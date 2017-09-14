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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9916991799189919

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 39
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
36%
14
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:27

  detroytred написав:Тобто діючій владі важливіше зберігати легальність, ніж втрачати легитимність.
Знов те саме, про що намагається достукатися Тестер - одним Закон, другим - цілесообразність.


нажаль дехто прикидається що не розуміє та з усіх сил намагається піддіти переходячи на особисті випади. аби тільки забовтати отаку поведінку влади.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:31

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:https://t.me/kiev_infoo/6662

Спокойно так в голову.
Чоловіку вистрілили в голову на заправці на Кільцевій дорозі, коли він підійшов до авто

Я ж говорю, как и tester, все мужики долбоебы. На ролике это отчётливо видно. Надо арестовать лапочку Летусрока он же мужчина, соответственно склонен к совершению хладнокровного убийства.

тот редкий случай, когда я полностью с вами согласен. все войны, убийства, грабежи, насилие, всё, что в мире ужасного творят мужики

Ви не помітили головного)))
Підміну предмету.
Мова з боку Тестера була про посадовців. Чому до посадовців не застосовується той же підхід.
Посадовцями до посадовців!!!

Але опонент підмінив предмет на такого ж непосадовця -- Летусрока, мужиків.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:31

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:31

  flyman написав:а для цього підняти податки тим хто ще залишився та працює в білу


ну без грошей війни не виграти. але якщо в мішку діра - то нам ніколи його не наповнити. не там зраду шукаєте.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:32

  stm написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Если отойти от этого требования, то stm правильно писала - можно обвинить вас в чём угодно, избить, ещё что. Можно и в тюрьму посадить в целях профилактики и предотвращения. Это уже проходили.
Вот вам простая и ясная разница между гражданином, задержанным ТЦК, и "казнокрадом" (кавычки потому, что он, возможно, и не казнокрад - от того, что его кто-то обвинил, он ещё не стал преступником).
Надеюсь, вы не хотите жить в системе, где для вашего заключения в тюрьму лет на 10 было бы достаточно обвинения со стороны stm, что вы её изнасиловали.


кстати. это вам просто хочется так думать что тцк лупит-пакует только злостных ухылянтов. что бы хоть как то оправдаться в своих глазах.
но по факту - никто не знает точно причин. есть только видео уже упаковки.
и все так и выглядит как описывает стм - тцкашник сам обвинил по каким угодно только ему одному ведомым причинам и привел приговор в исполнение. а там среди причин может быть хоть план на бусификацию, хоть плохое настроение или банально жене новый айфон нужно.
но опять же - а с казнокрадами цацкаются. сцат. это не работягу по пути домой запаковать. там государство добро не дает стыдливо прикрывая глаза. там же свои казнокрадят. как же их лапочек бусифицировать. низзя.

Как же с Летусроком лапочкой? Я по телевизору видела как мужик лупит женщину. Скажете что такого не было? Почему мы не сдадим Летусрока, он точно мужчина и не скрывает, в отличии от Вашего, мы как с моим феминитивом не разобрались с сенсом, так и с Вашим тяжело. Как мне к Вам обращаться? Уважаемый(я) можно и они, у нас в полном авторитаризме есть и такое.


кроме личных выпадов ответ по существу будет?

ЗЫ
хотя вы уже вскрылись :mrgreen:
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Так я в Чернігові, коли була торба, нагадаю 24.02.2022-15.03.2022, теж сидів на дивані

тобто ти хотів написати "сидів у черзі на запис в ТРО"? чи все ж ні
так ти у нас потужний, як Коля Котлета не менше (той що Херсон брав і з мукачіського котла вийшов). На вас двох все й тримається, молимося за вас
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:35

  ЛАД написав:
  Bobua написав:Цікава інфо...
https://www.facebook.com/story.php?stor ... 3949980279

Якщо коротко -- в Україні вже виробляють купу 120мм мін.
А міноборони не закуповує.
І мінометникам на фронті нічим стріляти.

Дивовижне свинство.

І знову схоже на саботаж... 😒

Не знаю, откуда к журналистки ТСН Юлии Кириенко сведения о том, что склады трещат от мин, а "держав не замовляє".
Я сегодня (viewtopic.php?p=5767786#p5767786) приводил цитату из интервью директора компании "Українська бронетехніка", где он говорил, что "потужності підприємства з виробництва мінометів завантажені на 100% до кінця 2024 року. Наступного року виробництво вже законтрактовано на 50-70%". Сомневаюсь, что законтрактовали миномёты, а мины "забыли".
Он там ещё и такое сказал: "Фактично єдиними імпортними компонентами залишаються порох і вибухівка." Эти компоненты, насколько читал, сегодня дефицитны во всём мире, кроме, возможно, Китая.
О нехватке 120-мм миномётов и мин я слышал от бойцов ещё год назад. Да и вообще о снарядном голоде у нас говорят постоянно.
Так, может, не стоит сразу о "свинстве" и "саботаже"?
Может, надо разобраться?


Я бачу саботаж на фронті.
Солдатів (багатьох бригад) не вчать ґрунтовно як не викривати себе безпілотникам...
Та й накази видають схожі на злочинні (займати надто видимі місця і “триматись” мало чи не оточенні, замість відступити...)
І навіть при копанні бліндажів, але дрібніший -- інструменти на місці не надають не залишають, води і їжі мало додають, навіть коли завозять тонну колод...

То чому й мене мають бути сумніви про саботаж в тилах? Де його, мабуть, ще легше приховати.
Один чувак з однієї компанії -- це ще показник...
Bobua
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