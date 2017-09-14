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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 18 вер, 2024 10:31
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Wirująświatła
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Додано: Сер 18 вер, 2024 10:31
flyman написав:
а для цього підняти податки тим хто ще залишився та працює в білу
ну без грошей війни не виграти. але якщо в мішку діра - то нам ніколи його не наповнити. не там зраду шукаєте.
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tester7336
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Додано: Сер 18 вер, 2024 10:32
stm написав: tester7336 написав: ЛАД написав:
Если отойти от этого требования, то stm
правильно писала - можно обвинить вас в чём угодно, избить, ещё что. Можно и в тюрьму посадить в целях профилактики и предотвращения. Это уже проходили.
Вот вам простая и ясная разница между гражданином, задержанным ТЦК, и "казнокрадом" (кавычки потому, что он, возможно, и не казнокрад - от того, что его кто-то обвинил, он ещё не стал преступником).
Надеюсь, вы не хотите жить в системе, где для вашего заключения в тюрьму лет на 10 было бы достаточно обвинения со стороны stm
, что вы её изнасиловали.
кстати. это вам просто хочется так думать что тцк лупит-пакует только злостных ухылянтов. что бы хоть как то оправдаться в своих глазах.
но по факту - никто не знает точно причин. есть только видео уже упаковки.
и все так и выглядит как описывает стм - тцкашник сам обвинил по каким угодно только ему одному ведомым причинам и привел приговор в исполнение. а там среди причин может быть хоть план на бусификацию, хоть плохое настроение или банально жене новый айфон нужно.
но опять же - а с казнокрадами цацкаются. сцат. это не работягу по пути домой запаковать. там государство добро не дает стыдливо прикрывая глаза. там же свои казнокрадят. как же их лапочек бусифицировать. низзя.
Как же с Летусроком лапочкой? Я по телевизору видела как мужик лупит женщину. Скажете что такого не было? Почему мы не сдадим Летусрока, он точно мужчина и не скрывает, в отличии от Вашего, мы как с моим феминитивом не разобрались с сенсом, так и с Вашим тяжело. Как мне к Вам обращаться? Уважаемый(я) можно и они, у нас в полном авторитаризме есть и такое.
кроме личных выпадов ответ по существу будет?
ЗЫ
хотя вы уже вскрылись
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tester7336
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Додано: Сер 18 вер, 2024 10:35
pesikot написав:
Так я в Чернігові, коли була торба, нагадаю 24.02.2022-15.03.2022, теж сидів на дивані
тобто ти хотів написати "сидів у черзі на запис в ТРО"? чи все ж ні
так ти у нас потужний, як Коля Котлета не менше (той що Херсон брав і з мукачіського котла вийшов). На вас двох все й тримається, молимося за вас
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Letusrock
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Додано: Сер 18 вер, 2024 10:35
ЛАД написав:
Не знаю, откуда к журналистки ТСН Юлии Кириенко сведения о том, что склады трещат от мин, а "держав не замовляє".
Я сегодня (viewtopic.php?p=5767786#p5767786
) приводил цитату из интервью директора компании "Українська бронетехніка", где он говорил, что "потужності підприємства з виробництва мінометів завантажені на 100% до кінця 2024 року. Наступного року виробництво вже законтрактовано на 50-70%". Сомневаюсь, что законтрактовали миномёты, а мины "забыли".
Он там ещё и такое сказал: "Фактично єдиними імпортними компонентами залишаються порох і вибухівка." Эти компоненты, насколько читал, сегодня дефицитны во всём мире, кроме, возможно, Китая.
О нехватке 120-мм миномётов и мин я слышал от бойцов ещё год назад. Да и вообще о снарядном голоде у нас говорят постоянно.
Так, может, не стоит сразу о "свинстве" и "саботаже"?
Может, надо разобраться?
Я бачу саботаж на фронті.
Солдатів (багатьох бригад) не вчать ґрунтовно як не викривати себе безпілотникам...
