sens написав:Питання про штрафи Якщо ви проїхали 1 зупинку на громадському транспорті,ви не сплатили за проїзд,до вас звертається працівники контролю - чи мають вони право накладати на вас постанову на адміністративне правопорушення в розмірі 20 проїздів ,чи будете оскаржувати дії працівників оскаржувати в суді? Чи теж стм намудрував?(
це ви в неї запитайте. бо вона поставила мої слова під сумнів.
СТМ, считает что даже штраф на проезд бедному зайцу можно оспаривать. Умному юристу прийдётся мотивировать не делать это, но клиент - заказчик, может таки возжелать. И потом в юр.практике есть дела: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93326647#
pesikot написав:Так я в Чернігові, коли була торба, нагадаю 24.02.2022-15.03.2022, теж сидів на дивані
тобто ти хотів написати "сидів у черзі на запис в ТРО"? чи все ж ні так ти у нас потужний, як Коля Котлета не менше (той що Херсон брав і з мукачіського котла вийшов). На вас двох все й тримається, молимося за вас
stm написав:........... Подозреваю что там сложнее в пересмотре всех законов и подзаконных актов. На сегодня в сопровождении полиции можно доставлять "клиента" в ТЦК. Почему отдельные ТЦК занимаются бегом с препятствиями я не понимаю, так же как и толпы людей нападающих на сотрудников ТЦК. Является ли этот цирк политической необходимостью. Скорее всего да. Но точно никто ни мне, ни вам не отчитается.
политической необходимости в таком цирке, скорее всего, нет. Он вреден. сложнее в пересмотре всех законов почти наверняка есть. Кстати, не уверен, есть ли у полиции право доставлять людей с улицы в ТЦК.
? Ст.17 КУ Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
Тцк ніяк не може "... бути використані для обмеження прав і свобод громадян".
Знак ? --- тому що --- а якщо тцк самі себе використовують?)))
ТЦК не "обмежує права і свободи громадян", а требует "виконання обов'язків". В случае бусификации нарушают закон - это правда. Но какие "права і свободи" вони обмежують?
andrijk777 написав:Вчора Девід Венс дав інтерв'ю, де у нього прямо спитали про "план Трампа" Ось що він сказав: -РПВ на сьогоднішній лінії війни -Україна не вступає в НАТО -Україна дає гарантії РФ!!!, не пам'ятаю які -Європа відбудовує Україну після війни
Умови достатньо неприємні для України. Але я все-рівно за Трампа, бо Камела взагалі ніякого плану не має. Краще поганий план ніж ніякий.
А ще вчора Трамп з Кеннеді кричали, що не можна дозволяти Україні стріляти по території РФ. Але ти все одно за Трампа...
Зомбованим марно щось доказувати. Дозвіл не дає Байден, президент США - Байден але винуватий ..... Трамп.
Дійсно, таким зомбованим, як ти, марно щось доказувати
Байден не каже "так", але Байден не каже "ні"
А ось Трамп-junior, до якого прислухається Трамп-старший, прямим текстом каже - ні
Але ти за Трампа, бо у нього є план ) План не допомогати Україні
Letusrock написав:з язика зняв а) кому гірше (рф, Україні, США, китайцям, пересічним, казнокрадам) б) а якщо гірше зараз, але середньостроковій чи дальностроковій перспективах це "гірше" стане "краще" ?
Кому гірше від того, що нам припинять поставляти зброю і поставлять раком перед підарами? Мені гірше. А вам з флайманом?