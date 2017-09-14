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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9928992999309931

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 39
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
36%
14
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 16:27

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Вы упорно пытаетесь доказать, что законы должен соблюдать кто-то ("ухилянт"), а не вы ("ухилянт"). (Это, конечно, не конкретно о вас, возможно, лично у вас всё в порядке.)


от передергивать не нужно.
изначально стоял вопрос почему одних чисто по закону пресуют (казнокрады) а других (ухылянты) пресуют беззаконием?
по факту что одни что другие наносят вред обороноспособности. и еще неизвестно кто больше. особенно если учесть что власть все время жалуется - солдаты есть, оружия нет. так нужно еще больше тырить денег - может тогда оружие появится.

Мне казалось, что разницу между казнокрадом и ухилянтом я объяснил достаточно понятно. Речь о взаимоотношениях "тцкашника" и "ухилянта". Вы почему-то доказываете, что нарушает закон только "тцкашник" (он, действительно, нарушает), но "забываете, что первым нарушил закон "ухилянт". Причём при встрече "ухилянт" закон уже нарушил, а "ухилянт" только нарушит в будущем, когда силой принудит "ухилянта" пройти в ТЦК.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 16:29

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Вы упорно пытаетесь доказать, что законы должен соблюдать кто-то ("тцкашник"), а не вы ("ухилянт"). (Это, конечно, не конкретно о вас, возможно, лично у вас всё в порядке.)

Не помічати корінну різницю між представником влади (посадовцем) і громадянином --- груба помилка.

На порушення закону громадянином представник влади повинен відповідати не теж порушенням, а згідно закону.
Інакше тупік....
Бо якщо відповідає порушенням, то в топку всі! будь-які навіть розмови про Закон.

От і виходить, що підриває основу держави не громадянин-порушник, а саме посадовець-порушник.

В общем верно.
Но остаётся всё тот же вопрос - как провести эффективную мобилизацию?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Причём при встрече "ухилянт" закон уже нарушил

чому? а якщо цей перехожий 23/02/22 впав в кому а сьогодні якраз прокинувся і йде в ТЦК
Посадові особи з ТЦК вчиняють кримінальних злочин (групове викрадення) у відповідь на потенційну адмінку пересічного
  ЛАД написав:"забываете, что первым нарушил закон "ухилянт"

незавжди. недавно було відео де чоловік 8-10 оточили перехожого, він їм показує документи, розмова була напевно на підвищених тонах, потім вони розходяться але один з поліцаїв чи тцк наносить кілька ударів кулаками та ногами перехожому, в т.ч. в обличчя. Просто щоб знав хто тут бос а хто гівно
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 16:36

  stm написав:СТМ, считает что даже штраф на проезд бедному зайцу можно оспаривать. Умному юристу прийдётся мотивировать не делать это, но клиент - заказчик, может таки возжелать. И потом в юр.практике есть дела: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93326647#


не меняйте показания на ходу.
вы оспорили очередность действий а не саму возможность оспаривания штрафа.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 16:42

  stm написав:
  sens написав:
У вас особиста неприязнь до п-н стм, це не є тема для обговорення.

Пана, пані, вони. Вы же юрист в конце то концов, но не мой, это, признаюсь, сортовость или личностное, но не есть противозаконным )))


якщо казати як є , у мене немає ніякої реакції до всіх учасників , лише обговорення теми , щодо законності дій працівниками ТЦК - порушення багатьох статей , а працівники поліції закривають очі і виключають відеофіксацію правопорушення з боку ( вини ) саме працівників ТЦК , фактично кого відловлюють , розуміючи що опіру не буде роблять що заманеться
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 16:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:що нам припинять поставляти зброю
а зараз що, нарощують?
  sashaqbl написав:поставлять раком перед підарами
це ваше субєктивне емоційне припущення
  sashaqbl написав:Мені гірше. А вам з флайманом?
якщо нас просто злиють без умов тоді скоріш за все гірше. Але так само нас зливають демократи, тільки розтягуючи це в часі х100.
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