stm написав:

tester7336 написав: stm написав: А почему нельзя сразу садить и закручивать вам руки? Можете объяснить это выборочное беззаконие? Не понимаю, вроде абсолют авторитаризма, а вы всё ещё без сломанной конечности.

Вот я видела как по телеку мужик дубасил женщину. Почему Вас не арестовали? Вы вообще мужчина, если не дубасите женщин? А почему нельзя сразу садить и закручивать вам руки? Можете объяснить это выборочное беззаконие? Не понимаю, вроде абсолют авторитаризма, а вы всё ещё без сломанной конечности.Вот я видела как по телеку мужик дубасил женщину. Почему Вас не арестовали? Вы вообще мужчина, если не дубасите женщин?



ви на мене то не переводьте стрілки з усіх сил намагаючись змінити тему.

конкретно відповідайте на поставлене питання - чому звичайних людей можна незаконно бусифікувати а з казнокрадами держава строго по закону. ви на мене то не переводьте стрілки з усіх сил намагаючись змінити тему.конкретно відповідайте на поставлене питання - чому звичайних людей можна незаконно бусифікувати а з казнокрадами держава строго по закону.

Знаете в чём вчера был прикол. Когда я придумала про мужчину вопрос. Я задумалась, а мужчина ли Вы. Есть определенное поведенческое несоответствие.Нельзя избивать людей. Если я являясь сотрудником компании Вас избила. А на форуме Летусрок орет что все сотрудники моей компании избивают клиентов, ну а дальше делает многозначительное умозаключение что все компании избивают клиентов. То? Может всё-таки жертва по процедуре напишет заявление и прекратит клоунаду. Копейка это не Вы?