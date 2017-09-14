Faceless написав:Перепрошую, але ні. Суд щодо штрафів за порушення ПДР буде тільки якщо ви хочете його оскаржити. А так протокол, штраф, квитанція і вперед в касу. В дії буде штраф до оплати вже того ж дня П.С. Ніяка судова система не подужає розглядати кожне перевищення швидкості
Согласна, но штраф это результат постанови. Т.е. полиция выписывает протокол, потом орган МВФ формирует постанову на штраф. Я как раз ошиблась в суде, как единственном органе. Но не ошиблась в идее. Штраф - денежное наказание. Но это результат рассмотрения доказательств и постанова на вынесение штрафа - это документ. С кьюар кодом как у судебного решения.
Також ВИ забули що можна подати клопотання щодо перенесення розгляду справи та клопотання про залучення захисника,в першу чергу вам повинні погодити час та місце, і до Постанови може не дійти питання
Бетон написав:вся страна переживала за сашеньку усика, разъезжающего по европе. сашеньке нужно в магазин, на море. но вот оказия-с, будущего недо министра спорта, приняли поляки, которым, эмм..как это до попы регалии саши, вероятно с каким-нить метандиеноном, которым он закидывается для поддержания мышечной массы. всполошились министры и послы и вытащили сашу из тюряги. слава богу живой
Джерело повідомило, що Усику і його тренеру Сергію Лапіну відмовили в посадці на літак до Валенсії, де він має розпочати підготовку до матчу-реваншу з Тайсоном Ф'юрі, після того, як співробітник авіакомпанії встановив, що вони не придатні для здійснення подорожі. https://champion.com.ua/ukr/boxing/usik ... n-1011126/
stm написав:........... Подозреваю что там сложнее в пересмотре всех законов и подзаконных актов. На сегодня в сопровождении полиции можно доставлять "клиента" в ТЦК. Почему отдельные ТЦК занимаются бегом с препятствиями я не понимаю, так же как и толпы людей нападающих на сотрудников ТЦК. Является ли этот цирк политической необходимостью. Скорее всего да. Но точно никто ни мне, ни вам не отчитается.
политической необходимости в таком цирке, скорее всего, нет. Он вреден. сложнее в пересмотре всех законов почти наверняка есть. Кстати, не уверен, есть ли у полиции право доставлять людей с улицы в ТЦК.
? Ст.17 КУ Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
Тцк ніяк не може "... бути використані для обмеження прав і свобод громадян".
Знак ? --- тому що --- а якщо тцк самі себе використовують?)))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 18 вер, 2024 12:57, всього редагувалось 1 раз.
[quote="5768224:ЛАД"][quote="5768102:detroytred"] .......... З.и. і да -- тут знов класика від влади: зробити частину справи (закон), але не надати законних повноцінних інструментів реалізації. .........[/quote] Инструменты реализации есть, но уж слишком долгоиграющие. А результат нужен даже не сегодня, а ещё вчера. Поэтому инструментами не пользуются, а работают незаконными методами.[/quote]. Витребування грошових коштів це який вид заохочення? Чому ухилянтам на місці дають змогу виплатами отримати відстрочку від бусифікації?
Здорові, як лосі: чи допоможе мобілізація військових пенсіонерів посилити військо
Якщо раніше військовий пенсіонер, маючи пільги, міг влаштуватись на іншу роботу, то тепер його можуть мобілізувати. Причому у них зберігається пенсія та додається грошове забезпечення.
"Пенсіонери силових структур, як правило, здорові, як лосі. Ну, принаймні, у 45 років. Перебувають у гарній фізичній формі, мають певні бойові навички, а іноді й унікальні військово-облікові спеціальності. Це серйозний мобілізаційний резерв і те, що їх раніше, від початку великої війни, не призивали — це неподобство"
В ТЦК та СП добре ставляться до такої ідеї.
