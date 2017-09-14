stm написав:На сегодня в сопровождении полиции можно доставлять "клиента" в ТЦК. Почему отдельные ТЦК занимаются бегом с препятствиями я не понимаю, так же как и толпы людей нападающих на сотрудников ТЦК. Является ли этот цирк политической необходимостью. Скорее всего да. Но точно никто ни мне, ни вам не отчитается.
вот и вскрылась девушка. а как долго пыталась спрыгнуть с ответа и продолжив ее мысль что бы не мучить ее еще пол дня - то что мы наблюдаем по казнокрадам строго законную процедуру значит нет политической необходимости с ними бороться.
Классный вывод! Законная процедура нет политической необходимости с ними бороться. Долго думали?
а что вас не усраивает. со слов стм как власть действует в направлении обывателя-уклониста 1. по закону долго и муторно. и не факт что выгорит. 2. есть политическая необходимость срочно решать проблему. 3. действуем в обход закона.
теперь это же рассматриваем в плоскости казнокрадов. если нет второго пункта то третий и не возникнет. все останется на первом пункте. по закону - муторно, долго и не факт что выгорит. сложно?[/quote] Закон хто сильніший той має право і не зобов'язаний) десь приблизно так, я не підтримую неправову позицію
sens написав:Якщо доказом вважати лише позицію представників поліції бажаю Вам здоров'я!
в качестве доказательства трукам. это если по поводу оплаты штрафа тут же на месте.
а вообще речь о том что в пределах своей компетенции полицейский (как и тцкашник) может без суда определить было или нет административное правонарушение и дальше действовать согласно этого. я даже скинул уже закон где расписано но стм упорно не хочет его читать.
sens написав:Якщо доказом вважати лише позицію представників поліції бажаю Вам здоров'я!
в качестве доказательства трукам. это если по поводу оплаты штрафа тут же на месте.
а вообще речь о том что в пределах своей компетенции полицейский (как и тцкашник) может без суда определить было или нет административное правонарушение и дальше действовать согласно этого. я даже скинул уже закон где расписано но стм упорно не хочет его читать.
Мільйонні розкрадання на ремонті доріг: за ексголову Дніпропетровської ОВА внесли 30 млн застави
У справі про зловживання на понад 286 мільйонів, пов'язані з ремонтом доріг у Дніпропетровській області, за колишнього голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка внесли 30 мільйонів гривень застави. https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/18/7475662/
jump написав:Мільйонні розкрадання на ремонті доріг: за ексголову Дніпропетровської ОВА внесли 30 млн застави
У справі про зловживання на понад 286 мільйонів, пов'язані з ремонтом доріг у Дніпропетровській області, за колишнього голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка внесли 30 мільйонів гривень застави. https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/18/7475662/
andrijk777 написав:Вчора Девід Венс дав інтерв'ю, де у нього прямо спитали про "план Трампа" Ось що він сказав: -РПВ на сьогоднішній лінії війни -Україна не вступає в НАТО -Україна дає гарантії РФ!!!, не пам'ятаю які -Європа відбудовує Україну після війни
Умови достатньо неприємні для України. Але я все-рівно за Трампа, бо Камела взагалі ніякого плану не має. Краще поганий план ніж ніякий.
А ще вчора Трамп з Кеннеді кричали, що не можна дозволяти Україні стріляти по території РФ. Але ти все одно за Трампа...
а що Байден надав дозвіл? все що треба знати про Байдена і партію демократів.
з.і Трамп одна приватна особа, а Вентс інша. А Байден поточний Президент США.
Зомбованим марно щось доказувати. Дозвіл не дає Байден, президент США - Байден але винуватий ..... Трамп.
jump написав:Мільйонні розкрадання на ремонті доріг: за ексголову Дніпропетровської ОВА внесли 30 млн застави
У справі про зловживання на понад 286 мільйонів, пов'язані з ремонтом доріг у Дніпропетровській області, за колишнього голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка внесли 30 мільйонів гривень застави. https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/18/7475662/
вніс 10% спиздженого і на волю
Валик теперь поедет к Нарику и Эйру слушать оперу с кофеём Может шницель ещё с Дмитруком поест Много Оба спортсмены и аппетит у них хороший
sens написав:Вірно. Проте якщо немає фото чи відео порушення?(
тогда идем в суд и оспариваем принятое решение сотрудника полиции о нарушении. но именно такая последовательность - сначала полиция приняла решение о наличии админ нарушения и выписывает штраф а уже потом в суд где можно его оспорить. а не как говорит стм - сначала суд который решает было или нет админ нарушение что бы решить будет или нет штраф.
sens написав:Вірно. Проте якщо немає фото чи відео порушення?(
тогда идем в суд и оспариваем принятое решение сотрудника полиции о нарушении. но именно такая последовательность - сначала полиция приняла решение о наличии админ нарушения и выписывает штраф а уже потом в суд где можно его оспорить. а не как говорит стм - сначала суд который решает было или нет админ нарушение что бы решить будет или нет штраф.
У вас особиста неприязнь до п-н стм, це не є тема для обговорення.
Представник поліції складає на особу постанову про притягнення до відповідальності
У вас є термін для оскарження
Фактично перша інстанція це працівник що виписав вам штраф