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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 99169917991899199920 ... 9922>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 39
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
36%
14
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://t.me/kiev_infoo/6662

Спокойно так в голову.
Чоловіку вистрілили в голову на заправці на Кільцевій дорозі, коли він підійшов до авто
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 09:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Щодо побиття в тцк -- це цікаво. І неясно навіщо.

як навіщо, щоб погодився пройти ВЛК чи підписати бойову повістку (чи що там ще вони підписують)
  Bobua написав:Чи повинні тецекашними затриманих везти одразу в суд?

вони взагалі немають права когось затримувати
  Bobua написав:Крім того, якщо людина вперто хоче в суд -- то зробить собі сзч і піде. І скаже сцддям, що всі згоди були від побоїв-примусів.

ТЦК все рівно що буде потім, головне стоїть галочка що мобілізовано стільки то людей. і навіть якщо 90% з них помруть на полігоні від інсульту чи підуть в СЗЧ - це вже проблема інших
  Bobua написав:Якщо хабарник тікає чи б`є поліцію, яка намагається його затримати -- що з ним роблять?

неправильно: поліція якщо затримує хабарника то вже має підстави, а тут часто ситуація що ТЦК "запрошує" пройти, ти відмовляєшся, а вони незаконно скручують, балончиком в очі (якщо сильно пручаєшся) і в буса (причому без поліції).
В Мукачеві минулий тиждень лежачому з відстані 20 см залили очі газ.балончиком і закинули в буса. Відео при бажанні можна найти
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:00

  stm написав:
  tester7336 написав:
  stm написав:А почему нельзя сразу садить и закручивать вам руки? Можете объяснить это выборочное беззаконие? Не понимаю, вроде абсолют авторитаризма, а вы всё ещё без сломанной конечности.
Вот я видела как по телеку мужик дубасил женщину. Почему Вас не арестовали? Вы вообще мужчина, если не дубасите женщин?


ви на мене то не переводьте стрілки з усіх сил намагаючись змінити тему.
конкретно відповідайте на поставлене питання - чому звичайних людей можна незаконно бусифікувати а з казнокрадами держава строго по закону.

Знаете в чём вчера был прикол. Когда я придумала про мужчину вопрос. Я задумалась, а мужчина ли Вы. Есть определенное поведенческое несоответствие.
Нельзя избивать людей. Если я являясь сотрудником компании Вас избила. А на форуме Летусрок орет что все сотрудники моей компании избивают клиентов, ну а дальше делает многозначительное умозаключение что все компании избивают клиентов. То? Может всё-таки жертва по процедуре напишет заявление и прекратит клоунаду. Копейка это не Вы?


сколько бы вы не питались перейти на личностные выпады вам не размыть суть вопроса.
а вот ваша защита грудью казнокрадов "умиляет". и заставляет задуматься.
ответ будет почему тцк дана возможность без последствий незаконно бусифицировать а вот казнокрады только по законной процедуре?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:07

  tester7336 написав:
сколько бы вы не питались перейти на личностные выпады вам не размыть суть вопроса.
а вот ваша защита грудью казнокрадов "умиляет". и заставляет задуматься.
ответ будет почему тцк дана возможность без последствий незаконно бусифицировать а вот казнокрады только по законной процедуре?

Ваша защита грудью Летусрока умиляет не меньше. Вот Летусрока вообще трогать не надо, что это за беспредел, если я не могу добраться до Летусрока. Зачем Вы грудью, какого размера, кстати, его защищаете? Он вам так дорог? Вы с ним состоите в отношениях? Иначе непонятно.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:07

  stm написав:На сегодня в сопровождении полиции можно доставлять "клиента" в ТЦК. Почему отдельные ТЦК занимаются бегом с препятствиями я не понимаю, так же как и толпы людей нападающих на сотрудников ТЦК.
Является ли этот цирк политической необходимостью. Скорее всего да. Но точно никто ни мне, ни вам не отчитается.


