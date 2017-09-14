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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9922992399249925>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 39
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
36%
14
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 12:54

  stm написав:
  Faceless написав:Перепрошую, але ні. Суд щодо штрафів за порушення ПДР буде тільки якщо ви хочете його оскаржити.
А так протокол, штраф, квитанція і вперед в касу. В дії буде штраф до оплати вже того ж дня
П.С. Ніяка судова система не подужає розглядати кожне перевищення швидкості

Согласна, но штраф это результат постанови. Т.е. полиция выписывает протокол, потом орган МВФ формирует постанову на штраф. Я как раз ошиблась в суде, как единственном органе. Но не ошиблась в идее. Штраф - денежное наказание. Но это результат рассмотрения доказательств и постанова на вынесение штрафа - это документ. С кьюар кодом как у судебного решения.

Також ВИ забули що можна подати клопотання щодо перенесення розгляду справи та клопотання про залучення захисника,в першу чергу вам повинні погодити час та місце, і до Постанови може не дійти питання
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 12:55

  detroytred написав:..........
З.и. і да -- тут знов класика від влади: зробити частину справи (закон), але не надати законних повноцінних інструментів реалізації.
.........

Инструменты реализации есть, но уж слишком долгоиграющие. А результат нужен даже не сегодня, а ещё вчера. Поэтому инструментами не пользуются, а работают незаконными методами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 12:56

  Бетон написав:вся страна переживала за сашеньку усика, разъезжающего по европе. сашеньке нужно в магазин, на море.
но вот оказия-с, будущего недо министра спорта, приняли поляки, которым, эмм..как это до попы регалии саши, вероятно с каким-нить метандиеноном, которым он закидывается для поддержания мышечной массы.
всполошились министры и послы и вытащили сашу из тюряги. слава богу живой


Джерело повідомило, що Усику і його тренеру Сергію Лапіну відмовили в посадці на літак до Валенсії, де він має розпочати підготовку до матчу-реваншу з Тайсоном Ф'юрі, після того, як співробітник авіакомпанії встановив, що вони не придатні для здійснення подорожі. :lol:
https://champion.com.ua/ukr/boxing/usik ... n-1011126/

Чоловіки не чинили опору, але були у збудженому стані" :lol: ,- підкреслив Міхаловський.
https://censor.net/ua/news/3510492/usyk ... u_prychyna

поляки певно спитали "чий Крим" і сашо вазбуділся :oops: :lol:

а чотириразовий потужно розгнівався :lol:
Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона"
Востаннє редагувалось jump в Сер 18 вер, 2024 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 12:56

  ЛАД написав:
  stm написав:...........
Подозреваю что там сложнее в пересмотре всех законов и подзаконных актов. На сегодня в сопровождении полиции можно доставлять "клиента" в ТЦК. Почему отдельные ТЦК занимаются бегом с препятствиями я не понимаю, так же как и толпы людей нападающих на сотрудников ТЦК.
Является ли этот цирк политической необходимостью. Скорее всего да. Но точно никто ни мне, ни вам не отчитается.

политической необходимости в таком цирке, скорее всего, нет. Он вреден.
сложнее в пересмотре всех законов почти наверняка есть.
Кстати, не уверен, есть ли у полиции право доставлять людей с улицы в ТЦК.

?
Ст.17 КУ
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.

Тцк ніяк не може "... бути використані для обмеження прав і свобод громадян".

Знак ? --- тому що --- а якщо тцк самі себе використовують?)))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 18 вер, 2024 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 12:57

[quote="5768224:ЛАД"][quote="5768102:detroytred"]
..........
З.и. і да -- тут знов класика від влади: зробити частину справи (закон), але не надати законних повноцінних інструментів реалізації.
.........[/quote]
Инструменты реализации есть, но уж слишком долгоиграющие. А результат нужен даже не сегодня, а ещё вчера. Поэтому инструментами не пользуются, а работают незаконными методами.[/quote]. Витребування грошових коштів це який вид заохочення? Чому ухилянтам на місці дають змогу виплатами отримати відстрочку від бусифікації?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 12:58

Здорові, як лосі: чи допоможе мобілізація військових пенсіонерів посилити військо

Якщо раніше військовий пенсіонер, маючи пільги, міг влаштуватись на іншу роботу, то тепер його можуть мобілізувати. Причому у них зберігається пенсія та додається грошове забезпечення. :shock:

"Пенсіонери силових структур, як правило, здорові, як лосі. Ну, принаймні, у 45 років. Перебувають у гарній фізичній формі, мають певні бойові навички, а іноді й унікальні військово-облікові спеціальності. Це серйозний мобілізаційний резерв і те, що їх раніше, від початку великої війни, не призивали — це неподобство"

