RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9916991799189919>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 39
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
36%
14
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://t.me/kiev_infoo/6662

Спокойно так в голову.
Чоловіку вистрілили в голову на заправці на Кільцевій дорозі, коли він підійшов до авто
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3379
З нами з: 17.12.22
Подякував: 89 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 09:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Щодо побиття в тцк -- це цікаво. І неясно навіщо.

як навіщо, щоб погодився пройти ВЛК чи підписати бойову повістку (чи що там ще вони підписують)
  Bobua написав:Чи повинні тецекашними затриманих везти одразу в суд?

вони взагалі немають права когось затримувати
  Bobua написав:Крім того, якщо людина вперто хоче в суд -- то зробить собі сзч і піде. І скаже сцддям, що всі згоди були від побоїв-примусів.

ТЦК все рівно що буде потім, головне стоїть галочка що мобілізовано стільки то людей. і навіть якщо 90% з них помруть на полігоні від інсульту чи підуть в СЗЧ - це вже проблема інших
  Bobua написав:Якщо хабарник тікає чи б`є поліцію, яка намагається його затримати -- що з ним роблять?

неправильно: поліція якщо затримує хабарника то вже має підстави, а тут часто ситуація що ТЦК "запрошує" пройти, ти відмовляєшся, а вони незаконно скручують, балончиком в очі (якщо сильно пручаєшся) і в буса (причому без поліції).
В Мукачеві минулий тиждень лежачому з відстані 20 см залили очі газ.балончиком і закинули в буса. Відео при бажанні можна найти
Letusrock
 
Повідомлень: 1706
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 09:57

  Бетон написав:https://t.me/kiev_infoo/6662

Спокойно так в голову.
Чоловіку вистрілили в голову на заправці на Кільцевій дорозі, коли він підійшов до авто

Я ж говорю, как и tester, все мужики долбоебы. На ролике это отчётливо видно. Надо арестовать лапочку Летусрока он же мужчина, соответственно склонен к совершению хладнокровного убийства.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5166
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:00

  stm написав:
  tester7336 написав:
  stm написав:А почему нельзя сразу садить и закручивать вам руки? Можете объяснить это выборочное беззаконие? Не понимаю, вроде абсолют авторитаризма, а вы всё ещё без сломанной конечности.
Вот я видела как по телеку мужик дубасил женщину. Почему Вас не арестовали? Вы вообще мужчина, если не дубасите женщин?


ви на мене то не переводьте стрілки з усіх сил намагаючись змінити тему.
конкретно відповідайте на поставлене питання - чому звичайних людей можна незаконно бусифікувати а з казнокрадами держава строго по закону.

Знаете в чём вчера был прикол. Когда я придумала про мужчину вопрос. Я задумалась, а мужчина ли Вы. Есть определенное поведенческое несоответствие.
Нельзя избивать людей. Если я являясь сотрудником компании Вас избила. А на форуме Летусрок орет что все сотрудники моей компании избивают клиентов, ну а дальше делает многозначительное умозаключение что все компании избивают клиентов. То? Может всё-таки жертва по процедуре напишет заявление и прекратит клоунаду. Копейка это не Вы?


сколько бы вы не питались перейти на личностные выпады вам не размыть суть вопроса.
а вот ваша защита грудью казнокрадов "умиляет". и заставляет задуматься.
ответ будет почему тцк дана возможность без последствий незаконно бусифицировать а вот казнокрады только по законной процедуре?
tester7336
 
Повідомлень: 276
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:07

  tester7336 написав:
сколько бы вы не питались перейти на личностные выпады вам не размыть суть вопроса.
а вот ваша защита грудью казнокрадов "умиляет". и заставляет задуматься.
ответ будет почему тцк дана возможность без последствий незаконно бусифицировать а вот казнокрады только по законной процедуре?

Ваша защита грудью Летусрока умиляет не меньше. Вот Летусрока вообще трогать не надо, что это за беспредел, если я не могу добраться до Летусрока. Зачем Вы грудью, какого размера, кстати, его защищаете? Он вам так дорог? Вы с ним состоите в отношениях? Иначе непонятно.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5166
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:07

  stm написав:На сегодня в сопровождении полиции можно доставлять "клиента" в ТЦК. Почему отдельные ТЦК занимаются бегом с препятствиями я не понимаю, так же как и толпы людей нападающих на сотрудников ТЦК.
Является ли этот цирк политической необходимостью. Скорее всего да. Но точно никто ни мне, ни вам не отчитается.


