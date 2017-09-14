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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 18 вер, 2024 13:04
jump
зазначає співробітник одного з обласних військкоматів.
Якщо він дійсно співробітник ТЦК, то краще нас всіх має знати , скільки сот (чи не сот ) воєнпенсів він призвав. Якщо він працює в офіцерському відділенні.
Бо я за 2.5 роки там був кілька раз, і там «оформляли» пачками як воєнпенсів, так і піджаків. Я навіть там знайомих побачив.
Може він має гамуавазі чкісиь гіпотетичні нововведення, типа полковника в комвзводи, чи льотчика в танк. Такого дійсно здається нема. Хіба мо по бажанню.,
На днях колегу з цивільної авіації (з армії йшов старлеєм спеціально в комерцію) забрали при оновленні данних на ком.взаода БПЛА, буде Успіху простату розминати.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 13:20
detroytred написав:
.............
1. Черчіль нахилив еліти-можновладців-чиновників!!!!
В першу чергу.
Звісно, що пересічних тим паче.
Звісно тому суспільство прийняло.
Як він їх нахилив (еліти-можновладців-чиновників)? Що конкретно він зробив?
2. Звісно мінімальна пайка включає і мінімальні права.
Приклади з впливом зниження-підвищення рівня життя некоректні. Це більше про стійкість визначеної влади, а не стійкість держави. Ліві можуть замінити правих ... як деми і респи міняють один другого.
Не так.
Ліві-праві це консерватори-лейбористи в Англії чи, як Ви написали деми-респи в США.
Заміна їх усіх на нацистів чи комуністів це зміна не влади, а держави. Нацистська Німеччина це зовсім не Веймарська республіка, хоча перетворення відбулося майже "демократичним" шляхом.
А от те, що будь-яка влада, яка тримається відносно довго, апріорі має підтримку населення (і хоч не хоч повинна робити це, аби втримуватися) --- це корінець.
Об'єктивно це так. Як би це некрасиво не звучало.
А не казки деяких.....
Якщо ж неможна цього забезпечити, то залишається лише переселяти, як сталін татар, або прямо знищувати, як гітлер євреїв.
Можливість такого "рішення" це перевага диктатури. про що я і писав. Але це не вирішує
проблему, а тільки відтягує кінець влади, якщо вона не зможе забезпечити зростання рівня життя основної маси народу. Доречі, переселення Сталіним татар чи чеченців цього не забезпечувало і було в інших цілях.
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ЛАД
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Додано: Сер 18 вер, 2024 13:31
ЛАД написав: detroytred написав:
.............
1. Черчіль нахилив еліти-можновладців-чиновників!!!!
В першу чергу.
Звісно, що пересічних тим паче.
Звісно тому суспільство прийняло.
Як він їх нахилив (еліти-можновладців-чиновників)? Що конкретно він зробив?
Працювали на оборону точ само, як і пересічні, - з потом, кров'ю та сльозами. По максимуму.
Чи я помиляюся і було ото, як в нас зараз?
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detroytred
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Додано: Сер 18 вер, 2024 13:32
tester7336 написав:
...........
кстати. это вам просто хочется так думать что тцк лупит-пакует только злостных ухылянтов. что бы хоть как то оправдаться в своих глазах.
но по факту - никто не знает точно причин. есть только видео уже упаковки.
и все так и выглядит как описывает стм - тцкашник сам обвинил по каким угодно только ему одному ведомым причинам и привел приговор в исполнение. а там среди причин может быть хоть план на бусификацию, хоть плохое настроение или банально жене новый айфон нужно.
но опять же - а с казнокрадами цацкаются. сцат. это не работягу по пути домой запаковать. там государство добро не дает стыдливо прикрывая глаза. там же свои казнокрадят. как же их лапочек бусифицировать. низзя.
"тцкашник" не "привел приговор в исполнение", он только привёл человека в ТЦК. Если у человека, к примеру, есть бронь или ВЛК признает его негодным к службе, то он просто уйдёт домой.
При этом человек в любом случае не наказан, а только принуждён к исполнению своих законных обязанностей.
То, что вы рассматриваете службу в армии как приговор и наказание это ваши личные проблемы.
Вы упорно пытаетесь доказать, что законы должен соблюдать кто-то ("тцкашник"), а не вы ("ухилянт"). (Это, конечно, не конкретно о вас, возможно, лично у вас всё в порядке.)