В ТЦК та СП добре ставляться до такої ідеї. :lol:

"Ставлюся повністю позитивно. Якщо здоров'я дозволяє — чому ні? Держава їх навчала, вкладала гроші. Цивільні ровесники можуть служити до 60 років, а силовики що — не люди?" 8) , — зазначає співробітник одного з обласних військкоматів.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/668 ... nyu-armiji
Востаннє редагувалось jump в Сер 18 вер, 2024 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 12:59

  ЛАД написав:
  stm написав:...........
Подозреваю что там сложнее в пересмотре всех законов и подзаконных актов. На сегодня в сопровождении полиции можно доставлять "клиента" в ТЦК. Почему отдельные ТЦК занимаются бегом с препятствиями я не понимаю, так же как и толпы людей нападающих на сотрудников ТЦК.
Является ли этот цирк политической необходимостью. Скорее всего да. Но точно никто ни мне, ни вам не отчитается.

Кстати, не уверен, есть ли у полиции право доставлять людей с улицы в ТЦК.

"людей с улицы" - это что/кто? Должно быть обращение от тцкшников по установленной форме. При этом: доставлять могут, а вот удерживать в помещени - уже ни они ни тцкшники права не имеют.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 13:01

Працівники військкоматів, самі мають побувати на фронті замість того, аби надсилали туди перших-ліпших впійманих невмотивованих чоловіків.
Він дуже негативно ставиться до того, що співробітники військкоматів "пакують" усіх без розбору чоловіків, які згодом опиняються у бойових підрозділах та своїм небажанням воювати підставляють як себе, так і товаришів по службі.

"ТЦК треба самим для початку на передовій побувати. Наскільки я знаю, більша частина не брала участь в бойових, вони навіть не знають, що це таке. Їм би зловити людину, поставити галочку і прозвітувати перед керівництвом", — зазначив військовий.

Також "Пітбуль" пропонує відправляти на поле бою поліцейських, бо, за його словами, їх забагато для підтримання порядку на вулицях й вони вже навчені воювати.

"Й цивільних не треба чіпати", — вважає боєць Третьої штурмової.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/668 ... shbr-video
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 13:03

  jump написав:Здорові, як лосі: чи допоможе мобілізація військових пенсіонерів посилити військо

Якщо раніше військовий пенсіонер, маючи пільги, міг влаштуватись на іншу роботу, то тепер його можуть мобілізувати. Причому у них зберігається пенсія та додається грошове забезпечення. :shock:

"Пенсіонери силових структур, як правило, здорові, як лосі. Ну, принаймні, у 45 років. Перебувають у гарній фізичній формі, мають певні бойові навички, а іноді й унікальні військово-облікові спеціальності. Це серйозний мобілізаційний резерв і те, що їх раніше, від початку великої війни, не призивали — це неподобство"

В ТЦК та СП добре ставляться до такої ідеї. :lol:

"Ставлюся повністю позитивно. Якщо здоров'я дозволяє — чому ні? Держава їх навчала, вкладала гроші. Цивільні ровесники можуть служити до 60 років, а силовики що — не люди?" 8) , — зазначає співробітник одного з обласних військкоматів.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/668 ... nyu-armiji

згадали про рожевощоких цицькоцмудильників, з чого б це?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 13:04

  jump написав:Здорові, як лосі: чи допоможе мобілізація військових пенсіонерів посилити військо

Якщо раніше військовий пенсіонер, маючи пільги, міг влаштуватись на іншу роботу, то тепер його можуть мобілізувати. Причому у них зберігається пенсія та додається грошове забезпечення. :shock:

"Пенсіонери силових структур, як правило, здорові, як лосі. Ну, принаймні, у 45 років. Перебувають у гарній фізичній формі, мають певні бойові навички, а іноді й унікальні військово-облікові спеціальності. Це серйозний мобілізаційний резерв і те, що їх раніше, від початку великої війни, не призивали — це неподобство"

В ТЦК та СП добре ставляться до такої ідеї. :lol:

"Ставлюся повністю позитивно. Якщо здоров'я дозволяє — чому ні? Держава їх навчала, вкладала гроші. Цивільні ровесники можуть служити до 60 років, а силовики що — не люди?" 8) , — зазначає співробітник одного з обласних військкоматів.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/668 ... nyu-armiji

Що за цирк.
Про яке "тепер" мова?
Яка нова ідея-то?

Завжди могли і мобілізували воєнпенсів. Мобілізували, мобілізують і будуть мобілізувати воєнпенсів.

Ви самі-то статтю читали?
Ключове там і мова там про те, що тепер і "а от в інших силовиків (СБУ, МВС) був власний облік.".
detroytred
 
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