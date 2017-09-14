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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 99279928992999309931>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 39
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
36%
14
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:03

Патріот vs. турбопатріот

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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:05

Тестер

Питання про штрафи
Якщо ви проїхали 1 зупинку на громадському транспорті,ви не сплатили за проїзд,до вас звертається працівники контролю - чи мають вони право накладати на вас постанову на адміністративне правопорушення в розмірі 20 проїздів ,чи будете оскаржувати дії працівників оскаржувати в суді? Чи теж стм намудрував?(
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:06

  andrijk777 написав:Зомбованим марно щось доказувати.
Дозвіл не дає Байден, президент США - Байден але винуватий ..... Трамп. :D :D :D

Це як Порошенко був Президентом у 2014-2019, але досі у 2024 винен у всьому Порошенко.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:14

  sashaqbl написав:
  flyman написав:а що Байден надав дозвіл? все що треба знати про Байдена і партію демократів.
з.і
Трамп одна приватна особа, а Вентс інша. А Байден поточний Президент США

Бо Трам розказує, що може все порішати за 24 години. А по факту, може зробити тільки гірше...

гірше кому, РФ?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:22

  flyman написав:
  sashaqbl написав:
  flyman написав:а що Байден надав дозвіл? все що треба знати про Байдена і партію демократів.
з.і
Трамп одна приватна особа, а Вентс інша. А Байден поточний Президент США

Бо Трам розказує, що може все порішати за 24 години. А по факту, може зробити тільки гірше...

гірше кому, РФ?

з язика зняв
а) кому гірше (рф, Україні, США, китайцям, пересічним, казнокрадам)
б) а якщо гірше зараз, але середньостроковій чи дальностроковій перспективах це "гірше" стане "краще" ?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:23

  sens написав:
У вас особиста неприязнь до п-н стм, це не є тема для обговорення.

Пана, пані, вони. Вы же юрист в конце то концов, но не мой, это, признаюсь, сортовость или личностное, но не есть противозаконным )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:36

  sens написав:Питання про штрафи
Якщо ви проїхали 1 зупинку на громадському транспорті,ви не сплатили за проїзд,до вас звертається працівники контролю - чи мають вони право накладати на вас постанову на адміністративне правопорушення в розмірі 20 проїздів ,чи будете оскаржувати дії працівників оскаржувати в суді? Чи теж стм намудрував?(


це ви в неї запитайте. бо вона поставила мої слова під сумнів.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:41

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:И вы так и не ответили на вопрос, как провести мобилизацию, когда армия нужна сегодня, а не через полгода.


для начала нужно определится что ставится во главу угла
военная целесообразность или законность.
и тогда эту сову натягивать на всех. и на уклонистов и на казнокрадов и на всех прочих.
а не "Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали"

Простите, но это не ответ на конкретный вопрос, а смена темы.
"Для начала" нужно отразить агрессию.
Если этого не сделать, то все вопросы о законности просто отпадут. Потому что потом будет совсем другая "законность" и наказывать, возможно, будут тех, кто выполнил свою обязанность по защите Украины.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:46

  sens написав:..................
ВЛАД , ви в 20 чи в 21 сторіччі останній раз були в військові/тцк ? Від цього залежить ставлення до Закону чи закону,до військових і служби. Якщо перший варіант,то у вас підміна понять, Закон повинен однаково працювати для бідних/багатих або ухилянтів/корупціонерів. Коли обом будуть спочатку бити в морду чи принижувати,залишати по декілька днів без води і їжі , однаково ставлення - саме тоді буде початок справедливого розподілу, фактично корупціонер якому вручили підозру отримує статус й надалі торгується за суму. Ухилянт має спочатку отримати психічний тиск,потім вирішують чи є кошти ,далі тільки казино.

А он и "працює однаково".
Работник ТЦК не знает бедный вы или богатый и поэтому априори относится одинаково.
Остальное у вас, как обычно, не очень понял.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:50

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:И вы так и не ответили на вопрос, как провести мобилизацию, когда армия нужна сегодня, а не через полгода.


для начала нужно определится что ставится во главу угла
военная целесообразность или законность.
и тогда эту сову натягивать на всех. и на уклонистов и на казнокрадов и на всех прочих.
а не "Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали"

Простите, но это не ответ на конкретный вопрос, а смена темы.
"Для начала" нужно отразить агрессию.
Если этого не сделать, то все вопросы о законности просто отпадут. Потому что потом будет совсем другая "законность" и наказывать, возможно, будут тех, кто выполнил свою обязанность по защите Украины.


это как раз вы сменили тему сузив ее до одной мобилизации.
изначально я рассматривал в ключе одинакового отношения государства ко всем кто ставит палки в колеса победы. и эти палки ставят не только ухылянты но и казнокрады также.
или вы собрались отражать агрессию одними телами мобилизированных?
так что прежде чем ставить в мой адрес претензии что я сменил тему - может стоит все же посмотреть на себя?
tester7336
 
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