вот и вскрылась девушка. а как долго пыталась спрыгнуть с ответа :lol:
и продолжив ее мысль что бы не мучить ее еще пол дня - то что мы наблюдаем по казнокрадам строго законную процедуру значит нет политической необходимости с ними бороться.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:19

  tester7336 написав:
  stm написав:На сегодня в сопровождении полиции можно доставлять "клиента" в ТЦК. Почему отдельные ТЦК занимаются бегом с препятствиями я не понимаю, так же как и толпы людей нападающих на сотрудников ТЦК.
Является ли этот цирк политической необходимостью. Скорее всего да. Но точно никто ни мне, ни вам не отчитается.


вот и вскрылась девушка. а как долго пыталась спрыгнуть с ответа :lol:
и продолжив ее мысль что бы не мучить ее еще пол дня - то что мы наблюдаем по казнокрадам строго законную процедуру значит нет политической необходимости с ними бороться.

Помоги мне разнести зраду по ролику Соколовой, я вижу там проблему но нихрена не умею так эмоционировать как Вы. Попросите новую методичку, побыстрее пожалуйста. И всё же надо посадить Летусрока пока он хладнокровно не убил пенсионера ради машины иначе Вы защищаете убийцу.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:25

  Letusrock написав:
  Bobua написав:Щодо побиття в тцк -- це цікаво. І неясно навіщо.

як навіщо, щоб погодився пройти ВЛК чи підписати бойову повістку (чи що там ще вони підписують)
  Bobua написав:Чи повинні тецекашними затриманих везти одразу в суд?

вони взагалі немають права когось затримувати
  Bobua написав:Крім того, якщо людина вперто хоче в суд -- то зробить собі сзч і піде. І скаже сцддям, що всі згоди були від побоїв-примусів.

ТЦК все рівно що буде потім, головне стоїть галочка що мобілізовано стільки то людей. і навіть якщо 90% з них помруть на полігоні від інсульту чи підуть в СЗЧ - це вже проблема інших
  Bobua написав:Якщо хабарник тікає чи б`є поліцію, яка намагається його затримати -- що з ним роблять?

неправильно: поліція якщо затримує хабарника то вже має підстави, а тут часто ситуація що ТЦК "запрошує" пройти, ти відмовляєшся, а вони незаконно скручують, балончиком в очі (якщо сильно пручаєшся) і в буса (причому без поліції).
В Мукачеві минулий тиждень лежачому з відстані 20 см залили очі газ.балончиком і закинули в буса. Відео при бажанні можна найти


От прям таки “запрошує”? 😁
Чи таки спочатку питає документи?

От всі тут раптом вирішили, що тцк пакує лише “хлопців з народу”, а хабарників та мажорів не чіпає.
Питання із зірочкою: як воно відрізняє їх всіх?
Чи може таки по документах? Які таки треба показати, коли питають?

В основі капіталізму лежить корупція. Пише Бадью Ален з Од Ланслен.
Отже, все просто: у крупних корупціонерів є гроші на документи. І дрібних, пересічних -- нема...
Ще у Том Круза є. Хтось може уявити, як його пакують в бусик в якійсь з “місій неможливих”?
Востаннє редагувалось Bobua в Сер 18 вер, 2024 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

вся страна переживала за сашеньку усика, разъезжающего по европе. сашеньке нужно в магазин, на море.
но вот оказия-с, будущего недо министра спорта, приняли поляки, которым, эмм..как это до попы регалии саши, вероятно с каким-нить метандиеноном, которым он закидывается для поддержания мышечной массы.
всполошились министры и послы и вытащили сашу из тюряги. слава богу живой
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:27

  detroytred написав:Тобто діючій владі важливіше зберігати легальність, ніж втрачати легитимність.
Знов те саме, про що намагається достукатися Тестер - одним Закон, другим - цілесообразність.


нажаль дехто прикидається що не розуміє та з усіх сил намагається піддіти переходячи на особисті випади. аби тільки забовтати отаку поведінку влади.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:31

Ви не помітили головного)))
Підміну предмету.
Мова з боку Тестера була про посадовців. Чому до посадовців не застосовується той же підхід.
Посадовцями до посадовців!!!

Але опонент підмінив предмет на такого ж непосадовця -- Летусрока, мужиків.
detroytred
 
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