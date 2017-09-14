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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9926992799289929

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 39
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
36%
14
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:03

Патріот vs. турбопатріот

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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:05

Тестер

Питання про штрафи
Якщо ви проїхали 1 зупинку на громадському транспорті,ви не сплатили за проїзд,до вас звертається працівники контролю - чи мають вони право накладати на вас постанову на адміністративне правопорушення в розмірі 20 проїздів ,чи будете оскаржувати дії працівників оскаржувати в суді? Чи теж стм намудрував?(
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:06

  andrijk777 написав:Зомбованим марно щось доказувати.
Дозвіл не дає Байден, президент США - Байден але винуватий ..... Трамп. :D :D :D

Це як Порошенко був Президентом у 2014-2019, але досі у 2024 винен у всьому Порошенко.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:14

  sashaqbl написав:
  flyman написав:а що Байден надав дозвіл? все що треба знати про Байдена і партію демократів.
з.і
Трамп одна приватна особа, а Вентс інша. А Байден поточний Президент США

Бо Трам розказує, що може все порішати за 24 години. А по факту, може зробити тільки гірше...

гірше кому, РФ?
flyman
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  #<1 ... 9926992799289929
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