|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 18 вер, 2024 14:10
Bobua написав:
.............
Я бачу саботаж на фронті.
.........
Вы уверены, что это именно саботаж, а не обычное раз...долбайство?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30199
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Сер 18 вер, 2024 14:11
sens написав:
Звертаю увагу що редагування,перекручування фактів та перехід виключно на особистість перешкоджає всебічному розкриттю питання.
Нет, сенс, это мой женский намек, почему мы с вами не сработаемся. Нет, вы не всебично рассматриваете вопрос, а не менее виртуозно его перекручиваете. Если нарушены права одного, то нарушить права другого.
Востаннє редагувалось stm
в Сер 18 вер, 2024 14:12, всього редагувалось 1 раз.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5178
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2024 14:11
ЛАД написав: tester7336 написав: stm написав:
На сегодня в сопровождении полиции можно доставлять "клиента" в ТЦК. Почему отдельные ТЦК занимаются бегом с препятствиями я не понимаю, так же как и толпы людей нападающих на сотрудников ТЦК.Является ли этот цирк политической необходимостью. Скорее всего да.
Но точно никто ни мне, ни вам не отчитается.
вот и вскрылась девушка. а как долго пыталась спрыгнуть с ответа
и продолжив ее мысль что бы не мучить ее еще пол дня - то что мы наблюдаем по казнокрадам строго законную процедуру значит нет политической необходимости с ними бороться.
Классный вывод!
Законная процедура
нет политической необходимости с ними бороться.
Долго думали?
а что вас не усраивает.
со слов стм как власть действует в направлении обывателя-уклониста
1. по закону долго и муторно. и не факт что выгорит.
2. есть политическая необходимость срочно решать проблему.
3. действуем в обход закона.
теперь это же рассматриваем в плоскости казнокрадов. если нет второго пункта то третий и не возникнет. все останется на первом пункте. по закону - муторно, долго и не факт что выгорит. сложно?
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 288
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2024 14:18
flyman написав:
Саме питання "віддати борг Родінє" залишилося в совку.
І ті хто оце питання піднімають самі дрімучі совки і мріють про відродження совєцкого ладу. Хоча самий головний недавно казав що "нічєго нє должєн"
Удивительно получается: больше 30 лет пытались бороться с совком, а теперь обязанность защищать эти достижения серьезно восприняли только те, кто мечтает о возрождении совка.
У меня когнитивный диссонанс.
Впрочем, обвинять любого оппонента в совковости, наверно, культурнее, чем сомневаться в его ориентации )
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7532
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6385 раз.
- Подякували: 21266 раз.
-
- Профіль
-
129
80
35
2
Додано: Сер 18 вер, 2024 14:20
stm написав:
Сделаю предположение, что штраф не может быть без постановы. Постанова на основании доказательств выписывается органом МВС. полицейский в данном случае составил протокол, дал вам на подпись и протянул терминал? Вы оплатили на счёт деньги что в назначении платежа?
Вам как безправному гражданину надо всегда оплачивать на протянутый терминал даже с пометками в протоколе о вашей другой позиции? Прям казнокраду можно защищаться, а вам нет...
возвращаемся к истокам.
stm написав: tester7336 написав:
ви не вірно трактуєте. коли вам надіслали повістку і ви не явилися в строк то це вже адміністративне правопорушення. для цього не потрібен розгляд та суд.
Я могу ошибаться, но моё серое вещество подумало и не согласно с вашим серым веществом в выделенном вопросе.
вы возразили против моего утверждения что тцк без суда может определить админ правонарушение и отправить обращение полиции на админ задержание.
так что давайте все же это обсуждать.
ваше отношение по вопросу казнокрадов мы уже выяснили. просто нет политического желания решать проблему.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 288
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2024 14:20
tester7336 написав:
а что вас не усраивает.
со слов стм как власть действует в направлении обывателя-уклониста
1. по закону долго и муторно. и не факт что выгорит.