Та й накази видають схожі на злочинні (займати надто видимі місця і “триматись” мало чи не оточенні, замість відступити...)
І навіть при копанні бліндажів, але дрібніший -- інструменти на місці не надають не залишають, води і їжі мало додають, навіть коли завозять тонну колод...
То чому й мене мають бути сумніви про саботаж в тилах? Де його, мабуть, ще легше приховати.
Один чувак з однієї компанії -- це ще показник...
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Bobua
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Додано: Сер 18 вер, 2024 10:37
tester7336 написав: detroytred написав:
Тобто діючій владі важливіше зберігати легальність, ніж втрачати легитимність.
Знов те саме, про що намагається достукатися Тестер - одним Закон, другим - цілесообразність.
нажаль дехто прикидається що не розуміє та з усіх сил намагається піддіти переходячи на особисті випади. аби тільки забовтати отаку поведінку влади.
Я якось вихваляв вас за логіку у мисленні .
Добре поставленна "мовна рама" , спритність у відповідях , несподівани повороти у сперечаннях .
..... чого ви такий нудний ?
Я вибачаюсь .
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Додано: Сер 18 вер, 2024 10:40
tester7336 написав: Shaman написав:
згоден, казнокрадів треба теж обов'язково бусіфікувати. коли дізнаємось, хто саме казнокрад. а до цього, як й до інших громадян
в смислє дізнаємся хто казнокрад?
а вам хтось повідомляє хто злісний ухилянт?
в нас є чудові детектори які самі все роблять. і рішают хто саме винуватий і приводять вирок у виконання. це наші золоті тцкашніки.
тому вони заходять в кабмін і гребуть всіх хто на їх погляд казнокрад.
чи гребти без суда і слідства можна тільки роботяг?
з форуму треба почати - тут є декілька знавців, як має працювати ТЦК. от будуть на практиці вивчати
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Додано: Сер 18 вер, 2024 10:40
Да, мне тоже обидно как при такой борьбе с беззаконием tester опустилась до защиты убийц, не меньше чем я казнокрадов...
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stm
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Додано: Сер 18 вер, 2024 10:44
Letusrock написав:
так можна доприйматись до такого що пн.корейські товариші будуть гризти ногті від заздрощів.
ну взагалі то це є. поліція має право провести адміністративне затримання. але ТІЛЬКИ поліція. і для цього потрібно дотримуватися процедури. з казнокрадами ж дотримуються?З набранням чинності Закону України від 11 квітня 2024 року № 3633-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" (далі – Закон № 3633), поліція, як виконувала свої обов’язки, закріплені в частині третій статті 38 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо доставляння до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП) за їх зверненнями (додаток 20 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1487 (далі – Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів) осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 (Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку), 210-1 (Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) так і продовжуватиме ці обов’язки виконувати.
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tester7336
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Додано: Сер 18 вер, 2024 10:49
Bobua написав:
От всі тут раптом вирішили, що тцк пакує лише “хлопців з народу”, а хабарників та мажорів не чіпає.
Питання із зірочкою: як воно відрізняє їх всіх?
Чи може таки по документах? Які таки треба показати, коли питають?
в принципі так, але це при умові що мажор візуально схожий на пересічного.
Наприклад у випадку машини за 50-100тис у.о. з номерами 0001 чи 7777, то скоріш за все хлопці навіть не будуть підходити і цікавитись документами
Недавно бачив відео з боді-камери, де в приватному секторі поліція з тцк побачила дядьку біля будинку що штовхав на тачці щось (газонну траву може) і вирішила його провірити. Але внєзапно дядько виявився депутатом міськради (всього лише), який всі 3 хв відео крив матом працівника тцк (чого ти з машини виліз до мене, немаєш права) та поліцайта, постійно замахуючись кулаком "зараз йо..бну". В результати поліцейські дуже чемно все таки переконали депутата нікого не бити
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Letusrock
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