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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 18 вер, 2024 11:27
tester7336 написав: холява написав:
..... чого ви такий нудний ?
поиски аргументов и контраргументов это довольно интересная штука.
если кому то это скучно - значит не привык работать серым веществом.
так це пошуки аргументів, по якомусь питанню
а ти просто флудиш, намагаючись пов'язати взагалі різні питання
як в тому анекдотові - якщо тобі по голові дати, шнурки розв'яжуться чи ні?
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Додано: Сер 18 вер, 2024 11:28
Letusrock написав: Hotab написав:
А хто і де розглядає справу про адмінпправопорушення?
то хай собі розглядають, а потім вишлють листом
ви не вірно трактуєте. коли вам надіслали повістку і ви не явилися в строк то це вже адміністративне правопорушення. для цього не потрібен розгляд та суд.
після цього, як я вказав вище, згідно додатку 20 тцк офіційно повинно звернутися до поліції. і лише після цього поліція проводить адміністративне затримання та доставку до тцк. але це ж сіромахи - хто з ними буде дотримуватися Закону та процедур. це ж не казнокради.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 11:35
tester7336 написав:
ви не вірно трактуєте. коли вам надіслали повістку і ви не явилися в строк то це вже адміністративне правопорушення. для цього не потрібен розгляд та суд.
Я могу ошибаться, но моё серое вещество подумало и не согласно с вашим серым веществом в выделенном вопросе.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 11:35
Hotab написав: Letusrock написав: Hotab написав:
А хто і де розглядає справу про адмінпправопорушення?
то хай собі розглядають, а потім вишлють листом
Hotab написав:
А де перебуває ВЛК?
наприклад пересічний небажає на ВЛК, і взагалі ні в які приміщення тцк заходити нехоче і навіть готовий заплатити за свою примху любий штраф?
чи все ж таки кріпацтво відновили?
Так розглядати треба в присутності. Пояснення взяти.
А «припинити адмін порушення» теж же треба. А це ж треба довести його до стану «на обліку, влк є»
Но для этого, наверное, нужно полномочия на "довэдэння до стану" иметь?..
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Додано: Сер 18 вер, 2024 11:41
tester7336 написав:
згідно додатку 20 тцк офіційно повинно звернутися до поліції. і лише після цього поліція проводить адміністративне затримання та доставку до тцк
це зрозуміло, що вони додали до закону про цю "доставку", яка виглядає трохи натягнутою на глобус. По аналогії можна в різні законопроекти додати доставлення кого небудь в будь-яку точку України (в податкову, роддом, церкву, на кладовище, в цирк і так далі).
Суть в тому що наприклад вноситься в законопроект зміна наприклад "зобовязаний стрибнути з 15 поверху" і ми всі дружно будемо обговорювати в якому одязі краще стрибати, чому мажори не стрибають перші, чи можна відстрочку на місяць а потім стрибнути і т.д. А саме закручування гайок нічого не хвилює))
Востаннє редагувалось Letusrock
в Сер 18 вер, 2024 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 11:45
Hotab написав:
А «припинити адмін порушення» теж же треба.
силою будуть змушувати читати букви перед окулістом на ВЛК? для чого тоді штраф за відмову від ВЛК, якщо відмова не передбачена.
І ще одне, коли їздиш без водійського посвідчення то теж «припинити адмін порушення» це примусово відвезти в автошколу і там 2 місяці тримати закритим поки не здаш екзамен? чи є інший шлях))?
Востаннє редагувалось Letusrock
в Сер 18 вер, 2024 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 11:45
Letusrock написав: tester7336 написав:
згідно додатку 20 тцк офіційно повинно звернутися до поліції. і лише після цього поліція проводить адміністративне затримання та доставку до тцк
це зрозуміло, що вони додали до закону про цю "доставку", яка виглядає трохи натягнутою на гробус. По аналогії можна в різні законопроекти додати доставлення кого небудь в будь-яку точку України (в податкову, роддом, церкву, на кладовище, в цирк і так далі).
