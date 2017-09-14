RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9926992799289929>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 39
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
36%
14
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:25

  tester7336 написав:
  tester7336 написав:
  stm написав:На сегодня в сопровождении полиции можно доставлять "клиента" в ТЦК. Почему отдельные ТЦК занимаются бегом с препятствиями я не понимаю, так же как и толпы людей нападающих на сотрудников ТЦК.
Является ли этот цирк политической необходимостью. Скорее всего да. Но точно никто ни мне, ни вам не отчитается.


вот и вскрылась девушка. а как долго пыталась спрыгнуть с ответа :lol:
и продолжив ее мысль что бы не мучить ее еще пол дня - то что мы наблюдаем по казнокрадам строго законную процедуру значит нет политической необходимости с ними бороться.

Классный вывод!
Законная процедура :arrow: нет политической необходимости с ними бороться.
Долго думали?


а что вас не усраивает.
со слов стм как власть действует в направлении обывателя-уклониста
1. по закону долго и муторно. и не факт что выгорит.
2. есть политическая необходимость срочно решать проблему.
3. действуем в обход закона.

теперь это же рассматриваем в плоскости казнокрадов. если нет второго пункта то третий и не возникнет. все останется на первом пункте. по закону - муторно, долго и не факт что выгорит. сложно?[/quote]
Закон хто сильніший той має право і не зобов'язаний) десь приблизно так, я не підтримую неправову позицію
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17762
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:26

  sens написав:Якщо доказом вважати лише позицію представників поліції бажаю Вам здоров'я!


в качестве доказательства трукам. это если по поводу оплаты штрафа тут же на месте.

а вообще речь о том что в пределах своей компетенции полицейский (как и тцкашник) может без суда определить было или нет административное правонарушение и дальше действовать согласно этого. я даже скинул уже закон где расписано но стм упорно не хочет его читать.
tester7336
 
Повідомлень: 288
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:28

  tester7336 написав:
  sens написав:Якщо доказом вважати лише позицію представників поліції бажаю Вам здоров'я!


в качестве доказательства трукам. это если по поводу оплаты штрафа тут же на месте.

а вообще речь о том что в пределах своей компетенции полицейский (как и тцкашник) может без суда определить было или нет административное правонарушение и дальше действовать согласно этого. я даже скинул уже закон где расписано но стм упорно не хочет его читать.

Вірно. Проте якщо немає фото чи відео порушення?(
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17762
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:29

Мільйонні розкрадання на ремонті доріг: за ексголову Дніпропетровської ОВА внесли 30 млн застави :lol:

У справі про зловживання на понад 286 мільйонів, пов'язані з ремонтом доріг у Дніпропетровській області, за колишнього голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка внесли 30 мільйонів гривень застави.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/18/7475662/

вніс 10% спиздженого і на волю 8)
jump
 
Повідомлень: 4267
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:30

  jump написав:Мільйонні розкрадання на ремонті доріг: за ексголову Дніпропетровської ОВА внесли 30 млн застави :lol:

У справі про зловживання на понад 286 мільйонів, пов'язані з ремонтом доріг у Дніпропетровській області, за колишнього голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка внесли 30 мільйонів гривень застави.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/18/7475662/

вніс 10% спиздженого і на волю 8)

Це вже було)
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17762
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:31

  flyman написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Вчора Девід Венс дав інтерв'ю, де у нього прямо спитали про "план Трампа"
Ось що він сказав:
-РПВ на сьогоднішній лінії війни
-Україна не вступає в НАТО
-Україна дає гарантії РФ!!!, не пам'ятаю які
-Європа відбудовує Україну після війни

Умови достатньо неприємні для України. Але я все-рівно за Трампа, бо Камела взагалі ніякого плану не має. Краще поганий план ніж ніякий.

А ще вчора Трамп з Кеннеді кричали, що не можна дозволяти Україні стріляти по території РФ. Але ти все одно за Трампа...

а що Байден надав дозвіл? все що треба знати про Байдена і партію демократів.

з.і
Трамп одна приватна особа, а Вентс інша. А Байден поточний Президент США.

Зомбованим марно щось доказувати.
Дозвіл не дає Байден, президент США - Байден але винуватий ..... Трамп. :D :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5519
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:41

  jump написав:Мільйонні розкрадання на ремонті доріг: за ексголову Дніпропетровської ОВА внесли 30 млн застави :lol:

У справі про зловживання на понад 286 мільйонів, пов'язані з ремонтом доріг у Дніпропетровській області, за колишнього голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка внесли 30 мільйонів гривень застави.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/18/7475662/

вніс 10% спиздженого і на волю 8)

Валик теперь поедет к Нарику и Эйру слушать оперу с кофеём
Может шницель ещё с Дмитруком поест
Много
Оба спортсмены и аппетит у них хороший
барабашов
 
Повідомлень: 4348
З нами з: 16.06.15
Подякував: 279 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:52

  sens написав:Вірно. Проте якщо немає фото чи відео порушення?(


тогда идем в суд и оспариваем принятое решение сотрудника полиции о нарушении.
но именно такая последовательность - сначала полиция приняла решение о наличии админ нарушения и выписывает штраф а уже потом в суд где можно его оспорить.
а не как говорит стм - сначала суд который решает было или нет админ нарушение что бы решить будет или нет штраф.
tester7336
 
Повідомлень: 288
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:01

  tester7336 написав:
  sens написав:Вірно. Проте якщо немає фото чи відео порушення?(


тогда идем в суд и оспариваем принятое решение сотрудника полиции о нарушении.
но именно такая последовательность - сначала полиция приняла решение о наличии админ нарушения и выписывает штраф а уже потом в суд где можно его оспорить.
а не как говорит стм - сначала суд который решает было или нет админ нарушение что бы решить будет или нет штраф.


У вас особиста неприязнь до п-н стм, це не є тема для обговорення.

Представник поліції складає на особу постанову про притягнення до відповідальності

У вас є термін для оскарження

Фактично перша інстанція це працівник що виписав вам штраф
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17762
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а що Байден надав дозвіл? все що треба знати про Байдена і партію демократів.
з.і
Трамп одна приватна особа, а Вентс інша. А Байден поточний Президент США

Бо Трам розказує, що може все порішати за 24 години. А по факту, може зробити тільки гірше...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1872
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9926992799289929>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 66405
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 228000
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 716153
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.