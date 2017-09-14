andrijk777 написав:Вчора Девід Венс дав інтерв'ю, де у нього прямо спитали про "план Трампа" Ось що він сказав: -РПВ на сьогоднішній лінії війни -Україна не вступає в НАТО -Україна дає гарантії РФ!!!, не пам'ятаю які -Європа відбудовує Україну після війни
Умови достатньо неприємні для України. Але я все-рівно за Трампа, бо Камела взагалі ніякого плану не має. Краще поганий план ніж ніякий.
А ще вчора Трамп з Кеннеді кричали, що не можна дозволяти Україні стріляти по території РФ. Але ти все одно за Трампа...
andrijk777 написав:Вчора Девід Венс дав інтерв'ю, де у нього прямо спитали про "план Трампа" Ось що він сказав: -РПВ на сьогоднішній лінії війни -Україна не вступає в НАТО -Україна дає гарантії РФ!!!, не пам'ятаю які -Європа відбудовує Україну після війни
Умови достатньо неприємні для України. Але я все-рівно за Трампа, бо Камела взагалі ніякого плану не має. Краще поганий план ніж ніякий.
А ще вчора Трамп з Кеннеді кричали, що не можна дозволяти Україні стріляти по території РФ. Але ти все одно за Трампа...
а що Байден надав дозвіл? все що треба знати про Байдена і партію демократів.
з.і Трамп одна приватна особа, а Вентс інша. А Байден поточний Президент США.
⚡️Для досягнення такого феєричного результату на складах в місті Торопєц, Сили оборони задіяли в атаці понад 100 БПЛА українського виробництва — джерела РБК. А сосіяни офіційно збили тільки 54. Тобто, половина безпілотників пройшла через сосіянське Пе-Ве-О. Чудовий результат! 🫡https://t.me/operativnoZSU/
ЛАД написав: Ну и stm задавала правильный вопрос, что делать, если человек упорно уклоняется от призыва. Штрафовать в соответствии с сегодняшним законом? Раз, другой, повестка в суд, неявка, решение о принудительной доставке в суд и т.д. В мирное время так и надо, чтобы приучить людей выполнять законы. Сегодня призвать в армию надо срочно. Что делать?
Ви як і stm знаєте , що робити- міняти закон. Приймати новий закон і надавати тцк повноваження застосовувати силу при доставці ухилянтів. Чому це не робиться? Щоб мобілізацією управляти в ручному режимі, щоб не було бусифікації прібліжонних до влади. Вони думають , що роблять цим благу справу. ) Но передаючи ініціативу на виконавців од тцк влада тєряє легітимність. Бардак не можно допускати бо він розмножається.
Возможно, и надо. А не делают, вероятно, чтобы не плодить органы, имеющие право застосовувати силу, и поводы, по которым силу можно застосовувати. Можно далеко зайти. Возможно, право доставить уклониста в ТЦК и разрешение применять силу в этой ситуации стоило бы дать. Но я не юрист. Не берусь судить, к каким последствиям это приведёт, не будет ли противоречия с другими законами. Вряд ли причина в том, "Щоб мобілізацією управляти в ручному режимі, щоб не було бусифікації прібліжонних до влади". Это можно сделать гораздо проще - предоставить всем "приближённым" бронь. Проще и надёжнее. А сейчас этого "приближённого" (если нет брони) могут случайно спутать с "пересичным" и выписать ему трындюлей. "передаючи ініціативу на виконавців од тцк влада тєряє легітимність. Бардак не можно допускати бо він розмножається" - тут полностью согласен с Вами.
Faceless написав:Перепрошую, але ні. Суд щодо штрафів за порушення ПДР буде тільки якщо ви хочете його оскаржити. А так протокол, штраф, квитанція і вперед в касу. В дії буде штраф до оплати вже того ж дня П.С. Ніяка судова система не подужає розглядати кожне перевищення швидкості
Согласна, но штраф это результат постанови. Т.е. полиция выписывает протокол, потом орган МВФ формирует постанову на штраф. Я как раз ошиблась в суде, как единственном органе. Но не ошиблась в идее. Штраф - денежное наказание. Но это результат рассмотрения доказательств и постанова на вынесение штрафа - это документ. С кьюар кодом как у судебного решения.
stm написав:........... Подозреваю что там сложнее в пересмотре всех законов и подзаконных актов. На сегодня в сопровождении полиции можно доставлять "клиента" в ТЦК. Почему отдельные ТЦК занимаются бегом с препятствиями я не понимаю, так же как и толпы людей нападающих на сотрудников ТЦК. Является ли этот цирк политической необходимостью. Скорее всего да. Но точно никто ни мне, ни вам не отчитается.
политической необходимости в таком цирке, скорее всего, нет. Он вреден. сложнее в пересмотре всех законов почти наверняка есть. Кстати, не уверен, есть ли у полиции право доставлять людей с улицы в ТЦК.
fler написав:⚡️Для досягнення такого феєричного результату на складах в місті Торопєц, Сили оборони задіяли в атаці понад 100 БПЛА українського виробництва — джерела РБК. А сосіяни офіційно збили тільки 54. Тобто, половина безпілотників пройшла через сосіянське Пе-Ве-О. Чудовий результат! 🫡https://t.me/operativnoZSU/
Де той казковий довбо.об, що писав тут про постачання 50 дронів на місяць?
Не знаю хто писав тут, але про 50 на місяць конкретно моделей Мавік3Т за конкретний період заявив оцей нардеп: "Шановна Агенція оборонних закупівель, чи можете ви пояснити, як так сталося, що за останній місяць (з 16 серпня по 16 вересня) ЗСУ отримало від Міністерства оборони аж 50 (пʼятдесят) дронів Mavic 3T? Не 50 000, не 5000, і навіть не 500, а 50 сраних "мавіків три-те" на всю армію? Це по пів "Мавіка" на бригаду? Чи по чверті мавіка? При тому, що раніше постачання таких дронів вимірялося тисячами, а тепер – 50 штук? Хто за це відповість?", – порушує питання Гудименко. https://www.5.ua/polityka/khto-za-tse-v ... 34520.html
ЛАД написав: Ну и stm задавала правильный вопрос, что делать, если человек упорно уклоняется от призыва. Штрафовать в соответствии с сегодняшним законом? Раз, другой, повестка в суд, неявка, решение о принудительной доставке в суд и т.д. В мирное время так и надо, чтобы приучить людей выполнять законы. Сегодня призвать в армию надо срочно. Что делать?
Ви як і stm знаєте , що робити- міняти закон. Приймати новий закон і надавати тцк повноваження застосовувати силу при доставці ухилянтів. Чому це не робиться? Щоб мобілізацією управляти в ручному режимі, щоб не було бусифікації прібліжонних до влади. Вони думають , що роблять цим благу справу. ) Но передаючи ініціативу на виконавців од тцк влада тєряє легітимність. Бардак не можно допускати бо він розмножається.
... Это можно сделать гораздо проще - предоставить всем "приближённым" бронь. Проще и надёжнее. А сейчас этого "приближённого" (если нет брони) могут случайно спутать с "пересичным" и выписать ему трындюлей. "передаючи ініціативу на виконавців од тцк влада тєряє легітимність. Бардак не можно допускати бо він розмножається" - тут полностью согласен с Вами.
Вот это и будет "сортовой мобилизацией". Сейчас же власти надеются пропетлять по древнему "это бояре (тцк) плохие. царь-то -- хороший".