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ЛАД
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Додано: Сер 18 вер, 2024 13:36
stm написав: Faceless написав:
Перепрошую, але ні. Суд щодо штрафів за порушення ПДР буде тільки якщо ви хочете його оскаржити.
А так протокол, штраф, квитанція і вперед в касу. В дії буде штраф до оплати вже того ж дня
П.С. Ніяка судова система не подужає розглядати кожне перевищення швидкості
Согласна, но штраф это результат постанови. Т.е. полиция выписывает протокол, потом орган МВФ формирует постанову на штраф. Я как раз ошиблась в суде, как единственном органе. Но не ошиблась в идее. Штраф - денежное наказание. Но это результат рассмотрения доказательств и постанова на вынесение штрафа - это документ. С кьюар кодом как у судебного решения.
когда вы оплачиваете штраф за нарушение пдр полицейскому через терминал прямо на месте там тоже суд успел постанову вынести?
или таки полиция согласно закона определила вашу виновность в нарушении и выписала админ штраф?
читайте закон про то кто и когда имеет право и без суда определять админ нарушение.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 13:38
fler написав:
⚡️Для досягнення такого феєричного результату на складах в місті Торопєц, Сили оборони задіяли в атаці понад 100 БПЛА українського виробництва — джерела РБК.
А сосіяни офіційно збили тільки 54. Тобто, половина безпілотників пройшла через сосіянське Пе-Ве-О. Чудовий результат!
🫡https://t.me/operativnoZSU/
Тут ключовий момент в іншому.
Те, що (100 чи визначена кількість) засобів ураження на один об'єкт, порвуть будь-яку ППО -- це ні для кого не було таємницею.
Питання лише в тому, чому до цього часу застосовувалися оті розпорошені удари.
І головне -- обома сторонами.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 13:38
sens написав:
Також ВИ забули що можна подати клопотання щодо перенесення розгляду справи та клопотання про залучення захисника,в першу чергу вам повинні погодити час та місце, і до Постанови може не дійти питання
Боже, это ж какой авторитаризм. И штраф не сразу выписывают и говорите протокол можно аннулировать и до штрафа не дойти?
tester там про ТЦК выдал роздил 3. Но поскольку на личные темы "что за нахрен теперь в голове его серого вещества" он принципиально не отвечает. Как думаете какова процедура выписывания штрафа ТЦК за админ.правонарушения? А оскаржиты бедным бусифицированным тоже можно или прямой запрет есть, только казнокрады обжалуют в суде?
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Додано: Сер 18 вер, 2024 13:41
ЛАД написав:
Вы упорно пытаетесь доказать, что законы должен соблюдать кто-то ("тцкашник"), а не вы ("ухилянт"). (Это, конечно, не конкретно о вас, возможно, лично у вас всё в порядке.)
от передергивать не нужно.
изначально стоял вопрос почему одних чисто по закону пресуют (казнокрады) а других (ухылянты) пресуют беззаконием?
по факту что одни что другие наносят вред обороноспособности. и еще неизвестно кто больше. особенно если учесть что власть все время жалуется - солдаты есть, оружия нет. так нужно еще больше тырить денег - может тогда оружие появится.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 13:42
Letusrock написав:
.......
Цікаво чи можна натягнути сову на глобус і прийняти закон про заборону виїзду жінок + штраф 17тис грн щоквартально якщо тобі до 40 років і нема довідки що вагітна
Рецепт побудови сферичної диктатури у вакуумі :
а) з допомогою популізму захоплюємо владу,
б) закриваємо кордон для всіх через загрозу віруса Еболи, нападу скажених кажанів, повені чи падіння астероїду
в) многократно збільшуємо силовий апарат
г) змінюємо законодавство забороняючи, обмежуючи для 3-сортних холопів і надаючи більше повноважень для 2-го сорту.
Всё это сделать можно.
Если хватит сил.
А для этого большинство должно получить хоть какие-то плюшки, чтобы оно поддержало все эти меры. И надо, чтобы экономика выдержала.
С вашими предложениями так не выйдет.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 13:42
ЛАД написав:
Вы упорно пытаетесь доказать, что законы должен соблюдать кто-то ("тцкашник"), а не вы ("ухилянт"). (Это, конечно, не конкретно о вас, возможно, лично у вас всё в порядке.)
Не помічати корінну різницю між представником влади (посадовцем) і громадянином --- груба помилка.
На порушення закону громадянином представник влади повинен відповідати не теж порушенням, а згідно закону.
Інакше тупік....
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