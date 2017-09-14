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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 18 вер, 2024 12:12
tester7336 написав:
............
мдаааа....
1. если идти по вашей логике так тогда и преступник не преступник - то палец на курок нажал. от палец и отвечает. а преступник не приделах.
"Госуда́рство — политическая форма устройства общества на определённой территории, суверенная форма публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения
, которому подчиняется всё население страны".
2. кто у нас в стране решает кто преступник а кто нет? ТЦК? или таки суд после сбора и предоставления доказательств?
с каких это пор у ТЦК есть законно право требовать пройти? и если кто то отказался - это дает право ТЦК человека избить и закинуть в бус? где в Законах такое записано???
И потом избивать в ТЦК что бы человек согласился - тоже законно?
я просто в шоке как народ одобрительно кивает головой на беспредел ТЦК к простому народу и стает на защиту казнокрадов.
3. а кто доказал вину того человека которого избили и в бус закинули? где судовое постановление?
я про это и пишу уже пол вечера - почему казнокрада нужно вину доказать собрав все доказательства и только после суда его можно назвать преступником а с рядовым гражданином такого нет - тупо по башке и в бус. и походу вам защитникам казнокрадов это не доходит.
4. с уклонистами делать то же что и с казнокрадами - собирать доказательства, идти в суд и пусть судья решает что с ним делать. а то какое то двуличие - как казнокрад так только суд а как рядовой гражданин так начинают оправдываться тем что срочно. так нам и деньги нужны срочно какие они воруют. почему подходы разные? в сотый раз спрашиваю.
Вы троллите или не умеете/не хотите понимать прочитанное? Или просто не читаете, а пишете своё?
1. Не очень понятно, о чём вы.
2. Уклонист не преступник, а нарушитель. ТЦК законного право требовать пройти не имеет. Тем более не имеет никакого права избивать. Одобрительного кивания головой у меня в посте и близко нет.
3. Отсутствие отметок в документах о взятии на учёт в ТЦК доказательств не требует. Они или есть или их нет. Для этого суд не нужен.
4. Подходы не разные. Посадить в тюрьму это наказание и такое решение принимает суд. Пока преступление не доказано, человек не преступник и наказывать его нельзя.
Призыв в армию это не наказание, уклониста не наказывают, а принуждают выполнить конституционную обязанность.
И у вас интересно звучит противопоставление - рядовой гражданин vs казнокрад. Рядовой гражданин не может быть казнокрадом?
Где вы у меня увидели зашиту казнокрадов тоже непонятно. Требование доказать вину это защита? Тогда я и вас защищаю от ложного обвинения stm
в изнасиловании. Или я должен сразу требовать для вас 10 лет тюрьмы?
И вы так и не ответили на вопрос, как провести мобилизацию, когда армия нужна сегодня, а не через полгода. Хорошо, что в 2022 нашлось достаточно Успіхов, которые не уклонялись, а пришли по повестке. А если бы не нашлись? Война уже давно была бы проиграна и вы бы все требования законности предъявляли бы российским войскам. Сомневаюсь, что вам понравился бы результат.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 12:13
Letusrock написав: tester7336 написав:
згідно додатку 20 тцк офіційно повинно звернутися до поліції. і лише після цього поліція проводить адміністративне затримання та доставку до тцк
це зрозуміло, що вони додали до закону про цю "доставку", яка виглядає трохи натягнутою на глобус. По аналогії можна в різні законопроекти додати доставлення кого небудь в будь-яку точку України (в податкову, роддом, церкву, на кладовище, в цирк і так далі).
Суть в тому що наприклад вноситься в законопроект зміна наприклад "зобовязаний стрибнути з 15 поверху" і ми всі дружно будемо обговорювати в якому одязі краще стрибати, чому мажори не стрибають перші, чи можна відстрочку на місяць а потім стрибнути і т.д. А саме закручування гайок нічого не хвилює))
Про привід нічого не було, а так виглядає як добровільно згодився
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Додано: Сер 18 вер, 2024 12:14
stm написав: tester7336 написав: stm написав:
Я могу ошибаться, но моё серое вещество подумало и не согласно с вашим серым веществом в выделенном вопросе.
например есть ПДР. вы их нарушили что стало административным правонарушением. на вас наложили штраф. где тут было рассмотрение и суд что бы считать вас нарушителем и выписать штраф? есть просто доказательство - фотка где вы нарушили.
так и с тцк - есть факт повестки. есть не явка и в трехдневный срок не уведомлено про причины неявки. все - додаток 20 на полицию и админзадержание с доставкой. а вот если полиция не сможет провести админзадержание тогда уже суд с всеми арестами счетов и прочими прелестями.