Суть в тому що наприклад вноситься в законопроект зміна наприклад "зобовязаний стрибнути з 15 поверху" і ми всі дружно будемо обговорювати в якому одязі краще стрибати, чому мажори не стрибають перші, чи можна відстрочку на місяць а потім стрибнути і т.д. А саме закручування гайок нічого не хвилює))
Какие прекрасные и нежные отношения, Вы тоже заметили что тестер за вас грудью? И вообще мужиков защищает, даже если они хладнокровно убили пенсионера, как я казнокрадов.
Востаннє редагувалось stm
в Сер 18 вер, 2024 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 11:45
Letusrock написав: tester7336 написав:
згідно додатку 20 тцк офіційно повинно звернутися до поліції. і лише після цього поліція проводить адміністративне затримання та доставку до тцк
це зрозуміло, що вони додали до закону про цю "доставку", яка виглядає трохи натягнутою на гробус. По аналогії можна в різні законопроекти додати доставлення кого небудь в будь-яку точку України (в податкову, роддом, церкву, на кладовище, в цирк і так далі).
Суть в тому що наприклад вноситься в законопроект зміна наприклад "зобовязаний стрибнути з 15 поверху" і ми всі дружно будемо обговорювати в якому одязі краще стрибати, чому мажори не стрибають перші, чи можна відстрочку на місяць а потім стрибнути і т.д. А саме закручування гайок нічого не хвилює))
Саме питання "віддати борг Родінє" залишилося в совку.
І ті хто оце питання піднімають самі дрімучі совки і мріють про відродження совєцкого ладу. Хоча самий головний недавно казав що "нічєго нє должєн"
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Додано: Сер 18 вер, 2024 11:47
stm написав: tester7336 написав:
ви не вірно трактуєте. коли вам надіслали повістку і ви не явилися в строк то це вже адміністративне правопорушення. для цього не потрібен розгляд та суд.
Я могу ошибаться, но моё серое вещество подумало и не согласно с вашим серым веществом в выделенном вопросе.
например есть ПДР. вы их нарушили что стало административным правонарушением. на вас наложили штраф. где тут было рассмотрение и суд что бы считать вас нарушителем и выписать штраф? есть просто доказательство - фотка где вы нарушили.
так и с тцк - есть факт повестки. есть не явка и в трехдневный срок не уведомлено про причины неявки. все - додаток 20 на полицию и админзадержание с доставкой. а вот если полиция не сможет провести админзадержание тогда уже суд с всеми арестами счетов и прочими прелестями.
контраргументируйте. ну или пусть юристы отсылками к Законам пояснят.
Востаннє редагувалось tester7336
в Сер 18 вер, 2024 11:58, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 11:49
tester7336 написав: stm написав: tester7336 написав:
ви не вірно трактуєте. коли вам надіслали повістку і ви не явилися в строк то це вже адміністративне правопорушення. для цього не потрібен розгляд та суд.
Я могу ошибаться, но моё серое вещество подумало и не согласно с вашим серым веществом в выделенном вопросе.
например есть ПДР. вы их нарушили что стало административным правонарушением. на вас наложили штраф. где тут было рассмотрение и суд что бы считать вас нарушителем и выписать штраф? есть просто доказательство - фотка где вы нарушили.
так и с тцк - есть факт повестки. есть не явка и в трехдневный срок не уведомлено про причины неявки. все - додаток 20 на полицию и админзадержание с доставкой. а вот если полиция не сможет провести админзадержание тогда уже суд с всеми арестами счетов и прочими прелестями.
контраргументируйте. ну или пусть юристы отсылками к Законам пояснят.
Не поверите но был суд и вы не явились и только после штраф. Именно аналогия с правами. У вас есть права водительские? У меня - нет.
Полицейский выписывает протокол, протокол идёт в суд, из суда приходит уведомление приглашение в суд, по неявке суд может принимать решение по протоколу и видео на штраф, не оплата штрафа может вести к принудительному взысканию штрафа исполнительной службой. У нас в авторитарном государстве так.
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