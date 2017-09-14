ЛАД написав:Вы упорно пытаетесь доказать, что законы должен соблюдать кто-то ("тцкашник"), а не вы ("ухилянт"). (Это, конечно, не конкретно о вас, возможно, лично у вас всё в порядке.)
от передергивать не нужно. изначально стоял вопрос почему одних чисто по закону пресуют (казнокрады) а других (ухылянты) пресуют беззаконием? по факту что одни что другие наносят вред обороноспособности. и еще неизвестно кто больше. особенно если учесть что власть все время жалуется - солдаты есть, оружия нет. так нужно еще больше тырить денег - может тогда оружие появится.
Мне казалось, что разницу между казнокрадом и ухилянтом я объяснил достаточно понятно. Речь о взаимоотношениях "тцкашника" и "ухилянта". Вы почему-то доказываете, что нарушает закон только "тцкашник" (он, действительно, нарушает), но "забываете, что первым нарушил закон "ухилянт". Причём при встрече "ухилянт" закон уже нарушил, а "тцкашник" только нарушит в будущем, когда силой принудит "ухилянта" пройти в ТЦК.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 18 вер, 2024 17:18, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Вы упорно пытаетесь доказать, что законы должен соблюдать кто-то ("тцкашник"), а не вы ("ухилянт"). (Это, конечно, не конкретно о вас, возможно, лично у вас всё в порядке.)
Не помічати корінну різницю між представником влади (посадовцем) і громадянином --- груба помилка.
На порушення закону громадянином представник влади повинен відповідати не теж порушенням, а згідно закону. Інакше тупік.... Бо якщо відповідає порушенням, то в топку всі! будь-які навіть розмови про Закон.
От і виходить, що підриває основу держави не громадянин-порушник, а саме посадовець-порушник.
В общем верно. Но остаётся всё тот же вопрос - как провести эффективную мобилизацию?
ЛАД написав:Причём при встрече "ухилянт" закон уже нарушил
чому? а якщо цей перехожий 23/02/22 впав в кому а сьогодні якраз прокинувся і йде в ТЦК Посадові особи з ТЦК вчиняють кримінальних злочин (групове викрадення) у відповідь на потенційну адмінку пересічного
ЛАД написав:"забываете, что первым нарушил закон "ухилянт"
незавжди. недавно було відео де чоловік 8-10 оточили перехожого, він їм показує документи, розмова була напевно на підвищених тонах, потім вони розходяться але один з поліцаїв чи тцк наносить кілька ударів кулаками та ногами перехожому, в т.ч. в обличчя. Просто щоб знав хто тут бос а хто гівно
stm написав:СТМ, считает что даже штраф на проезд бедному зайцу можно оспаривать. Умному юристу прийдётся мотивировать не делать это, но клиент - заказчик, может таки возжелать. И потом в юр.практике есть дела: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93326647#
не меняйте показания на ходу. вы оспорили очередность действий а не саму возможность оспаривания штрафа.
sens написав: У вас особиста неприязнь до п-н стм, це не є тема для обговорення.
Пана, пані, вони. Вы же юрист в конце то концов, но не мой, это, признаюсь, сортовость или личностное, но не есть противозаконным )))
якщо казати як є , у мене немає ніякої реакції до всіх учасників , лише обговорення теми , щодо законності дій працівниками ТЦК - порушення багатьох статей , а працівники поліції закривають очі і виключають відеофіксацію правопорушення з боку ( вини ) саме працівників ТЦК , фактично кого відловлюють , розуміючи що опіру не буде роблять що заманеться
ЛАД написав:Вы упорно пытаетесь доказать, что законы должен соблюдать кто-то ("тцкашник"), а не вы ("ухилянт"). (Это, конечно, не конкретно о вас, возможно, лично у вас всё в порядке.)
Не помічати корінну різницю між представником влади (посадовцем) і громадянином --- груба помилка.
На порушення закону громадянином представник влади повинен відповідати не теж порушенням, а згідно закону. Інакше тупік.... Бо якщо відповідає порушенням, то в топку всі! будь-які навіть розмови про Закон.
От і виходить, що підриває основу держави не громадянин-порушник, а саме посадовець-порушник.
В общем верно. Но остаётся всё тот же вопрос - как провести эффективную мобилизацию?
Кому провести? Президенту, кму, ГК і т.д. до стрільця роти охорони ТЦК? Правильно. Їм провести мобілізацію незаброньованих громадян.
Почати з себе. Змінитися... і змінити все навколо себе. В тому просторі, в якому вони виконують свої функції, обов'зки. А в чому вони полягають? Визначено. Це все і є обставинами та умовами, в яких нижчестоящі (пересічні) служать, працюють, живуть. А там і люди МОЖЕ?! потягнуться. На кращі умови служби.
Або. По мінімуму.... І альтернатива -- банальний примус. Який, до речі, теж ще зуміти реалізувати треба.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 18 вер, 2024 16:48, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав: Речь о взаимоотношениях "тцкашника" и "ухилянта". Вы почему-то доказываете, что нарушает закон только "тцкашник" (он, действительно, нарушает), но "забываете, что первым нарушил закон "ухилянт". Причём при встрече "ухилянт" закон уже нарушил, а "ухилянт" только нарушит в будущем, когда силой принудит "ухилянта" пройти в ТЦК.
в 100500 раз. я обсуждаю действия со стороны государства к разным категориям граждан Украины действия которых негативно влияют на нашу обороноспособность. если государство считает что кто то казнокрад-коррупционер то запускается строго законный механизм. если же тцк считает что работяга ухылянт - по почкам и в бус. минуя законную процедуру.