вот и вскрылась девушка. а как долго пыталась спрыгнуть с ответа :lol:
и продолжив ее мысль что бы не мучить ее еще пол дня - то что мы наблюдаем по казнокрадам строго законную процедуру значит нет политической необходимости с ними бороться.
tester7336
 
Повідомлень: 276
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:19

  tester7336 написав:
  stm написав:На сегодня в сопровождении полиции можно доставлять "клиента" в ТЦК. Почему отдельные ТЦК занимаются бегом с препятствиями я не понимаю, так же как и толпы людей нападающих на сотрудников ТЦК.
Является ли этот цирк политической необходимостью. Скорее всего да. Но точно никто ни мне, ни вам не отчитается.


вот и вскрылась девушка. а как долго пыталась спрыгнуть с ответа :lol:
и продолжив ее мысль что бы не мучить ее еще пол дня - то что мы наблюдаем по казнокрадам строго законную процедуру значит нет политической необходимости с ними бороться.

Помоги мне разнести зраду по ролику Соколовой, я вижу там проблему но нихрена не умею так эмоционировать как Вы. Попросите новую методичку, побыстрее пожалуйста. И всё же надо посадить Летусрока пока он хладнокровно не убил пенсионера ради машины иначе Вы защищаете убийцу.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5166
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:22

  stm написав:
  Бетон написав:https://t.me/kiev_infoo/6662

Спокойно так в голову.
Чоловіку вистрілили в голову на заправці на Кільцевій дорозі, коли він підійшов до авто

Я ж говорю, как и tester, все мужики долбоебы. На ролике это отчётливо видно. Надо арестовать лапочку Летусрока он же мужчина, соответственно склонен к совершению хладнокровного убийства.

тот редкий случай, когда я полностью с вами согласен. все войны, убийства, грабежи, насилие, всё, что в мире ужасного творят мужики
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3379
З нами з: 17.12.22
Подякував: 89 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:25

  Letusrock написав:
  Bobua написав:Щодо побиття в тцк -- це цікаво. І неясно навіщо.

як навіщо, щоб погодився пройти ВЛК чи підписати бойову повістку (чи що там ще вони підписують)
  Bobua написав:Чи повинні тецекашними затриманих везти одразу в суд?

вони взагалі немають права когось затримувати
  Bobua написав:Крім того, якщо людина вперто хоче в суд -- то зробить собі сзч і піде. І скаже сцддям, що всі згоди були від побоїв-примусів.

ТЦК все рівно що буде потім, головне стоїть галочка що мобілізовано стільки то людей. і навіть якщо 90% з них помруть на полігоні від інсульту чи підуть в СЗЧ - це вже проблема інших
  Bobua написав:Якщо хабарник тікає чи б`є поліцію, яка намагається його затримати -- що з ним роблять?

неправильно: поліція якщо затримує хабарника то вже має підстави, а тут часто ситуація що ТЦК "запрошує" пройти, ти відмовляєшся, а вони незаконно скручують, балончиком в очі (якщо сильно пручаєшся) і в буса (причому без поліції).
В Мукачеві минулий тиждень лежачому з відстані 20 см залили очі газ.балончиком і закинули в буса. Відео при бажанні можна найти


От прям таки “запрошує”? 😁
Чи таки спочатку питає документи?

От всі тут раптом вирішили, що тцк пакує лише “хлопців з народу”, а хабарників та мажорів не чіпає.
Питання із зірочкою: як воно відрізняє їх всіх?
Чи може таки по документах? Які таки треба показати, коли питають?

В основі капіталізму лежить корупція. Пише Бадью Ален з Од Ланслен.
Отже, все просто: у крупних корупціонерів є гроші на документи. І дрібних, пересічних -- нема...
Ще у Том Круза є. Хтось може уявити, як його пакують в бусик в якійсь з “місій неможливих”?
Востаннє редагувалось Bobua в Сер 18 вер, 2024 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2357
З нами з: 24.08.10
Подякував: 114 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

вся страна переживала за сашеньку усика, разъезжающего по европе. сашеньке нужно в магазин, на море.
но вот оказия-с, будущего недо министра спорта, приняли поляки, которым, эмм..как это до попы регалии саши, вероятно с каким-нить метандиеноном, которым он закидывается для поддержания мышечной массы.
всполошились министры и послы и вытащили сашу из тюряги. слава богу живой
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3379
З нами з: 17.12.22
Подякував: 89 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9916991799189919>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobua, Letusrock, tester7336 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 66382
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 227979
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 716140
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.