RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9928992999309931>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 39
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
36%
14
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:56

  tester7336 написав:
  sens написав:Питання про штрафи
Якщо ви проїхали 1 зупинку на громадському транспорті,ви не сплатили за проїзд,до вас звертається працівники контролю - чи мають вони право накладати на вас постанову на адміністративне правопорушення в розмірі 20 проїздів ,чи будете оскаржувати дії працівників оскаржувати в суді? Чи теж стм намудрував?(


це ви в неї запитайте. бо вона поставила мої слова під сумнів.

СТМ, считает что даже штраф на проезд бедному зайцу можно оспаривать. Умному юристу прийдётся мотивировать не делать это, но клиент - заказчик, может таки возжелать. И потом в юр.практике есть дела: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93326647#
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5180
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:59

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Так я в Чернігові, коли була торба, нагадаю 24.02.2022-15.03.2022, теж сидів на дивані

тобто ти хотів написати "сидів у черзі на запис в ТРО"? чи все ж ні
так ти у нас потужний, як Коля Котлета не менше (той що Херсон брав і з мукачіського котла вийшов). На вас двох все й тримається, молимося за вас

Так мукачівський котел - то вже до тебе )

Це в ньому ти на дивані ходишь під себе і досі )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10299
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 16:09

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:...........
Подозреваю что там сложнее в пересмотре всех законов и подзаконных актов. На сегодня в сопровождении полиции можно доставлять "клиента" в ТЦК. Почему отдельные ТЦК занимаются бегом с препятствиями я не понимаю, так же как и толпы людей нападающих на сотрудников ТЦК.
Является ли этот цирк политической необходимостью. Скорее всего да. Но точно никто ни мне, ни вам не отчитается.

политической необходимости в таком цирке, скорее всего, нет. Он вреден.
сложнее в пересмотре всех законов почти наверняка есть.
Кстати, не уверен, есть ли у полиции право доставлять людей с улицы в ТЦК.

?
Ст.17 КУ
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.

Тцк ніяк не може "... бути використані для обмеження прав і свобод громадян".

Знак ? --- тому що --- а якщо тцк самі себе використовують?)))

ТЦК не "обмежує права і свободи громадян", а требует "виконання обов'язків". В случае бусификации нарушают закон - это правда.
Но какие "права і свободи" вони обмежують?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30206
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 16:11

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Вчора Девід Венс дав інтерв'ю, де у нього прямо спитали про "план Трампа"
Ось що він сказав:
-РПВ на сьогоднішній лінії війни
-Україна не вступає в НАТО
-Україна дає гарантії РФ!!!, не пам'ятаю які
-Європа відбудовує Україну після війни

Умови достатньо неприємні для України. Але я все-рівно за Трампа, бо Камела взагалі ніякого плану не має. Краще поганий план ніж ніякий.

А ще вчора Трамп з Кеннеді кричали, що не можна дозволяти Україні стріляти по території РФ. Але ти все одно за Трампа...


Зомбованим марно щось доказувати.
Дозвіл не дає Байден, президент США - Байден але винуватий ..... Трамп. :D :D :D

Дійсно, таким зомбованим, як ти, марно щось доказувати

Байден не каже "так", але Байден не каже "ні"

А ось Трамп-junior, до якого прислухається Трамп-старший, прямим текстом каже - ні

Але ти за Трампа, бо у нього є план )
План не допомогати Україні
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10299
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 16:11

  sens написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:..........
З.и. і да -- тут знов класика від влади: зробити частину справи (закон), але не надати законних повноцінних інструментів реалізації.
.........

Инструменты реализации есть, но уж слишком долгоиграющие. А результат нужен даже не сегодня, а ещё вчера. Поэтому инструментами не пользуются, а работают незаконными методами.
.
Витребування грошових коштів це який вид заохочення? Чому ухилянтам на місці дають змогу виплатами отримати відстрочку від бусифікації?

А что есть такая возможность?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30206
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 16:16

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:.............
1. Черчіль нахилив еліти-можновладців-чиновників!!!!
В першу чергу.
Звісно, що пересічних тим паче.
Звісно тому суспільство прийняло.

Як він їх нахилив (еліти-можновладців-чиновників)? Що конкретно він зробив?

Працювали на оборону точ само, як і пересічні, - з потом, кров'ю та сльозами. По максимуму.

Чи я помиляюся і було ото, як в нас зараз?

Конкретнее можно?
Что для них изменилось при Черчилле?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30206
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Так мукачівський котел - то вже до тебе

молодець, незручне пропустив а до крапки з комою доє..вся
  pesikot написав:Байден не каже "так", але Байден не каже "ні"

Байден каже "будемо підтримувати до кінця... а потім помолимось за всіх вас, амінь"
Letusrock
 
Повідомлень: 1716
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 16:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Зомбованим марно щось доказувати.
Дозвіл не дає Байден, президент США - Байден але винуватий ..... Трамп

От-от, зомбованим марно щось доказувати. Трамп вставляє нам палки в колеса покруче Байдена, і це ще його не обрали. Але трамп прийде - порядок наведе
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1874
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 16:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А что есть такая возможность?

2-5 тис у.о. і "відстрочка" до наступної зустрічі. Сума залежить від багатьох факторів
Letusrock
 
Повідомлень: 1716
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 16:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:з язика зняв
а) кому гірше (рф, Україні, США, китайцям, пересічним, казнокрадам)
б) а якщо гірше зараз, але середньостроковій чи дальностроковій перспективах це "гірше" стане "краще" ?

Кому гірше від того, що нам припинять поставляти зброю і поставлять раком перед підарами?
Мені гірше. А вам з флайманом?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1874
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9928992999309931>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Google Adsense [Bot], Letusrock, sens і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 66409
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 228000
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 716156
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.