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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 18 вер, 2024 10:54
Bobua написав:
От всі тут раптом вирішили, що тцк пакує лише “хлопців з народу”, а хабарників та мажорів не чіпає.
Питання із зірочкою: як воно відрізняє їх всіх?
Чи може таки по документах? Які таки треба показати, коли питають?
так казнокрады это ж первый сорт. бронированный.
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tester7336
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Додано: Сер 18 вер, 2024 10:58
tester7336 написав:
ви продовжуєте спроби вильнути тухесом замість дати пряму відповідь?
Я не защищаю казнокрадов. Казнокрады идут под следствием. Следствие дало подозрение 2 людям и делало выемку первичных документов. Зачем бусифицировать при подозрениях в казнокрадстве, я тоже логически объяснить не могу. Вы умнее, я зануднее. Подозрение в казнокрадстве, потом суд где казнокрада будет представлять адвокат с адвокатским свидетельством, если у казнокрада не будет возможности найти своего адвоката, государство наше авторитарное предоставит гос.адвоката для защиты прав даже казнокрада. Не поверите, но доведя дело бусифицированного до суда все эти глупости с адвокатами казнокрада действуют и в отношении ТЦКшника. Надо правда без эмоций правильно составить заявление, правильно открыть дело криминальное. Жить можно и фонтаном эмоций, но это прекрасно в личных отношениях которых Вы на форуме избегаете.
Итак, объясните мне почему Вы защищаете хладнокровного убийцу из ролика Бетона? Абсолютно не высказывает эмоций ролику Соколовой? У вас есть собственные мысли кроме почему не бусифицируют казнокрадов или заклинило?
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Додано: Сер 18 вер, 2024 11:01
Bobua написав:
От всі тут раптом вирішили, що тцк пакує лише “хлопців з народу”, а хабарників та мажорів не чіпає.
Питання із зірочкою: як воно відрізняє їх всіх?
Чи може таки по документах? Які таки треба показати, коли питають?
В сенсі як?))
Як і в усіх інших випадках з "хазяявами життя" по самих різних моментах цього життя.
*Хлопці-дівчата не з народу* дивляться))) на представників влади трошки)))))))))) інакше, ніж пересічні.
Ось по цій поведінці і відрізняють.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 11:02
Letusrock написав:
Ахтунг - зрада)) Костенко натякає що конвеєр невстигає постачати новачків, тому збільшувати час підготовки неможна
фізика 6й клас, закон сполучиних судин, але слуги буквар скурили, яка фізика?
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Додано: Сер 18 вер, 2024 11:02
tester7336 написав: Letusrock написав:
так можна доприйматись до такого що пн.корейські товариші будуть гризти ногті від заздрощів.
ну взагалі то це є. поліція має право провести адміністративне затримання. але ТІЛЬКИ поліція. і для цього потрібно дотримуватися процедури. з казнокрадами ж дотримуються?[u]доставляння до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП) за їх зверненнями
цікаво, "доставляння" щоби що?
припустимо чоловік переїхав від дружини жити окремо, ухиляється від виконання батьківських обовязків чи неналежно їх виконує (здається це теж адмін.порушення). Його поліція теж буде примусово доставляти до дитини в кімнату, щоб грався з нею та її виховував?
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Letusrock
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Додано: Сер 18 вер, 2024 11:08
Letusrock написав: Bobua написав:
От всі тут раптом вирішили, що тцк пакує лише “хлопців з народу”, а хабарників та мажорів не чіпає.
Питання із зірочкою: як воно відрізняє їх всіх?
Чи може таки по документах? Які таки треба показати, коли питають?
в принципі так, але це при умові що мажор візуально схожий на пересічного.
Наприклад у випадку машини за 50-100тис у.о. з номерами 0001 чи 7777, то скоріш за все хлопці навіть не будуть підходити і цікавитись документами
Недавно бачив відео з боді-камери, де в приватному секторі поліція з тцк побачила дядьку біля будинку що штовхав на тачці щось (газонну траву може) і вирішила його провірити. Але внєзапно дядько виявився депутатом міськради (всього лише), який всі 3 хв відео крив матом працівника тцк (чого ти з машини виліз до мене, немаєш права) та поліцайта, постійно замахуючись кулаком "зараз йо..бну". В результати поліцейські дуже чемно все таки переконали депутата нікого не бити
В точічку.
Бачив цей ролік.
Аналогічно є хоч і по іншому приводу -- роліки з Сашком з Харкова, який кошмарив "гаїшників"...
Навіть соромно за них було, коли отой Сашко реально бикував...
А от коли чоловік разом з дружиною та двома дітьми був зупинений за містом і лише!!! почав культурніше нікуди! просити надати посвідчення патрулю гайців (одна з них жінка), то був мордою в асфальт та кайданки, відділок і 4!! штрафи. По 185 та ін. зі стелі.
Діти з матір'ю лишились на дорозі за містом...
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Додано: Сер 18 вер, 2024 11:12
Letusrock
цікаво, "доставляння" щоби що?
А хто і де розглядає справу про адмінпправопорушення?
А де перебуває ВЛК?
Невже в санаторії «Бистріца»?
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Hotab
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Додано: Сер 18 вер, 2024 11:20
Hotab написав:
А хто і де розглядає справу про адмінпправопорушення?
то хай собі розглядають, а потім вишлють листом
Hotab написав:
А де перебуває ВЛК?
наприклад пересічний небажає на ВЛК, і взагалі ні в які приміщення тцк заходити нехоче і навіть готовий заплатити за свою примху любий штраф?
чи все ж таки кріпацтво відновили?
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Додано: Сер 18 вер, 2024 11:22
Letusrock написав: Hotab написав:
А хто і де розглядає справу про адмінпправопорушення?
то хай собі розглядають, а потім вишлють листом
Hotab написав:
А де перебуває ВЛК?
наприклад пересічний небажає на ВЛК, і взагалі ні в які приміщення тцк заходити нехоче і навіть готовий заплатити за свою примху любий штраф?
чи все ж таки кріпацтво відновили?
Так розглядати треба в присутності. Пояснення взяти.
А «припинити адмін порушення» теж же треба. А це ж треба довести його до стану «на обліку, влк є»
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Додано: Сер 18 вер, 2024 11:23
Letusrock написав: tester7336 написав: Letusrock написав:
так можна доприйматись до такого що пн.корейські товариші будуть гризти ногті від заздрощів.
ну взагалі то це є. поліція має право провести адміністративне затримання. але ТІЛЬКИ поліція. і для цього потрібно дотримуватися процедури. з казнокрадами ж дотримуються?[u]доставляння до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП) за їх зверненнями
цікаво, "доставляння" щоби що?
припустимо чоловік переїхав від дружини жити окремо, ухиляється від виконання батьківських обовязків чи неналежно їх виконує (здається це теж адмін.порушення). Його поліція теж буде примусово доставляти до дитини в кімнату, щоб грався з нею та її виховував?
Интересно, если у вас есть штрафы за превышение скорости почему Вас не садят за изнасилование? Нонсенс какой-то... Бетон абсолютно со мной согласен что пока Вы не убили хладнокровно пенсионера Вас надо изолировать. Правда если у testera глаза окажутся выразительнее, Бетон может поменять своё мнение )))
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