контраргументируйте. ну или пусть юристы отсылками к Законам пояснят.
Не поверите но был суд и вы не явились и только после штраф. Именно аналогия с правами. У вас есть права водительские? У меня - нет.
Полицейский выписывает протокол, протокол идёт в суд, из суда приходит уведомление приглашение в суд, по неявке суд может принимать решение по протоколу и видео на штраф, не оплата штрафа может вести к принудительному взысканию штрафа исполнительной службой. У нас в авторитарном государстве так.
Перепрошую, але ні. Суд щодо штрафів за порушення ПДР буде тільки якщо ви хочете його оскаржити.
А так протокол, штраф, квитанція і вперед в касу. В дії буде штраф до оплати вже того ж дня
П.С. Ніяка судова система не подужає розглядати кожне перевищення швидкості
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Додано: Сер 18 вер, 2024 12:15
stm написав:
Не поверите но был суд и вы не явились и только после штраф. Именно аналогия с правами. У вас есть права водительские? У меня - нет.
Полицейский выписывает протокол, протокол идёт в суд, из суда приходит уведомление приглашение в суд, по неявке суд может принимать решение по протоколу и видео на штраф, не оплата штрафа может вести к принудительному взысканию штрафа исполнительной службой. У нас в авторитарном государстве так.
Розділ III. ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 235. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про зіпсуття військово-облікових документів чи втрату їх з необережності (статті 210, 210-1, 211 (крім правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі Служби безпеки України або Служби зовнішньої розвідки України).
Від імені територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
{Стаття 235 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 2010-11 від 03.04.86, № 7542-11 від 19.05.89, № 1369-12 від 29.07.91, № 1818-12 від 15.11.91; в редакції Закону № 308/97-ВР від 04.06.97; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2197-IV від 18.11.2004, № 1014-V від 11.05.2007, № 1275-VII від 20.05.2014; в редакції Закону № 1357-IX від 30.03.2021}
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ну и заодно найдите почитайте что может полиция по админ нарушениям.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 12:18
Бетон написав:
............
Вы пришли к выводу, что все заранее уголовники, кроме казнокрадов.
Э
Интересное умозаключение.
Stm, значит, уголовник.
Такого вывода у меня и близко нет.
Уклонисты не уголовники, а нарушители. Поэтому их не отдают под суд и не сажают в тюрьму, а приводят в ТЦК.
Казнокрад - уголовник. Поэтому - суд и (при доказанной вине) тюрьма.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 12:20
ЛАД написав: tester7336 написав:
............
мдаааа....
1. если идти по вашей логике так тогда и преступник не преступник - то палец на курок нажал. от палец и отвечает. а преступник не приделах.
"Госуда́рство — политическая форма устройства общества на определённой территории, суверенная форма публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения
, которому подчиняется всё население страны".
2. кто у нас в стране решает кто преступник а кто нет? ТЦК? или таки суд после сбора и предоставления доказательств?
с каких это пор у ТЦК есть законно право требовать пройти? и если кто то отказался - это дает право ТЦК человека избить и закинуть в бус? где в Законах такое записано???
И потом избивать в ТЦК что бы человек согласился - тоже законно?
я просто в шоке как народ одобрительно кивает головой на беспредел ТЦК к простому народу и стает на защиту казнокрадов.
3. а кто доказал вину того человека которого избили и в бус закинули? где судовое постановление?
я про это и пишу уже пол вечера - почему казнокрада нужно вину доказать собрав все доказательства и только после суда его можно назвать преступником а с рядовым гражданином такого нет - тупо по башке и в бус. и походу вам защитникам казнокрадов это не доходит.
4. с уклонистами делать то же что и с казнокрадами - собирать доказательства, идти в суд и пусть судья решает что с ним делать. а то какое то двуличие - как казнокрад так только суд а как рядовой гражданин так начинают оправдываться тем что срочно. так нам и деньги нужны срочно какие они воруют. почему подходы разные? в сотый раз спрашиваю.
Вы троллите или не умеете/не хотите понимать прочитанное? Или просто не читаете, а пишете своё?
1. Не очень понятно, о чём вы.
2. Уклонист не преступник, а нарушитель. ТЦК законного право требовать пройти не имеет. Тем более не имеет никакого права избивать. Одобрительного кивания головой у меня в посте и близко нет.
3. Отсутствие отметок в документах о взятии на учёт в ТЦК доказательств не требует. Они или есть или их нет. Для этого суд не нужен.
4. Подходы не разные. Посадить в тюрьму это наказание и такое решение принимает суд. Пока преступление не доказано, человек не преступник и наказывать его нельзя.
Призыв в армию это не наказание, уклониста не наказывают, а принуждают выполнить конституционную обязанность.