2. есть политическая необходимость срочно решать проблему.
3. действуем в обход закона.
теперь это же рассматриваем в плоскости казнокрадов. если нет второго пункта то третий и не возникнет. все останется на первом пункте. по закону - муторно, долго и не факт что выгорит. сложно?
во імя рєвоцюіонной нєобходімості і політічєской сообразності когда родіна в опасностє во ізбєжаніє затаріванія судов для вишєсортних вводяться тцкашниє растрєльньйе тройкі ухилянтам
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 18 вер, 2024 14:22, всього редагувалось 2 разів.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36441
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2792 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Сер 18 вер, 2024 14:21
tester7336 написав:
а что вас не усраивает.
со слов стм как власть действует в направлении обывателя-уклониста
1. по закону долго и муторно. и не факт что выгорит.
2. есть политическая необходимость срочно решать проблему.
3. действуем в обход закона.
теперь это же рассматриваем в плоскости казнокрадов. если нет второго пункта то третий и не возникнет. все останется на первом пункте. по закону - муторно, долго и не факт что выгорит. сложно?
В законодательстве нет прямого запрета политическим играм. Это аморально, но не противозаконно. Представителю ТЦК не дано права нарушать закон. Представителю бедного бусифицированного не запрещенно защищать свои права.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5178
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2024 14:22
stm написав: sens написав:
Звертаю увагу що редагування,перекручування фактів та перехід виключно на особистість перешкоджає всебічному розкриттю питання.
Нет, сенс, это мой женский намек, почему мы с вами не сработаемся. Нет, вы не всебично рассматриваете вопрос, а не менее виртуозно его перекручиваете. Если нарушены права одного, то нарушить права другого.
Це ваша власна і нічим не підтверджена думка,так що чоловік чи жінка - немає значення коли порушено норму права та коли не виконується Закон, а представники ТЦК не визнають юридично однакові документи.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17762
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 944 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 18 вер, 2024 14:23
stm написав: tester7336 написав:
а что вас не усраивает.
со слов стм как власть действует в направлении обывателя-уклониста
1. по закону долго и муторно. и не факт что выгорит.
2. есть политическая необходимость срочно решать проблему.
3. действуем в обход закона.
теперь это же рассматриваем в плоскости казнокрадов. если нет второго пункта то третий и не возникнет. все останется на первом пункте. по закону - муторно, долго и не факт что выгорит. сложно?
В законодательстве нет прямого запрета политическим играм. Это аморально, но не противозаконно. Представителю ТЦК не дано права нарушать закон. Представителю бедного бусифицированного не запрещенно защищать свои права.
Яким чином він може скористатися своїми законними правами?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17762
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 944 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 18 вер, 2024 14:24
Сибарит написав: flyman написав:
Саме питання "віддати борг Родінє" залишилося в совку.
І ті хто оце питання піднімають самі дрімучі совки і мріють про відродження совєцкого ладу. Хоча самий головний недавно казав що "нічєго нє должєн"
Удивительно получается: больше 30 лет пытались бороться с совком, а теперь обязанность защищать эти достижения серьезно восприняли только те, кто мечтает о возрождении совка.
У меня когнитивный диссонанс.
Впрочем, обвинять любого оппонента в совковости, наверно, культурнее, чем сомневаться в его ориентации )
ви не замітили, що після 91р. ідеологія змінилася (кожен сам за себе, Бог за всіх, і ніхто/ніщо нікому/нічому нічого не винен), а у 22 латентні совки витягли старі жупла проїджені міллю і заволали - Родіна в опасностє, отступань нєкуда, за нами ЄС/НАТО, але виший сорт ні-ні, мамині черешеньки
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 18 вер, 2024 14:26, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36441
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2792 раз.
-
- Профіль
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20
|66405
|
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
|
|1493
|228000
|
|
|6076
|716153
|
|