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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 39
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
36%
14
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 13:50

  detroytred написав:От і виходить, що підриває основу держави не громадянин-порушник, а саме посадовець-порушник.

А не оба? Закон один для всех вроде. Процедура защиты прав есть как у казнокрада так и бедного бусифицированного?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 13:54

  stm написав:
  detroytred написав:От і виходить, що підриває основу держави не громадянин-порушник, а саме посадовець-порушник.

А не оба? Закон один для всех вроде. Процедура защиты прав есть как у казнокрада так и бедного бусифицированного?


Предмет -- основа держави.

Захист прав посадовця йде в площині його, як громадянина. А не як посадовця.

І на захисті Закону стоїть (повинна стояти) саме держава та її представники (посадовці).

Наприклад, гарант Конституції -- презедент. А не громадяни...
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 13:59

  tester7336 написав:
  stm написав:На сегодня в сопровождении полиции можно доставлять "клиента" в ТЦК. Почему отдельные ТЦК занимаются бегом с препятствиями я не понимаю, так же как и толпы людей нападающих на сотрудников ТЦК.
Является ли этот цирк политической необходимостью. Скорее всего да. Но точно никто ни мне, ни вам не отчитается.


вот и вскрылась девушка. а как долго пыталась спрыгнуть с ответа :lol:
и продолжив ее мысль что бы не мучить ее еще пол дня - то что мы наблюдаем по казнокрадам строго законную процедуру значит нет политической необходимости с ними бороться.

Классный вывод!
Законная процедура :arrow: нет политической необходимости с ними бороться.
Долго думали?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 13:59

  tester7336 написав:
  stm написав:
  Faceless написав:Перепрошую, але ні. Суд щодо штрафів за порушення ПДР буде тільки якщо ви хочете його оскаржити.
А так протокол, штраф, квитанція і вперед в касу. В дії буде штраф до оплати вже того ж дня
П.С. Ніяка судова система не подужає розглядати кожне перевищення швидкості

Согласна, но штраф это результат постанови. Т.е. полиция выписывает протокол, потом орган МВФ формирует постанову на штраф. Я как раз ошиблась в суде, как единственном органе. Но не ошиблась в идее. Штраф - денежное наказание. Но это результат рассмотрения доказательств и постанова на вынесение штрафа - это документ. С кьюар кодом как у судебного решения.


когда вы оплачиваете штраф за нарушение пдр полицейскому через терминал прямо на месте там тоже суд успел постанову вынести?
или таки полиция согласно закона определила вашу виновность в нарушении и выписала админ штраф?
читайте закон про то кто и когда имеет право и без суда определять админ нарушение.

Сделаю предположение, что штраф не может быть без постановы. Постанова на основании доказательств выписывается органом МВС. полицейский в данном случае составил протокол, дал вам на подпись и протянул терминал? Вы оплатили на счёт деньги что в назначении платежа?
Вам как безправному гражданину надо всегда оплачивать на протянутый терминал даже с пометками в протоколе о вашей другой позиции? Прям казнокраду можно защищаться, а вам нет...
Востаннє редагувалось stm в Сер 18 вер, 2024 14:00, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:00

  stm написав:
  detroytred написав:От і виходить, що підриває основу держави не громадянин-порушник, а саме посадовець-порушник.

А не оба? Закон один для всех вроде. Процедура защиты прав есть как у казнокрада так и бедного бусифицированного?

По-першому, захисник обвинуваченого робить в суді клопотання про домашній арешт,прокурор навпаки - наполягає на ізоляції, а суд вирішує за 3 копійки відпустити якщо кража не більше 3 гривень. По-другому,про права людини забувають, надати телефонний зв'язок якщо ізолювали теж забули і коли примусово тримають , забувають про прості базові речі - їжа,вода,душ,туалет. Тому в другому випадку людина "добровільно" під примусом підписує майже все щоб відпочити від нелюдських умов,тому якщо такі самі дії вчиняли до осіб які вчинили крадіжку в особливо великих розмірах під час військового стану - на тиждень теж ізолювати,від необхідного,якщо зізнається то сядить по суду і суд візьме до уваги щире каяття.
Чи ви проти однакових умов для порушників закону?)
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:02

  stm написав:
  stm написав:
  Faceless написав:Перепрошую, але ні. Суд щодо штрафів за порушення ПДР буде тільки якщо ви хочете його оскаржити.
А так протокол, штраф, квитанція і вперед в касу. В дії буде штраф до оплати вже того ж дня
П.С. Ніяка судова система не подужає розглядати кожне перевищення швидкості

Согласна, но штраф это результат постанови. Т.е. полиция выписывает протокол, потом орган МВФ формирует постанову на штраф. Я как раз ошиблась в суде, как единственном органе. Но не ошиблась в идее. Штраф - денежное наказание. Но это результат рассмотрения доказательств и постанова на вынесение штрафа - это документ. С кьюар кодом как у судебного решения.