И у вас интересно звучит противопоставление - рядовой гражданин vs казнокрад. Рядовой гражданин не может быть казнокрадом?
Где вы у меня увидели зашиту казнокрадов тоже непонятно. Требование доказать вину это защита? Тогда я и вас защищаю от ложного обвинения stm
в изнасиловании. Или я должен сразу требовать для вас 10 лет тюрьмы?
И вы так и не ответили на вопрос, как провести мобилизацию, когда армия нужна сегодня, а не через полгода. Хорошо, что в 2022 нашлось достаточно Успіхов, которые не уклонялись, а пришли по повестке. А если бы не нашлись? Война уже давно была бы проиграна и вы бы все требования законности предъявляли бы российским войскам. Сомневаюсь, что вам понравился бы результат.
ВЛАД , ви в 20 чи в 21 сторіччі останній раз були в військові/тцк ? Від цього залежить ставлення до Закону чи закону,до військових і служби. Якщо перший варіант,то у вас підміна понять, Закон повинен однаково працювати для бідних/багатих або ухилянтів/корупціонерів. Коли обом будуть спочатку бити в морду чи принижувати,залишати по декілька днів без води і їжі , однаково ставлення - саме тоді буде початок справедливого розподілу, фактично корупціонер якому вручили підозру отримує статус й надалі торгується за суму. Ухилянт має спочатку отримати психічний тиск,потім вирішують чи є кошти ,далі тільки казино.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 12:24
ЛАД написав: Бетон написав:
............
Вы пришли к выводу, что все заранее уголовники, кроме казнокрадов.
Э
Интересное умозаключение.
Stm, значит, уголовник.
Такого вывода у меня и близко нет.
Уклонисты не уголовники, а нарушители. Поэтому их не отдают под суд и не сажают в тюрьму, а приводят в ТЦК.
Казнокрад - уголовник. Поэтому - суд и (при доказанной вине) тюрьма.
Ухилянт це кримінальна стаття , якщо спіймали на кордоні це адміністративне правопорушення. Чиновник який вкрав під час військового стану не заслуговує на будь-який окрім арешту вид відокремлення від суспільства. Посібник,це той хто уповільнює процес від отримання обвинувачення і обвинувального акту до справжнього вироку
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Додано: Сер 18 вер, 2024 12:25
ЛАД написав:
И вы так и не ответили на вопрос, как провести мобилизацию, когда армия нужна сегодня, а не через полгода.
для начала нужно определится что ставится во главу угла
военная целесообразность или законность.
и тогда эту сову натягивать на всех. и на уклонистов и на казнокрадов и на всех прочих.
а не "Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали"
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Додано: Сер 18 вер, 2024 12:26
tester7336 написав: stm написав:
Не поверите но был суд и вы не явились и только после штраф. Именно аналогия с правами. У вас есть права водительские? У меня - нет.
Полицейский выписывает протокол, протокол идёт в суд, из суда приходит уведомление приглашение в суд, по неявке суд может принимать решение по протоколу и видео на штраф, не оплата штрафа может вести к принудительному взысканию штрафа исполнительной службой. У нас в авторитарном государстве так.
Розділ III. ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 235. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про зіпсуття військово-облікових документів чи втрату їх з необережності (статті 210, 210-1, 211 (крім правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі Служби безпеки України або Служби зовнішньої розвідки України).
Від імені територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
{Стаття 235 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 2010-11 від 03.04.86, № 7542-11 від 19.05.89, № 1369-12 від 29.07.91, № 1818-12 від 15.11.91; в редакції Закону № 308/97-ВР від 04.06.97; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2197-IV від 18.11.2004, № 1014-V від 11.05.2007, № 1275-VII від 20.05.2014; в редакції Закону № 1357-IX від 30.03.2021}
ЗЫ
ну и заодно найдите почитайте что может полиция по админ нарушениям.
У вас є право знати хто у вас питає про ваші дані,до повного ознайомлення,ви в свою чергу в публіцистичному місці маєте право на відеозйомку, проте Вас беруть "на понт" , коли відмовляються надавати інформацію на усний запит ,так само коли надають недостовірну інформацію.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 12:28
tester7336 написав: ЛАД написав:
И вы так и не ответили на вопрос, как провести мобилизацию, когда армия нужна сегодня, а не через полгода.
для начала нужно определится что ставится во главу угла
военная целесообразность или законность.
и тогда эту сову натягивать на всех. и на уклонистов и на казнокрадов и на всех прочих.
а не "Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали"
Стоїть мета засудити лише ухилянтів,не розбиратися з іншими людьми,так само відокремити як окрему групу серед чоловіків із числа військовозобов'язаних.
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