих”?
Востаннє редагувалось Bobua в Сер 18 вер, 2024 10:26, всього редагувалось 1 раз.
вся страна переживала за сашеньку усика, разъезжающего по европе. сашеньке нужно в магазин, на море. но вот оказия-с, будущего недо министра спорта, приняли поляки, которым, эмм..как это до попы регалии саши, вероятно с каким-нить метандиеноном, которым он закидывается для поддержания мышечной массы. всполошились министры и послы и вытащили сашу из тюряги. слава богу живой