"Ставлюся повністю позитивно. Якщо здоров'я дозволяє — чому ні? Держава їх навчала, вкладала гроші. Цивільні ровесники можуть служити до 60 років, а силовики що — не люди?" , — зазначає співробітник одного з обласних військкоматів. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/668 ... nyu-armiji
Востаннє редагувалось jump в Сер 18 вер, 2024 12:59, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:........... Подозреваю что там сложнее в пересмотре всех законов и подзаконных актов. На сегодня в сопровождении полиции можно доставлять "клиента" в ТЦК. Почему отдельные ТЦК занимаются бегом с препятствиями я не понимаю, так же как и толпы людей нападающих на сотрудников ТЦК. Является ли этот цирк политической необходимостью. Скорее всего да. Но точно никто ни мне, ни вам не отчитается.
Кстати, не уверен, есть ли у полиции право доставлять людей с улицы в ТЦК.
"людей с улицы" - это что/кто? Должно быть обращение от тцкшников по установленной форме. При этом: доставлять могут, а вот удерживать в помещени - уже ни они ни тцкшники права не имеют.
Працівники військкоматів, самі мають побувати на фронті замість того, аби надсилали туди перших-ліпших впійманих невмотивованих чоловіків. Він дуже негативно ставиться до того, що співробітники військкоматів "пакують" усіх без розбору чоловіків, які згодом опиняються у бойових підрозділах та своїм небажанням воювати підставляють як себе, так і товаришів по службі.
"ТЦК треба самим для початку на передовій побувати. Наскільки я знаю, більша частина не брала участь в бойових, вони навіть не знають, що це таке. Їм би зловити людину, поставити галочку і прозвітувати перед керівництвом", — зазначив військовий.
Також "Пітбуль" пропонує відправляти на поле бою поліцейських, бо, за його словами, їх забагато для підтримання порядку на вулицях й вони вже навчені воювати.
jump написав:Здорові, як лосі: чи допоможе мобілізація військових пенсіонерів посилити військо
Якщо раніше військовий пенсіонер, маючи пільги, міг влаштуватись на іншу роботу, то тепер його можуть мобілізувати. Причому у них зберігається пенсія та додається грошове забезпечення.
"Пенсіонери силових структур, як правило, здорові, як лосі. Ну, принаймні, у 45 років. Перебувають у гарній фізичній формі, мають певні бойові навички, а іноді й унікальні військово-облікові спеціальності. Це серйозний мобілізаційний резерв і те, що їх раніше, від початку великої війни, не призивали — це неподобство"
В ТЦК та СП добре ставляться до такої ідеї.
"Ставлюся повністю позитивно. Якщо здоров'я дозволяє — чому ні? Держава їх навчала, вкладала гроші. Цивільні ровесники можуть служити до 60 років, а силовики що — не люди?" , — зазначає співробітник одного з обласних військкоматів. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/668 ... nyu-armiji
згадали про рожевощоких цицькоцмудильників, з чого б це?
jump написав:Здорові, як лосі: чи допоможе мобілізація військових пенсіонерів посилити військо
Якщо раніше військовий пенсіонер, маючи пільги, міг влаштуватись на іншу роботу, то тепер його можуть мобілізувати. Причому у них зберігається пенсія та додається грошове забезпечення.
"Пенсіонери силових структур, як правило, здорові, як лосі. Ну, принаймні, у 45 років. Перебувають у гарній фізичній формі, мають певні бойові навички, а іноді й унікальні військово-облікові спеціальності. Це серйозний мобілізаційний резерв і те, що їх раніше, від початку великої війни, не призивали — це неподобство"
В ТЦК та СП добре ставляться до такої ідеї.
"Ставлюся повністю позитивно. Якщо здоров'я дозволяє — чому ні? Держава їх навчала, вкладала гроші. Цивільні ровесники можуть служити до 60 років, а силовики що — не люди?" , — зазначає співробітник одного з обласних військкоматів. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/668 ... nyu-armiji
Що за цирк. Про яке "тепер" мова? Яка нова ідея-то?
Завжди могли і мобілізували воєнпенсів. Мобілізували, мобілізують і будуть мобілізувати воєнпенсів.
Ви самі-то статтю читали? Ключове там і мова там про те, що тепер і "а от в інших силовиків (СБУ, МВС) був власний облік.".