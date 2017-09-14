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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 18 вер, 2024 15:03
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flyman
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Додано: Сер 18 вер, 2024 15:05
Питання про штрафи
Якщо ви проїхали 1 зупинку на громадському транспорті,ви не сплатили за проїзд,до вас звертається працівники контролю - чи мають вони право накладати на вас постанову на адміністративне правопорушення в розмірі 20 проїздів ,чи будете оскаржувати дії працівників оскаржувати в суді? Чи теж стм намудрував?(
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sens
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Додано: Сер 18 вер, 2024 15:06
Це як Порошенко був Президентом у 2014-2019, але досі у 2024 винен у всьому Порошенко.
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flyman
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Додано: Сер 18 вер, 2024 15:14
sashaqbl написав: flyman написав:
а що Байден надав дозвіл? все що треба знати про Байдена і партію демократів.
з.і
Трамп одна приватна особа, а Вентс інша. А Байден поточний Президент США
Бо Трам розказує, що може все порішати за 24 години. А по факту, може зробити тільки гірше...
гірше кому, РФ?
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flyman
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