когда вы оплачиваете штраф за нарушение пдр полицейскому через терминал прямо на месте там тоже суд успел постанову вынести?
или таки полиция согласно закона определила вашу виновность в нарушении и выписала админ штраф?
читайте закон про то кто и когда имеет право и без суда определять админ нарушение.

Сделаю предположение, что штраф не может быть без постановы. Постанова на основании доказательств выписывается органом МВС. полицейский в данном случае составил протокол, дал вам на подпись и протянул терминал? Вы оплатили на счёт деньги что в назначении платежа?
Вам как безправному гражданину надо всегда оплачивать на протянутый терминал даже с пометками в протоколе о вашей другой позиции? Прям казнокраду можно защищаться, а вам нет...[/quote]
Якщо доказом вважати лише позицію представників поліції бажаю Вам здоров'я!
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:02

  sens написав:
  stm написав:
  detroytred написав:От і виходить, що підриває основу держави не громадянин-порушник, а саме посадовець-порушник.

А не оба? Закон один для всех вроде. Процедура защиты прав есть как у казнокрада так и бедного бусифицированного?

По-першому, захисник обвинуваченого робить в суді клопотання про домашній арешт,прокурор навпаки - наполягає на ізоляції, а суд вирішує за 3 копійки відпустити якщо кража не більше 3 гривень. По-другому,про права людини забувають, надати телефонний зв'язок якщо ізолювали теж забули і коли примусово тримають , забувають про прості базові речі - їжа,вода,душ,туалет. Тому в другому випадку людина "добровільно" під примусом підписує майже все щоб відпочити від нелюдських умов,тому якщо такі самі дії вчиняли до осіб які вчинили крадіжку в особливо великих розмірах під час військового стану - на тиждень теж ізолювати,від необхідного,якщо зізнається то сядить по суду і суд візьме до уваги щире каяття.
Чи ви проти однакових умов для порушників закону?)

Казнокрад себя защищает по какому-то особенному закону? Простому смертному себя запрещено защищать?
Хочу расширить круг ваших потенциальных клиентов. Хотя может вы платежеспособных отбираете и никогда принципиально на сторону защиты прав добра без финансового поощрения не идёте. Это тоже выбор, аморальный, но Законный.
Востаннє редагувалось stm в Сер 18 вер, 2024 14:05, всього редагувалось 2 разів.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:04

  stm написав:
  stm написав:
  detroytred написав:От і виходить, що підриває основу держави не громадянин-порушник, а саме посадовець-порушник.

А не оба? Закон один для всех вроде. Процедура защиты прав есть как у казнокрада так и бедного бусифицированного?

По-першому, захисник обвинуваченого робить в суді клопотання про домашній арешт,прокурор навпаки - наполягає на ізоляції, а суд вирішує за 3 копійки відпустити якщо кража не більше 3 гривень. По-другому,про права людини забувають, надати телефонний зв'язок якщо ізолювали теж забули і коли примусово тримають , забувають про прості базові речі - їжа,вода,душ,туалет. Тому в другому випадку людина "добровільно" під примусом підписує майже все щоб відпочити від нелюдських умов,тому якщо такі самі дії вчиняли до осіб які вчинили крадіжку в особливо великих розмірах під час військового стану - на тиждень теж ізолювати,від необхідного,якщо зізнається то сядить по суду і суд візьме до уваги щире каяття.
Чи ви проти однакових умов для порушників закону?)

Казнокрад себя защищает по какому-то особенному закону? Простому смертному себя запрещено защищать?[/quote]

Читаємо обидві умови, потім робимо зауваження та пропозиції. Дякую за увагу.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:07

Казнокрад чи Ухилянт

Захисник повинен захищати обох . Коли одного залишають без можливості зв'язатися з Захисником це правопорушення,особливе відношення чи практика на місцях? Питання стосується обох сторін.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:09

Пан стм

Звертаю увагу що редагування,перекручування фактів та перехід виключно на особистість перешкоджає всебічному розкриттю питання.
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